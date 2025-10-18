יום שבת, 18.10.2025 שעה 21:26
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

מתן אנגרסט: תודה שהזכרתם את השם שלי

טקס מרגש נערך בסמי עופר לזכר החללים הימן ולוי אוהדי מכבי חיפה ואנגרסט וגלבוע דלאל שהתאחדו עם משפחותיהם: "אני מחכה לחזור ליציע הצפוני"

|
מתן אנגרסט (עמרי שטיין)
מתן אנגרסט (עמרי שטיין)

מרגש: מכבי חיפה קיימה הערב (שבת) לפני משחקה מול מכבי נתניה ובנוכחות אצטדיון כמעט שלם טקס לזכרם של אוהדי הקבוצה ענבר הימן ואיתן לוי ז"ל. במקביל נערך טקס לכבוד 20 החטופים החיים שחזרו משבי החמאס בשני האחרון, ביניהם אוהדי הקבוצה מהכרמל מתן אנגרסט וגיא גלבוע דלאל, שהתאחדו עם משפחותיהם סוף סוף אחרי כשנתיים.

ההודעה של גיא ומתן לאוהדי מכבי חיפה

אנגרסט וגלבוע דלאל הופיעו בסרטונים על גבי המסכים באצטדיון סמי עופר והודו לקהל על התמיכה הגדולה שזכו לה. גלבוע דלאל אמר: "אני מחכה לחזור ליציע הצפוני, לקפוץ יחד איתכם. מחכה ואוהב את כולם. יאללה חיפה".

גיא גלבוע דלאל (עמרי שטיין)גיא גלבוע דלאל (עמרי שטיין)
הטקס לזכר הימן ולוי ז"ל (עמרי שטיין)הטקס לזכר הימן ולוי ז"ל (עמרי שטיין)
הטקס לזכר הימן ולוי ז"ל (עמרי שטיין)הטקס לזכר הימן ולוי ז"ל (עמרי שטיין)

בהמשך, אנגרסט, שחזר מהשבי אצל ארגון הטרור ומיד שם על צווארו את הצעיף הירוק, אמר: "תודה שהזכרתם את השם שלי במשך שנתיים. ירוק עולה! מחכה לחזור".

