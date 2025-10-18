הפתעה גדולה: טורינו ניצחה 0:1 את נאפולי

המחזור השביעי בליגה האיטלקית התחיל היום (שבת) ובמוקד נאפולי חילצה 1:1 מול טורינו. בנוסף, שני המשחקים המוקדמים בין לצ’ה וססואולו ובין פיזה ו-ורונה הסתיימו ללא שערים.

טורינו – נאפולי 0:1

ה-הפתעה הגדולה של המחזור. למרות שהגיעה בפסגת הטבלה למחזור בזכות הפרש שערים, הנאפוליטנים איבדו אותה עוד לפני המשחק מול רומא בגלל ההפסד.

המארחת שנמצאת במאבקי הירידה קיבלה שער בדקה ה-32 מאקס נאפולי, ג’ובאני סימאונה, והדבר הספיק בדרך ל-0:1 יקר. בתוספת הזמן נואה לאנג הבקיע, אבל שערו נפסל.

לצ’ה – ססואולו 0:0

שתי הקבוצות הגיעו אחרי ניצחונות וקיוו להמשיך במומנטום, כשלבסוף לצ’ה יכולה לצאת מרוצה מתוצאת התיקו מול ססואולו שנמצאת בצמרת.

פיזה – ורונה 0:0

כששתיהן בתחתית עם פתיחת עונה לא טובה, הקבוצות קיוו להשיג יותר. ורונה הייתה יותר מסוכנת, אך לא הצליחה לכבוש ועלתה לפחות זמנית מעל הקו האדום.