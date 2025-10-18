טוברוק גברה על בית”ר, 0:4 לחיפה מול בני יהודה

לאחר פגרה של כשבועיים וחצי, חזרה אלינו הליגה הבכירה בשנתון 2009. המחזור השביעי בליגת נערים א’ על יצא לו לדרך כבר אתמול (שישי) עם ניצחונה של בית”ר טוברוק 0:2 על בית”ר ירושלים. היום, התקיימו להם חמישה משחקים נוספים. בשלישי (21/10) יינעל המחזור, כאשר מ.ס אשדוד תארח בביתה את הפועל פתח תקווה.

בין היתר, מכבי תל אביב רשמה 0:3 על הפועל כפר סבא, מכבי חיפה התכבדה ברביעייה מול בני יהודה תל אביב, שנותרה ב-10 שחקנים, נוכח הרחקתו מכר הדשא של ליאם לינדנר. מכבי נתניה סיפקה תצוגת כדורגל כשרשמה 0:6 על הפועל ירושלים, שספגה הפסד שלישי ברציפות. בני סכנין נשארה מתחת לקו האדום לאחר 2:2 על מ.כ. נהלל יזרעאל.

בית”ר טוברוק – בית”ר ירושלים 0:2

החבורה של דוד דינטו השיגה נקודה 11 במספר העונה ונמצאת בחלקו העליון של הטבלה. הפעם, ניצחון על העולה החדשה, מהבירה, בתוצאה 0:2, משערים של שון חלפון ועידו אורגד, המחליף, שלאחר שתי דקות על המגרש, הבקיע. בית"ר ירושלים סופגת הפסד שלישי העונה בליגה. מה גם שלירושלמים אין עדיין ניצחון במשחקי החוץ שלהם.

מכבי חיפה – בני יהודה ת"א 0:4

הירוקים של אורן קריספין חזרו מהפגרה כשהם רעבים. מכבי חיפה הייתה עדיפה על בני יהודה, בכל פרמטר, והשיגה את מבוקשה, כשממשיכה היא להיצמד למכבי תל אביב, המוליכה. יונס אדאנה, עומר קנצ'יאורק וצמד המחליפים מוחמד גראבא ועילאי נתן קבעו את תוצאת המשחק. בבני יהודה, ליאם לינדנר ראה צהוב שני בדקה ה-45 ויצא באדום. בני יהודה עם ארבעה הפסדים במשחקי החוץ שלהם מתחילת העונה.

מכבי נתניה – הפועל ירושלים 0:6

היהלומים של יובל עקיבא רקדו על המגרש והשיגו שלוש נקודות. הירושלמים עם הפסד ליגה שלישי ברציפות וחמישי בסך הכל העונה. לנתניה הבקיעו ירין אבוחצירא, איילו אמירה, הראל בחור, אופיר שפירא, שלו ג'נח וליבי פסח. נתניה עם 13 נקודות ליגה, בניצחון שלישי העונה בבית, ללא הפסדים עדיין. הירושלמים עם שלושה הפסדים בחוץ, ללא שער זכות עדיין.

מכבי נתניה נערים א' (באדיבות המועדון)

בני סכנין – מ.כ. נהלל יזרעאל 2:2

חלוקת נקודות בין שתי קבוצות התחתית. בני סכנין נשארת מתחת לקו האדום כשטרם ניצחה העונה. נהלל יזרעאל חולפת על פני הפועל ירושלים ומ.ס אשדוד (זמנית). מג'ד יאסין והאני דגש הבקיעו למקומיים, עומר פרץ ואריאל פוירשטיין הבקיעו לאורחים. סכנין נותרה ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-70 (אדום לכארם חלאילה). נהלל יזרעאל ספגה הכי הרבה שערים בליגה (26).

הפועל באר שבע – הפועל תל אביב (המשחק יתקיים הערב, בשעה 20:10, וסרמיל 4 באר שבע)

הפועל רעננה – הפועל קריית שמונה (19/10, פארק צפוני סינתטי רעננה, 18:00)

מכבי פתח תקווה – הפועל חדרה (19/10, מכבי סינתטי פתח תקווה, 20:00)

מ.ס. אשדוד – הפועל פתח תקווה (21/10, הסינתטיקו באשדוד, 17:15)