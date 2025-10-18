היהלומים הורידו את מכבי חיפה למקום השני

לאחר שבוע של חג, המחזור התשיעי בליגת נערים ב' – על, כבר כאן. הליגה הבכירה בשנתון 2010 החלה כבר אתמול (שישי) כאשר הפועל באר שבע רשמה 1:3 על מ.כ נהלל יזרעאל מהמקום האחרון. היום התקיימו להם שבעה משחקים נוספים. מחר יינעל המחזור כשהפועל ניר רמת השרון תארח בביתה את הפועל קריית שמונה.

בין היתר, מכבי נתניה חילצה נקודה יקרה מול מכבי חיפה, שירדה למקום השני, נוכח התוצאה. מי שנהנתה מהרגע זו מכבי פתח תקווה שרשמה 0:2 על הפועל ראשון לציון ועלתה היא למקום הראשון, כשפער של נקודה בינה לבין מכבי חיפה ומכבי תל אביב. הפועל באר שבע רשמה 1:3 על נהלל יזרעאל. הפועל פתח תקווה והפועל רעננה רשמו, כ"א, ניצחון קטן בדמות 0:1.

מכבי נתניה – מכבי חיפה 1:1

16 דקות ודי. היהלומים והקבוצה הירוקה מהכרמל נפרדו ב-1:1 מאכזב, הרי שמכבי חיפה יכולה הייתה להישאר שבוע אחד נוסף במקום הראשון, אלא שלחבר'ה של יובל עקיבא היו תוכניות אחרות. אדר פרדה קבע 0:1 לירוקים לאחר שלוש דקות משחק, אורן נחמיאס השווה בדקה ה-16. שמונה מתוך תשע הנקודות שהשיגה נתניה עד כה העונה – במשחקי הבית שלה.

הפועל ראשון לציון – מכבי פתח תקווה 2:0

הקבוצה של טל מציורו עם 22 נקודות ושבעה ניצחונות עד כה. לאחר 38 דקות משחק, מכבי פתח תקווה פתחה את הסכר עם שער של יונתן קוריאט. במחצית השנייה תומר בוזוקשוילי השלים וקבע 0:2 בסיום. העולה החדשה עם הפסד רביעי העונה. מה גם שהכתומים מהשפלה טרם השיגו ניצחון בית עד כה. פתח תקווה מושלמת עם ארבעה ניצחונות בארבעה משחקי בית.

מכבי פתח תקווה נערים ב (באדיבות המועדון)

מ.ס אשדוד – מכבי תל אביב 6:2

ניצחון שביעי העונה לחבר'ה הצעירים של יהונתן סופר. המארחת, מ.ס אשדוד, שטרם מצאה מאמן מחליף, הסתפקה בצמד שערים מול איתי סלע, שרשם משחק מלא היום במדי מכבי תל אביב. תומר דבח סיפק צמד, יהושע סמדג'ה, מוחמד אגבאריה, עידן סיסאי וסהר פרץ השלימו החגיגה. רוי אביטן ועידן דסה הבקיעו למקומיים.

הפועל באר שבע – מ.כ נהלל יזרעאל 1:3

האדומים מבירת הנגב לא התקשו מול הקבוצה שעלתה ליגה ומשמשת, לעת עתה, כתפאורה בלבד. לאחר חמש דקות משחק, שילי יוספי קבע 0:1 למקומיים. עמית ביטון הכפיל, אור פוני צימק ונועם אברהם קבע 1:3 בדקה ה-70 להתמודדות. באר שבע עם חמישה ניצחונות עד כה, כשארבעה מהם היו בבית. יש לציין כי הנקודה היחידה שהשיגה עד כה העונה נהלל יזרעאל הייתה בחוץ.

הפועל באר שבע נערים ב (באדיבות המועדון)

הפועל פתח תקווה – בני יהודה ת"א 0:1

הכתומים משכונת התקווה קיוו להשיג נקודה 20 העונה ולהיות צמודה לגדולות, אלא שלחבר'ה של גיא רוזנצוויג היו תוכניות אחרות. שער בדקה ה-84 להתמודדות, רגע לפני שריקת הסיום, קבע ניצחון כחול מקומי, בזכות כדור של אור חיימזון, שהכניע את ליאם מרקוביץ. פתח תקווה טרם הפסידה העונה וספגה רק שער אחד בביתה.

הפועל פתח תקווה נערים ב (באדיבות המועדון)

הפועל ירושלים – הפועל חדרה 0:0

ללא הכרעה. החדרתיים עם תוצאת תיקו ראשונה לעונה, בעוד הירושלמים עם תוצאת תיקו שנייה ברציפות ושלישית בסך הכל. למרות התוצאה, חדרה נשארת בין שתי קבוצות ליגה שספגו הכי מעט שערים, יחד עם מכבי פתח תקווה, כשהכחולים ספגו עד כה שבעה שערים וחדרה ספגה רק שישה שערים. די מכובד לקבוצה ממרכז הטבלה.

הפועל רמת גן – הפועל רעננה 1:0

שער בודד של יונתן כהן בדקה ה-12 להתמודדות קבע ניצחון שלישי במספר העונה לרעננה. רמת גן? נשארת היא מתחת לקו האדום, יחד עם נהלל יזרעאל, ללא ניצחון עדיין, כשלרשותה שתי נקודות בלבד. האורדונים חייבים להתחזק, אחרת גם הקבוצה הזו, בדומה לקבוצות הנוער, נערים א' ונערים ג' שלהם תהיה בליגה השנייה. רעננה עם שלוש נקודות ראשונות במשחקי החוץ שלה.

משחקים נוספים:

בית"ר ירושלים – הפועל תל אביב (הערב, בשעה 20:40, בית וגן 1 תחתון ירושלים)

הפועל ניר רמת השרון – הפועל קריית שמונה (19/10, הסינתטי ברמת השרון, 18:15)