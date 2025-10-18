לאחר הבלאגן עם יאסין: אבו ניל חוזר לשער

מערכת ONE
ליגת העל חוזרת לעניינים לאחר פגרת הנבחרות, והיום (שבת) בני סכנין תארח במגרשה את עירוני טבריה. שתי הקבוצות מגיעות במומנטום חיובי למשחק ויחפשו להמשיך אותו במטרה ברורה לצבור נקודות ולהתקדם בטבלה.
הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, מארון גנטוס, חסן חילו, אלון אזוגי, קרלו ברוצ’יץ’, אחמד טאהא, עדן שמיר, איברהימה דראמה, מתיו קוג’ו, אחמד סלמן וארתור מירניאן.
הרכב עירוני טבריה: רוג’ריו סנטוס, סמביניה, אונדריי באצ’ו, רון אונגר, אלי בליליתי, יונתן טפר, פיראס אבו עקל, גיא חדידה, והיב חביבאללה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.