ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

קליי וטאבי בהרכב הפועל פ"ת, בדש מנגד

אדניי ומזל ישלימו את חוליית ההתקפה של עומר פרץ במשחק מול הפועל י-ם, כאשר דגני ורוטמן יעלו כבלמים. חוזז, סדריק דון ורנסום ב-11 של זיו אריה

|
ג׳וסלין טאבי (שחר גרוס)
ג׳וסלין טאבי (שחר גרוס)

לאחר פגרת הנבחרות, המחזור השביעי של ליגת העל ייצא לדרך היום (שבת), והפועל פתח תקווה תארח את הפועל ירושלים למשחק בו שתי הקבוצות יחפשו לחזור למסלול הניצחונות. זהו משחק קריטי עבור זיו אריה, אשר טרם רשם ניצחון העונה וקבוצתו תקועה על 0 נקודות.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, עידן כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, דרור ניר, נדב נידם, תומר אלטמן, ג’וסלין טאבי, ג’יימס אדניי, קליי ושביט מזל.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר,הראל שלום, יהונתן ליש, נועם מלמוד, אופק נדיר, עידו עולי, סדריק דון, מתן חוזז, גיא בדש, נתי שפראו ואיבה רנסום.

