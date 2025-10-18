שר החוץ סער שוחח עם מזכירת החוץ הבריטית

על רקע איסור הקהל לאוהדי מכבי תל אביב למשחק מול אסטון וילה בחודש הבא, שר החוץ גדעון סער שוחח במהלך סוף השבוע עם מזכירת החוץ הבריטית איבט קופר גם על הנושא הבוער הזה שגורם להדים גדולים במדינה.

כאמור, מלבד החטופים ותוכנית טראמפ, נושא נוסף שעלה בשיחה בין סער לקופר נגע לאיסור השערורייתי שהטילה משטרת ברמינגהאם על אוהדי מכבי תל אביב להגיע לאצטדיון וילה פארק למשחק במסגרת הליגה האירופית נגד אסטון וילה ב-6 בנובמבר.

שר החוץ הביע בשיחה את ציפייתנו החד משמעית שהחלטה מבישה זאת תבוטל ושתובטח השתתפות אוהדי מכבי ת״א במשחק. מזכירת החוץ הביעה בשיחה את הסתייגות ממשלת בריטניה מההחלטה ומסרה כי עבודת המטה, לה שותפים מזכירי הפנים והתרבות, תחודש ביום שני כדי למצוא פתרון הולם.