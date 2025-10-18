אלונסו נגד המשחק במיאמי: פוגע בטוהר התחרות

ריאל מדריד תתמודד מול חטאפה מחר (ראשון) ב-22:00 בערוץ ONE. הבלאנקוס עלו למקום הראשון בטבלה לפני פגרת הנבחרות ושואפים להמשיך במומנטום החיובי במיני-דרבי, כשרגע לפני המשחק צ'אבי אלונסו התייצב למסיבת העיתונאים והתייחס למפגש הקרוב וגם למשחק של ברצלונה מול ויאריאל במיאמי בצל גל המחאות.

אלונסו אמר: “כל השחקנים שהיו עם הנבחרות חזרו במצב טוב, למעט דין האוסן. הם הצליחו להתאמן גם אתמול וגם היום. ביקור אצל חטאפה הוא תמיד מאתגר. יש להם מאמן שיודע להוציא את המקסימום מכל הקבוצה שלו”.

על המשחק של ברצלונה מול ויאריאל במיאמי אמר: “הדעה שלי זהה לזו שהבעתי לפני חודשיים כששאלתם אותי. אנחנו מתנגדים לקיום המשחק, אנחנו מאמינים שזה פוגע בטוהר התחרות. המחאות הן דבר חיובי, משום שהן מבטאות את תחושתן של קבוצות רבות. יש אחדות דעים בין כל המועדונים, כולנו סבורים שאין לאפשר שזה יקרה. העמדה שלנו נשארה זהה. ההחלטות שצריך לקבל כדי למנוע את המצב הזה אינן תלויות בנו”.

צ׳אבי אלונסו (La Liga)

על ראול אסנסיו: “לראול יש יכולת מצוינת לחזות מהלכים וכוח רב במאבקים. ככל שהוא משחק טוב יותר, כך הוא מנצל את האיכות הזו בצורה טובה יותר. הוא מציג רמה חיובית מאוד, עם גמישות שמאפשרת לו אפילו לשחק כחלק משלישיית בלמים. הוא שחקן תחרותי מאוד. עדיין יש מקום לשיפור, אך התחושות הרעות ממונדיאל המועדונים כבר מאחוריו”.

על פרלאן מנדי אמר: “החזרה של מנדי והעובדה שהוא לא חווה נסיגה בפציעה – חדשות מצוינות. זה פותח עבורנו אפשרות נוספת לשחק עם שלושה בלמים. עשינו זאת בעבר, ונוכל לעשות זאת שוב”.

על ויניסיוס ורודריגו: “צפיתי במשחק של ברזיל. גם מיליטאו, אסור לשכוח אותו. הצלחנו להשתמש ברודריגו בעמדה שבה שיחק היטב מול דרום קוריאה. זו אפשרות שיכולה לשמש אותנו גם בעתיד”.

רודריגו ו-ויניסיוס (רויטרס)

על מצבו של דני סבאיוס: “הכרתי את דני מצוין עוד קודם. מה שהוא נותן לנו זה בדיוק מה שציפיתי שייתן. הוא צריך להיזהר (עם הפציעות), אבל היה לי ברור מאוד מה הוא יכול להוסיף לנו בזכות התכונות הייחודיות שלו. מול חטאפה הוא לא יהיה בסגל”.

על עזיבה אפשרית של אנדריק או גונסאלו גארסיה אמר: “זה לא משהו שנמצא במחשבותיי כרגע. שניהם מוכנים לשחק בעמדה שיש בה תחרות ברמה גבוהה מאוד”.

על ג’וד בלינגהאם: “הוא התאמן ומוכן לשחק יותר זמן אחרי הניתוח שלו בכתף. אנחנו צריכים את בלינגהאם הטוב ביותר. הוא נחוש לשחק טוב ולשפר גם את השחקנים שלצידו. אני רואה שהוא שמח באימונים”.