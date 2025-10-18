פספסה הזדמנות: סביליה הפסידה 3:1 למיורקה

המחזור התשיעי בליגה הספרדית יצא לדרך אתמול (שישי), אך המפגש שפתח את משחקי היום היה בין סביליה למיורקה, ובו נרשם מהפך של האורחת בדרך לניצחון 1:3 של מיורקה.

לפני פגרת הנבחרות, האנדלוסים הרשימו כשהציגו משחק נהדר וגברו 1:4 על ברצלונה, אך היום הם פספסו הזדמנות להידבק לצמרת הגבוהה ונשארו על 13 נקודות, בעוד המנצחת יצאה מהתחתית ועלתה לשמונה נקודות.

1:3 ומהפך ענק של מיורקה על סבילה בביתה

רובן ורגאס העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-16, אך מהפך בזק תוך עשר דקות קבע את תוצאת המשחק. ודאט מוריצ’י כבש את השיוויון בדקה ה-67, ומתאו ג'וזף כבש צמד בדקות ה-72 וה-77 והעניק ניצחון ענק לקבוצתו.