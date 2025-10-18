יום שבת, 18.10.2025 שעה 19:17
ליגה ספרדית 25-26
2210-249ברצלונה1
219-198ריאל מדריד2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1511-139אספניול5
1310-158אתלטיקו מדריד6
1314-169סביליה7
139-118אלצ'ה8
139-98אתלטיק בילבאו9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-109מיורקה15
814-108ולנסיה16
610-78סלטה ויגו17
616-49אוביידו18
619-69ג'ירונה19
512-78ריאל סוסיאדד20

מנור סולומון על הספסל של ויאריאל מול בטיס

הצוללת הצהובה תארח את בטיס בלה סרמיקה לקרב צמרת מרתק ב-19:30 (שידור חי בערוץ ONE), כאשר הקיצוני הישראלי ימתין פעם נוספת להזדמנות שלו מהספסל

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

פגרת הנבחרות של אוקטובר כבר מאחורינו, והליגה הספרדית תמשיך היום (שבת, 19:30, שידור חי בערוץ ONE), כשוויאריאל ומנור סולומון יארחו את ריאל בטיס בלה סרמיקה לקרב צמרת מרתק. לשתי הקבוצות מאזן דומה יחסית מתחילת העונה, וזהו קרב צמרת לכל דבר, כאשר הישראלי נמצא על הספסל של קבוצתו.

הצוללת הצהובה פתחה את העונה בצורה מבטיחה במיוחד, אך האטה מעט לאחרונה אחרי שעשתה תיקו 2:2 עם יובנטוס בליגת האלופות והפסידה לריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו, בשני משחקים בהם מנור סולומון לא שותף, על אף שהיה בכושר נהדר ואף כבש עבורם את שער הניצחון משחק לפני מול סביליה.

הקבוצה השנייה של העיר סביליה, מגיעה למשחק במקום הרביעי בטבלה, כשהיא עם נקודה אחת פחות מהמארחת, אך הפרש שערים פחות טוב משמעותית. לפני הפגרה, האנדלוסים היו ברצף של שלושה ניצחונות רצופים בליגה ובאירופה ומקווים להמשיך את המומנטום החיובי.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

לשתי הקבוצות היסטוריה עשירה. בעונה החולפת בספרד, כל אחת מהן ניצחה את השנייה 1:2 בחוץ, ובכללי אם הולכים אחורה, מגלים שמדובר על התמודדות צמודה במיוחד, בה קשה לחזות מי תצא עם ידה על העליונה בככל פעם. אנחנו כמובן מקווים שמנור סולומון יעזור לוויאריאל להיות זאת שמנצחת היום.

