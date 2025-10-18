מכבי תל אביב גברה על הפועל כפ"ס בנערים א'

קבוצת נערים א' מכבי ת"א עודד, שמרה הבוקר על מאזן מושלם בליגה, כשרשמה את ניצחונה השביעי משבעה משחקים, הפעם 0:3 על הפועל כפ"ס והבטיחה שבוע נוסף בפסגת הליגה.

החניכים של ארז בלפר התקשו מעט במחצית הראשונה, אך במחצית השנייה, שלושה שערים של הקפטן סהר לביא, המחליף גיא ממן (במבצע קבוצתי פשוט מרהיב) והקשר בירלי מלאקו בתוספת הזמן, פרצו את ההגנה הכפר סבאית.

מי שעמד על הקווים בכפר סבא הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער יריב דמתי וזאת בשל העובדה שבנו של המאמן עמית ארצי חגג בר מצווה. בכפר סבא פנו לצהובים עוד בטרם המפגש כדי לנסות לדחות אותו ושארצי יוכל לעמוד על הקווים, אך התשובה הייתה שלא ניתן להזיז את המשחק לאמצע השבוע בגלל לו"ז האימונים.

שחקני מכבי תל אביב בנערים א' חוגגים (רועי כפיר)

מהלך המשחק

דקה 15: כדור עומק מצוין הגיע לעידו יוסף שמתוך הרחבה היה צריך לכבוש, אך בעט שטוח לפינה הרחוקה והחוצה.

דקה 23: שקד בננו שלח כדור עומק שסיבך את הגנת מכבי, אך רוזנבליט לא ניצל יציאה מהוססת של השוער ובעט אל מחוץ למסגרת.

דקה 45: בתוספת הזמן כדור עומק נשלח לנועם עזרן שהצליח לעבור את השוער, אבל בעט רק לקורה והחוצה.

יהונתן קוריצונר נוגח (רועי כפיר)

דקה 52, מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: כדור קרן הוגבה מצד שמאל והקפטן סהר לביא עלה ראשון ונגח לרשת.

דקה 53: צירופי מסירות טובים של הצהובים הסתיימו בכדור רוחב של רוני ניסים שכמעט ובישל, אך ההגנה הירוקה בלמה ברגע האחרון.

דקה 62, מכבי תל אביב עלתה ל-0:2: מהלך פשוט עצום של הצהובים שכלל יותר מ-20 מסירות, הסתיים בבעיטה חדה של המחליף גיא ממן, שנכנס רק מספר דקות קודם לכן והכפיל את היתרון.

גיא ממן חוגג (רועי כפיר)

דקה 72: יואב תבואה המחליף ניסה להחזיר את כפ״ס למשחק, אך הפעולה הטובה שלו הסתיימה בבעיטה לא מספיק חזקה.

דקה 90, מכבי תל אביב עלתה ל-0:3: בתוספת הזמן, הצהובים סגרו עניין סופית, כאשר הקשר בירלי מלאקו הצליח לדחוק מקרוב ולחתום את תוצאת המשחק.

שחקני מכבי תל אביב בנערים א' חוגגים (רועי כפיר)

הרכב מכבי תל אביב: דרוראל אבימן, הראל בן לולו, אדם רוזנבאום, סהר לביא, דניאל דודי, איתמר עמית, מלאקו בירלי, תום אל-על, רוני ניסים, נועם עזרן ועידו יוסף.

הרכב הפועל כפר סבא: איתי מכלוף, רועי נגר, דור חלף, רן שוורץ, שחר וקנין, שי לי דופצ׳ק, שקד בננו, גיא דהן, יהונתן קוריצונר, רועי שריקר ואיתי רוזנבליט.

רועי שריקר שומר (רועי כפיר)

דרוראל אבימן תופס את הכדור (רועי כפיר)

יריב דמתי (רועי כפיר)

גיא דהן עם הכדור (רועי כפיר)