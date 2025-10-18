אליאל פרץ בספסל, גנאח ואחמד בהרכב של ב"ש

פגרת אוקטובר הגיעה לסיום, כשאנחנו נקבל היום (שבת) מספר משחקים מרתקים במסגרת ליגת העל. הפועל באר שבע תצפין לאצטדיון מרים, כשהיא רוצה להישאר המושלמת היחידה בליגה, ותפגוש את עירוני קריית שמונה (19:30), שרוצה להדהים את סגנית אלופת המדינה.

הרכב הפועל ב”ש: אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, אור בלוריאן, מתן בלטקסה, אופיר דוידזאדה, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, זהאי אחמד, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

הרכב קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ’, שי בן דוד, בילאל שאהין, אביב אברהם, סאקו בנגורה, אריאל שרצקי, עלי מוסא, אדריאן אוגריסה ומוחמד אבו רומי.

קוז'וק: "משחק שצריך להביא אליו אקסטרות"

החבורה של רן קוז’וק נראית פשוט נפלא מתחילת העונה, כשכאמור היא מושלמת עם 18 נקודות מ-18 אפשריות עד כה, ומשחקת כדורגל קצבי. הדרומיים יודעים שאסור להם להקל ראש במשחק היום, והם צריכים להיות הכי דרוכים שאפשר כדי להמשיך במסלול הניצחונות, לעבר המטרה הברורה שלהם, אליפות.

הקבוצה של שי ברדה מנגד, מגיעה מתחתית הטבלה בליגה, כשיש לה חמש נקודות בלבד בשישה מחזורים והיא ללא ניצחון למעלה מחודש. הצפוניים יודעים שמצפה להם היום משוכה הכי קשה שיש, אך הם ינסו להערים קשיים, שכן הם המארחים, ואולי אפילו להוביל להפתעת המחזור.

מפגשי העבר בין הקבוצות הם חד משמעיים, כשקריית שמונה לא הצליחה לקחת נקודות מהמועדן מבירת הנגב מאז פברואר 2022, אז המשחק נגמר בחלוקת נקודות. כדי למצוא את הניצחון האחרון של הקבוצה הצפונית בליגה, צריך ללכת עשר (!) שנים אחורה, למאי 2015.