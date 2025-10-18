יום שבת, 18.10.2025 שעה 21:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
94-116מכבי חיפה7
915-106מ.ס אשדוד8
918-77עירוני טבריה9
813-117הפועל פ"ת10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

צפו במסר המרגש של האחים ברמן לאוהדי מכבי

אחרי שובם הביתה מהשבי בעזה אחרי שנתיים, גלי וזיו פרסמו וידאו מרגש ובו בין היתר גם שלחו מסר לאוהדי מכבי תל אביב: "מחכים לצעוק שוב במשחקים"

|
גלי וזיוי ברמן מחויכים עם חולצות מכבי תל אביב (דובר צה
גלי וזיוי ברמן מחויכים עם חולצות מכבי תל אביב (דובר צה"ל)

אחרי שנתיים בשבי אצל ארגון הטרור חמאס, האחים ברמן, גלי וזיו, חזרו סוף סוף הביתה והתאחדו עם המשפחה והחברים. במשך השנתיים הללו אוהדי מכבי תל אביב לא שכחו לרגע את חבריהם ליציע עם שלל מחוות ותפאורות, כשהערב (שבת) השניים פירסמו הודעה מרגשת.

כאמור, בווידאו בו הודו לכולם על התמיכה בזמן שהיו בשבי והעזרה הגדולה עם חזרתם הביתה, גלי וזיו גם שלחו מסר לקהל קבוצתם, ואמרו שהם מחכים לצעוק שוב במשחקים של מכבי.

דבריהם של גלי וזיוי ברמן

כזכור, השניים, שלא התראו במשך כל תקופת השבי הארוכה בעזה, חזרו ארצה במסגרת העסקה האחרונה בין ישראל לחמאס, כשמיד עם שובם לשטח ישראל לבשו את חולצות המועדון הצהוב, והתאחדו גם עם חברתם הטובה אמילי דמארי, גם כן אוהדת האלופה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */