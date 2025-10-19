יום ראשון, 19.10.2025 שעה 00:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

חיפה צריכה לחזור להיות מועדון כדורגל רציני

הירוקים נכנעו 3:2 לנתניה ופודקאסט חיפה סיכם כישלון מערכתי: כל האשמים, ההתפרקות, העלמת מלמד ופלורס. וגם: קבוצת הבעלות שעשויה להיכנס. האזינו

|
איתן אזולאי ועבדולאי סק בהלם (עמרי שטיין)
איתן אזולאי ועבדולאי סק בהלם (עמרי שטיין)

ההתפרקות של מכבי חיפה מול מכבי נתניה שסבלה מהיעדרויות רבות בסמי עופר אמש (שבת) אמורה להוביל לסיום תפקידו של דייגו פלורס. לכולם ברור, זו קבוצה בלי מאמן ובלי מעוף. אלא שלא נכון להפיל את הכישלון על אדם אחד, בין אם זה שחקן או מאמן, כי מדובר בכישלון מערכתי – וכרגע, מכבי חיפה צריכה לחזור להיות מועדון כדורגל רציני.

פודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם גידי ליפקין, אסי ממן ועמיר יניב מסכם עוד ערב עגום בהפסד 3:2 למכבי נתניה: הכישלון לא רשום רק על האיש על הקווים, אלא גם על מי שמינה אותו, מי שמינה את מי שמינה אותו, ומי שמנהל את מי שמינה את מי שמינה אותו.

כלומר, זה קודם כל כישלון מערכתי של ההנהלה ואנשי המקצוע לא מנוסים שבחרו לעשות ניסויים על מכבי חיפה. עד כה הירוקים הפסידו יותר נקודות מאשר הרוויחו, רושמים מאזן שלילי, בנו קבוצה שמתפרקת על הדשא ורחוקה מהצמרת, העלימו את מלך השערים של ליגת העל גיא מלמד, שחררו שחקנים בכירים ולא הביאו פתרונות ראויים, ובסוף גם אין טביעת אצבע של מאמן על הקווים.

ועדיין, אולי יש סיבות לאופטימיות? קבוצת הרכישה שעשויה להיכנס החל מהעונה הבאה לבעלות על המועדון, חלוקת התפקידים במועדון עשויה להשתנות. וגם: הטקס המרגש לשובם של החטופים. האזינה נעימה.

