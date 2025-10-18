יום שבת, 18.10.2025 שעה 23:35
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
157-127נאפולי1
152-76רומא2
133-96מילאן3
128-176אינטר4
125-96יובנטוס5
105-116אטאלנטה6
105-96בולוניה7
108-87ססואולו8
95-76קומו9
98-76קרמונזה10
86-66קליארי11
89-66אודינזה12
813-67טורינו13
77-106לאציו14
610-57לצ'ה15
57-36פארמה16
49-27ורונה17
38-46פיורנטינה18
310-37פיזה19
29-36גנואה20

הפתעה גדולה: טורינו ניצחה 0:1 את נאפולי

צפו: ג'ובאני סימאונה "נקם" באקסית עם שער בודד בדקה ה-32 שהספיק בדרך לניצחון גדול, כשהנאפוליטנים איבדו את הפסגה לרומא. 0:0 ללצ'ה מול ססואולו

|
דה בריינה ושחקני נאפולי מאוכזבים (IMAGO)
דה בריינה ושחקני נאפולי מאוכזבים (IMAGO)

המחזור השביעי בליגה האיטלקית התחיל היום (שבת) ובמוקד נאפולי חילצה 1:1 מול טורינו. בנוסף, שני המשחקים המוקדמים בין לצ’ה וססואולו ובין פיזה ו-ורונה הסתיימו ללא שערים.

טורינו – נאפולי 0:1

ה-הפתעה הגדולה של המחזור. למרות שהגיעה בפסגת הטבלה למחזור בזכות הפרש שערים, הנאפוליטנים איבדו אותה עוד לפני המשחק מול רומא בגלל ההפסד.

המארחת שנמצאת במאבקי הירידה קיבלה שער בדקה ה-32 מאקס נאפולי, ג’ובאני סימאונה, והדבר הספיק בדרך ל-0:1 יקר. בתוספת הזמן נואה לאנג הבקיע, אבל שערו נפסל.

הפסד לאלופה 0:1 דרמטי לטורינו על נאפולי

לצ’ה – ססואולו 0:0

שתי הקבוצות הגיעו אחרי ניצחונות וקיוו להמשיך במומנטום, כשלבסוף לצ’ה יכולה לצאת מרוצה מתוצאת התיקו מול ססואולו שנמצאת בצמרת.

פיזה – ורונה 0:0

כששתיהן בתחתית עם פתיחת עונה לא טובה, הקבוצות קיוו להשיג יותר. ורונה הייתה יותר מסוכנת, אך לא הצליחה לכבוש ועלתה לפחות זמנית מעל הקו האדום.

