יום שבת, 18.10.2025 שעה 17:12
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
149-168צ'לסי4
148-117בורנמות'5
136-157מנצ'סטר סיטי6
125-97קריסטל פאלאס7
117-97אברטון8
116-77סנדרלנד9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
712-97ברנטפורד16
515-58נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20

תפסה קצב: 0:3 לצ'לסי על נוטינגהאם פורסט

אחרי מחצית חלשה, נטו העיר את הבלוז עם שער ובישול לאצ'מפונג. ג'יימס חתם את התוצאה עם השלישי, אחרי שבישל לפני כן בדרך לניצחון שלישי ברציפות


פדרו נטו בטירוף (IMAGO)
פדרו נטו בטירוף (IMAGO)

פגרת הנבחרות הסתיימה והכדורגל חזר אלינו עם הליגה האנגלית, כשצ’לסי ונוטינגהאם פורסט פתחו את המחזור השמיני בפרמייר ליג היום (שבת), כשהבלוז ניצחו 0:3 בדרך, זמנית, למקום הרביעי.

מחצית חלשה מצד שתי הקבוצות הסתיימה בדקה ה-49, כשפדרו נטו התעורר ובישל לג’וש אצ’מפונג את שער היתרון. ההגנה הרעועה של המארחת, שספגה משחק עשירי ברצף, התפרקה במהירות וספגה שער שני, כשהפעם הפורטוגלי מצא את הרשת ממסירה של ריס ג’יימס.

בדקה ה-84 ג’יימס הצליח לחתום את תוצאת המשחק כשהפציץ את מרכז השער של מאטס סלס. מאלו גוסטו הורחק לקראת הסיום אחרי שקיבל כרטיס צהוב שני, אבל גם בעשרה שחקנים, שחקניו של אנצו מארסקה הצליחו לשמור על רשת נקייה.

