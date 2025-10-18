יום שבת, 18.10.2025 שעה 19:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

שר החוץ סער שוחח עם מזכירת החוץ הבריטית

על רקע סוגיית איסור הגעת אוהדי מכבי למשחק מול אסטון וילה בחודש הבא וההדים שמעוררת, איבט קופר הבטיחה לסער כי יימצאו פתרון הולם לנושא הזה

|
אוהדי מכבי ת
אוהדי מכבי ת"א (עמרי שטיין)

על רקע איסור הקהל לאוהדי מכבי תל אביב למשחק מול אסטון וילה בחודש הבא, שר החוץ גדעון סער שוחח במהלך סוף השבוע עם מזכירת החוץ הבריטית איבט קופר גם על הנושא הבוער הזה שגורם להדים גדולים במדינה.

כאמור, מלבד החטופים ותוכנית טראמפ, נושא נוסף שעלה בשיחה בין סער לקופר נגע לאיסור השערורייתי שהטילה משטרת ברמינגהאם על אוהדי מכבי תל אביב להגיע לאצטדיון וילה פארק למשחק במסגרת הליגה האירופית נגד אסטון וילה ב-6 בנובמבר.

שר החוץ הביע בשיחה את ציפייתנו החד משמעית שהחלטה מבישה זאת תבוטל ושתובטח השתתפות אוהדי מכבי ת״א במשחק. מזכירת החוץ הביעה בשיחה את הסתייגות ממשלת בריטניה מההחלטה ומסרה כי עבודת המטה, לה שותפים מזכירי הפנים והתרבות, תחודש ביום שני כדי למצוא פתרון הולם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */