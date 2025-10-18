יום שבת, 18.10.2025 שעה 14:21
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1511-139אספניול5
1310-158אתלטיקו מדריד6
1311-158סביליה7
139-118אלצ'ה8
139-98אתלטיק בילבאו9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
617-58ג'ירונה17
616-49אוביידו18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

האתגר הקשה ביותר בקריירה של קיליאן אמבפה

כמו שעשה רונאלדו בזמנו, גם הצרפתי מציג עד כה יכולת פשוט מדהימה. בספרד ערכו השוואה בין שני הכוכבים, בעיקר לתקופת הבכורה. ישווה את המספרים?

|
אמבפה ורונאלדו (IMAGO)
אמבפה ורונאלדו (IMAGO)

"כריסטיאנו תמיד היה עבורי מודל לחיקוי, דוגמה. יש לי מזל שאני יכול לדבר איתו, לקבל ממנו עצות ועזרה. אני חושב שכריסטיאנו הוא מספר 1 בריאל מדריד, הוא נקודת הייחוס של המועדון. הוא עשה דברים גדולים, ואנשים עד היום חולמים על רונאלדו ועל מה שהשיג. אני רוצה ללכת בדרך שלי, ואני מקווה שיום אחד אנשים יחלמו עליי באותה צורה. זה יהיה דבר היסטורי עבורי, ואני מקווה שגם עבור ריאל מדריד", כך אמר קיליאן אמבפה על CR7.

מעטים המשפטים שמצליחים לספר כל כך הרבה על שחקן כדורגל כמו זה. אמבפה אמר את הדברים בתוכנית "Universo Valdano" שבה התארח בשבוע שעבר. עבור הצרפתי, החלוץ של אל נאסר הוא הדמות לחיקוי, האיש שעליו הוא מבסס את דרכו.

וזו אינה הפתעה. כולם מכירים את התמונה המפורסמת של קיליאן הצעיר בחדרו, עטוף פוסטרים של כריסטיאנו רונאלדו. גם ביום הצגתו כשחקן ריאל מדריד, רבים הבחינו בכך שאמבפה חיקה כמה מהמחוות שכריסטיאנו עשה ביום הבכורה שלו בלבן.

אמבפה ורונאלדו (רויטרס)אמבפה ורונאלדו (רויטרס)

רונאלדו הוא המודל, אבל גם האתגר הגדול ביותר בקריירה של אמבפה. למרות שהצרפתי מדגיש שהוא רוצה לסלול לעצמו נתיב עצמאי, ההשוואות לגדול שחקני המועדון יהיו בלתי נמנעות. להתקרב למורשת של הפורטוגלי, לתארים, להשפעה ולמעמד, הוא אתגר כמעט בלתי אפשרי. לכן, לפחות לעת עתה, אמבפה מתמקד בגישה של שנה אחר שנה, עונה אחר עונה, ומנסה להשיג את המקסימום מבחינה קבוצתית ואישית.

אם מסתכלים על המספרים, אמבפה בהחלט עומד בקצב של רונאלדו. אחרי עונה ראשונה שהייתה חלשה מבחינה קבוצתית, אך טובה מאוד מבחינה אישית, הפך הצרפתי למנהיג הבלתי מעורער של ריאל מדריד. לא ויניסיוס, לא בלינגהאם ולא אף שחקן אחר יכולים לערער על מעמדו, וגם צ’אבי אלונסו העניק לו את "המפתחות" והפך אותו למוביל של הקבוצה על המגרש.

אמבפה ואלונסו (IMAGO)אמבפה ואלונסו (IMAGO)

מעניין לגלות כי למרות שהמספרים של כריסטיאנו רונאלדו בתחילת דרכו במדריד היו מדהימים, אמבפה מציג נתונים טובים אף יותר באותה נקודת זמן. לאחר תקופה זהה לזו של CR7 בתחילת דרכו (אמצע אוקטובר בעונתו השנייה), לפורטוגלי היו 43 הופעות, 36 שערים (מהם 5 בפנדלים) ו־3 בישולים. אצל אמבפה: 69 הופעות, 58 שערים ו־7 בישולים. עם זאת, יש לציין כי 12 מהשערים של הצרפתי הגיעו מבעיטות עונשין.

בעונתו הראשונה בריאל מדריד אמבפה אמנם כבש יותר שערים מרונאלדו, אך לא בקצב דומה. בעונתו הראשונה בלבן הבקיע כריסטיאנו 33 שערים ב־35 משחקים, שער כל 88 דקות. אמבפה, עם 44 שערים ב־59 משחקים, כבש שער כל 108 דקות בלבד. אך תחילת העונה השנייה סימנה תפנית: אמבפה כובש כעת בקצב מדהים של שער כל 62 דקות, נתון טוב בהרבה מזה של רונאלדו באותה תקופה.

ישמור על הקצב של הפורטוגלי? אמבפה (IMAGO)ישמור על הקצב של הפורטוגלי? אמבפה (IMAGO)

האתגר האמיתי טמון בהמשך הדרך. רונאלדו שיחק תשע שנים בריאל מדריד והפך לאחד הכובשים הגדולים בהיסטוריה. קשה לדמיין שאמבפה יצליח לשמור על קצב כזה לאורך זמן, במיוחד משום שהגיע למועדון בגיל מבוגר יותר מזה של האליל שלו.

למרות ההשוואות הבלתי נמנעות, מדובר בשני שחקנים בעלי סגנון שונה, וכפי שאמר אמבפה בעצמו בראיון האחרון, האתגר שלו הוא ליצור דרך ייחודית משלו. ועדיין, ככל שדרכו תתקרב לזו של כריסטיאנו רונאלדו, כך ייזכר יותר בלב אוהדי ריאל מדריד.

