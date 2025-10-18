תפסה קצב: 0:3 לצ'לסי על נוטינגהאם פורסט

פגרת הנבחרות הסתיימה והכדורגל חזר אלינו עם הליגה האנגלית, כשצ’לסי ונוטינגהאם פורסט פתחו את המחזור השמיני בפרמייר ליג היום (שבת), כשהבלוז ניצחו 0:3 בדרך, זמנית, למקום הרביעי.

מחצית חלשה מצד שתי הקבוצות הסתיימה בדקה ה-49, כשפדרו נטו התעורר ובישל לג’וש אצ’מפונג את שער היתרון. ההגנה הרעועה של המארחת, שספגה משחק עשירי ברצף, התפרקה במהירות וספגה שער שני, כשהפעם הפורטוגלי מצא את הרשת ממסירה של ריס ג’יימס.

בדקה ה-84 ג’יימס הצליח לחתום את תוצאת המשחק כשהפציץ את מרכז השער של מאטס סלס. מאלו גוסטו הורחק לקראת הסיום אחרי שקיבל כרטיס צהוב שני, אבל גם בעשרה שחקנים, שחקניו של אנצו מארסקה הצליחו לשמור על רשת נקייה.