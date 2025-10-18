יום שבת, 18.10.2025 שעה 16:25
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1511-139אספניול5
1310-158אתלטיקו מדריד6
1311-158סביליה7
139-118אלצ'ה8
139-98אתלטיק בילבאו9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
617-58ג'ירונה17
616-49אוביידו18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

לאמין ימאל חוזר להרכב, רשפורד בחוד ברצלונה

הכוכב של הקטלונים חוזר מפציעה ל-11 ב-17:15. עם פציעתם של פראן טורס ולבנדובסקי, האנגלי יפתח כחלוץ. דה יונג, פדרי ופרננדס בפנים. חי בערוץ ONE

מרקוס רשפורד (IMAGO)
מרקוס רשפורד (IMAGO)

פגרת הנבחרות של חודש אוקטובר הסתיימה לה, והליגה הספרדית חוזרת למחזור התשיעי שלה, בו ברצלונה תארח באצטדיון מונז’ואיק את ג’ירונה הקטנה ב-17:15, כשבארסה רוצה לחזור לנצח ומגיעה עם מספר חיסורים. שידור חי בערוץ ONE.

הרכב ברצלונה: וויצ’ך שצ’סני, ז’ול קונדה, פאו קובארסי, אריק גארסיה, אלכס באלדה, פרנקי דה יונג, מארק קסאדו, פדרי, לאמין ימאל, טוני פרננדס ומרקוס רשפורד.

החבורה של האנזי פליק לא יצאה לפגרה טוב בכלל, אחרי שחטפה שני הפסדים רצופים לפאריס סן ז’רמן בליגת האלופות ותבוסה 4:1 לסביליה בליגה. היום היא יודעת שאסור לה לאבד נקודות, כשהיא מסתכלת כמובן למעלה לכיוון ריאל מדריד, רגע לפני הקלאסיקו בשבוע הבא. האלופה תחסר את ראפיניה ורוברט לבנדובסקי, אך תקבל חזרה את לאמין ימאל ופרמין לופס.

שתי הקבוצות נפגשו לדרבי הקטן הזה פעמיים גם בעונה שעברה כמובן, שם האלופה ניצחה בקלילות 1:4 בשתי ההזדמנויות. לעומת זאת עונה אחת לפני כן, ג’ירונה היא זאת שגברה על הבלאוגרנה, כשהביסה אותה 2:4 בשני המפגשים של עונת 2023/24.

