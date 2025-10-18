מנור סולומון על הספסל של ויאריאל מול בטיס

פגרת הנבחרות של אוקטובר כבר מאחורינו, והליגה הספרדית תמשיך היום (שבת, 19:30, שידור חי בערוץ ONE), כשוויאריאל ומנור סולומון יארחו את ריאל בטיס בלה סרמיקה לקרב צמרת מרתק. לשתי הקבוצות מאזן דומה יחסית מתחילת העונה, וזהו קרב צמרת לכל דבר, כאשר הישראלי נמצא על הספסל של קבוצתו.

הצוללת הצהובה פתחה את העונה בצורה מבטיחה במיוחד, אך האטה מעט לאחרונה אחרי שעשתה תיקו 2:2 עם יובנטוס בליגת האלופות והפסידה לריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו, בשני משחקים בהם מנור סולומון לא שותף, על אף שהיה בכושר נהדר ואף כבש עבורם את שער הניצחון משחק לפני מול סביליה.

הקבוצה השנייה של העיר סביליה, מגיעה למשחק במקום הרביעי בטבלה, כשהיא עם נקודה אחת פחות מהמארחת, אך הפרש שערים פחות טוב משמעותית. לפני הפגרה, האנדלוסים היו ברצף של שלושה ניצחונות רצופים בליגה ובאירופה ומקווים להמשיך את המומנטום החיובי.

מנור סולומון (IMAGO)

לשתי הקבוצות היסטוריה עשירה. בעונה החולפת בספרד, כל אחת מהן ניצחה את השנייה 1:2 בחוץ, ובכללי אם הולכים אחורה, מגלים שמדובר על התמודדות צמודה במיוחד, בה קשה לחזות מי תצא עם ידה על העליונה בככל פעם. אנחנו כמובן מקווים שמנור סולומון יעזור לוויאריאל להיות זאת שמנצחת היום.