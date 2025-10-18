יש לבארסה 3 נק', אך גם חששות לפני הקלאסיקו

שער מאוחר של רונלד אראוחו העניק ניצחון דרמטי וחשוב לברצלונה 1:2 על ג’ירונה בדרבי הקטאלוני, שמונה ימים לפני הקלאסיקו הראשון של העונה. אורי רייך, אורן קדוש ושי לוגסי, אוהד בארסה וסוכן שחקנים בסוכנות של פיני זהבי, מסכמים את המשחק ומתכוננים למפגש עם ריאל מדריד.

מה בתפריט: הפתיחה המבטיחה עם הקסמים של לאמין ימאל ופדרי, האם הכוכב הצעיר באמת איחר לאסיפה לפני פ.ס.ז’, כל הבעיות של בארסה שהובילה את ג’ירונה שוב ושוב למצבים של אחד על אחד, סטטיסטיקת הנייחים של בארסה מאז ימי מסי, האם השער של קובארסי נפסל בצדק והאם הגיע פנדל על ראשפורד.

בנוסף, הכניסה הנהדרת של פרמין מהספסל, התפקוד שלא כל כך החמיא לדה יונג ולטוני פרננדס, “החלוץ החדש” אראוחו משחזר את ימיו בנוער עם שער ענק – אבל סימני השאלה לגבי ציוות הבלמים הבכיר עדיין איתנו, האדום של פליק והתנועה שעלולה להרחיק אותו למספר משחקים, רוני ברדג’י מוכיח שיש על מי לסמוך גם כשלאמין צריך לנוח, העתיד של לבנדובסקי, השמות המעניינים שמחכים לבארסה במפגש מול אולימפיאקוס ומי הפייבוריטית לקראת המפגש הענק עם ריאל מדריד?