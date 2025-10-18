קשר מהליגות הנמוכות חתם בפלוישטי שברומניה

חלומו של ניב לוי לשמש כלגיונר, מתממש. הקשר, בן ה-22, שחקן הפועל ע. באקה אל גרבייה מליגה א׳ צפון בעונה החולפת (2024/25), מי שהצטרף לאחרונה לאימוני קבוצת פלוישטי הרומנית (C.S. Ploiesti), יחד עם נציגו, עו”ד שי אבני, יחבור לסגל הקבוצה, לאחר חתימה רשמית במועדון מעבר לים. "מתחיל את צעדיי בחו"ל", ציין השחקן הישראלי.

נכון להיום (שבת), הקבוצה הרומנית, פלוישטי, נמצאת לה במקום השני בבית ב' (מתוך שמונה בתים, עד לבית ח'), בליגה השלישית בטיבה ברומניה, כשהיא מתמודדת על הכרטיס לליגה השנייה. את המקו השני חולקת יחד עם ספורטינג לייסטי, אותה ניצחה מוקדם יותר 0:1 משער בדקה ה-78. מדובר בעיר המונה כ-200 אלף תושבים ונמצאת במרחק של כ-40 דקות נסיעה מבוקרשט, עיר הבירה.

ניב גדל במחלקת הנוער של מכבי נתניה, במדיה שיחק במשך תשע עונות, לא רצופות, כשבין לבין עבר בהפועל פתח תקווה ובהפועל ניר רמת השרון, שהייתה לקבוצת הנוער האחרונה שלו. בשנים האחרונות היה לשחקן ליגה א׳ צפון ושיחק במדי מ.ס צעירי טייבה, עירוני נשר והפועל ע. באקה אל גרבייה.

ניב לוי ציין לאחר חתימתו במועדון: “אני שמח לשחק העונה ברומניה וכעת אני מתחיל את צעדיי בחו”ל. הרמה פה גבוהה ומדובר במקום טוב להתפתחות בעבור שחקנים צעירים כמוני". אחרי שלוש קבוצות בוגרים בארץ, ניב לוי ישחק לראשונה בקריירה בקבוצה מעבר לים, אז נכון שמדובר בקבוצה מהליגה השלישית, אבל מעבר שכזה תמיד משאיר טעם של עוד.