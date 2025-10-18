יום שבת, 18.10.2025 שעה 19:17
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
153-146מכבי אחי נצרת1
128-136מ.ס. טירה2
112-76מכבי אתא ביאליק3
117-106עירוני נשר4
115-86מכבי נווה שאנן5
103-65צעירי אום אל פאחם6
108-96הפועל ב.א.גרבייה7
88-106מ.כ. צעירי טירה8
87-95הפועל כרמיאל9
68-75הפועל טירת הכרמל10
612-75צעירי טמרה11
611-66הפועל בית שאן12
510-76הפועל עראבה13
38-16הפועל מגדל-העמק14
27-44בני מוסמוס15
211-26מכבי נוג'ידאת16
06-24הפועל א.א. פאחם17
 ליגה א דרום 
145-166מכבי קרית גת1
124-105מכבי קרית מלאכי2
128-136מ.כ. ירושלים3
118-116הפועל הרצליה4
105-96מ.כ. כפ"ס5
108-86מ.ס. דימונה6
107-76מכבי עירוני אשדוד7
711-66בית"ר יבנה8
610-76הפועל מרמורק9
54-74מ.כ. ירמיהו חולון10
53-25הפועל אזור11
59-75מכבי יבנה12
59-56בית"ר נורדיה ירושלים13
413-36הפועל ניר רמה"ש14
29-45שמשון תל אביב15

קשר מהליגות הנמוכות חתם בפלוישטי שברומניה

ניב לוי (22), שחקן באקה אל גרבייה בעונה החולפת, שנבחן במדי פלוישטי הרומנית מצמרת הליגה השלישית, יקבל הזדמנות מעבר לים. "מתחיל צעדיי בחו"ל"

|
ניב לוי ועו
ניב לוי ועו"ד שי אבני (פרטי)

חלומו של ניב לוי לשמש כלגיונר, מתממש. הקשר, בן ה-22, שחקן הפועל ע. באקה אל גרבייה מליגה א׳ צפון בעונה החולפת (2024/25), מי שהצטרף לאחרונה לאימוני קבוצת פלוישטי הרומנית (C.S. Ploiesti), יחד עם נציגו, עו”ד שי אבני, יחבור לסגל הקבוצה, לאחר חתימה רשמית במועדון מעבר לים. "מתחיל את צעדיי בחו"ל", ציין השחקן הישראלי.

נכון להיום (שבת), הקבוצה הרומנית, פלוישטי, נמצאת לה במקום השני בבית ב' (מתוך שמונה בתים, עד לבית ח'), בליגה השלישית בטיבה ברומניה, כשהיא מתמודדת על הכרטיס לליגה השנייה. את המקו השני חולקת יחד עם ספורטינג לייסטי, אותה ניצחה מוקדם יותר 0:1 משער בדקה ה-78. מדובר בעיר המונה כ-200 אלף תושבים ונמצאת במרחק של כ-40 דקות נסיעה מבוקרשט, עיר הבירה.

ניב גדל במחלקת הנוער של מכבי נתניה, במדיה שיחק במשך תשע עונות, לא רצופות, כשבין לבין עבר בהפועל פתח תקווה ובהפועל ניר רמת השרון, שהייתה לקבוצת הנוער האחרונה שלו. בשנים האחרונות היה לשחקן ליגה א׳ צפון ושיחק במדי מ.ס צעירי טייבה, עירוני נשר והפועל ע. באקה אל גרבייה.

ניב לוי ציין לאחר חתימתו במועדון: “אני שמח לשחק העונה ברומניה וכעת אני מתחיל את צעדיי בחו”ל. הרמה פה גבוהה ומדובר במקום טוב להתפתחות בעבור שחקנים צעירים כמוני". אחרי שלוש קבוצות בוגרים בארץ, ניב לוי ישחק לראשונה בקריירה בקבוצה מעבר לים, אז נכון שמדובר בקבוצה מהליגה השלישית, אבל מעבר שכזה תמיד משאיר טעם של עוד. 

