כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1511-139אספניול5
1310-158אתלטיקו מדריד6
1314-169סביליה7
139-118אלצ'ה8
139-98אתלטיק בילבאו9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-109מיורקה15
814-108ולנסיה16
610-78סלטה ויגו17
617-58ג'ירונה18
616-49אוביידו19
512-78ריאל סוסיאדד20

פספסה הזדמנות: סביליה הפסידה 3:1 למיורקה

לאחר הניצחון על ברצלונה, האנדלוסים פספסו הזדמנות להיצמד לצמרת לאחר שאיבדו יתרון של ורגאס. מוריצ'י וג'וזף עם צמד כבשו למנצחת. צפו בתקציר

|
ודאט מוריצ'י חוגג ניצחון (IMAGO)
ודאט מוריצ'י חוגג ניצחון (IMAGO)

המחזור התשיעי בליגה הספרדית יצא לדרך אתמול (שישי), אך המפגש שפתח את משחקי היום היה בין סביליה למיורקה, ובו נרשם מהפך של האורחת בדרך לניצחון 1:3 של מיורקה.

לפני פגרת הנבחרות, האנדלוסים הרשימו כשהציגו משחק נהדר וגברו 1:4 על ברצלונה, אך היום הם פספסו הזדמנות להידבק לצמרת הגבוהה ונשארו על 13 נקודות, בעוד המנצחת יצאה מהתחתית ועלתה לשמונה נקודות.

1:3 ומהפך ענק של מיורקה על סבילה בביתה

רובן ורגאס העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-16, אך מהפך בזק תוך עשר דקות קבע את תוצאת המשחק. ודאט מוריצ’י כבש את השיוויון בדקה ה-67, ומתאו ג'וזף כבש צמד בדקות ה-72 וה-77 והעניק ניצחון ענק לקבוצתו.

