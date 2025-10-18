מלך הצלות הפנדלים בנוער וחבריו בהופעה חיה

המחזור השישי במחוז הדרומי של הליגה הארצית לנוער יצא אתמול (שישי) לדרך. קבוצת "צו פיוס" של עירוני אריאל, המדורגת בחלק התחתון של הטבלה, שממתינה לחזור ולארח את משחקיה במגרשה הביתי, שעובר תהליך של שדרוג משמעותי, החליפה ביתיות במחזורים האחרונים ואתמול נאלצה לארח במגרש במעלה אדומים את מכבי קריית גת.

מוליכת הטבלה, שאפה לזכות בניצחון נוסף על מנת לשמור על מאזן מושלם. קריית גת עמדה במשימה, כשגולת הכותרת, שוערה, ליאור סופר, הדף לא פחות משלוש בעיטות פנדל, שלטענת אנשי קריית גת מדובר היה בהחלטות שגויות של השופט, ירון יומה.

המשחק התחיל בלחץ גבוה של אריאל, שהקשתה על קריית גת מאוד לפתח משחק כפי שהייתה רוצה. אמנם לא נרשמו מצבים מסוכנים ליד השערים, אך ניתן היה לזהות רצון עז להבקיע.

שחקני קרית גת חוגגים כיבוש שער (ולדי מויסייב)

בדקה ה-25 נפסקה בעיטת פנדל לזכות אריאל, לאחר ששחקן של הקבוצה חדר לרחבה ונתקל בשחקן של קריית גת, שהרחיק את הכדור לקרן, אך השופט פסק כדור עונשין מ-11 מטרים, שאותו הדף ליאור סופר לקורה ומשם החוצה.

בדקה ה-30 תומר דורזי נשלח למצב של אחד על אחד מול שוערה של אריאל, כשהכדור קופץ באוויר. דורזי נגח בכדור, שוער אריאל בקפיצה גבוהה מחוץ לרחבה שפשף את ראשו של דורזי. השופט לא שרק לעבירה. הקוון הרים הרים דגל, השופט פסק נבדל.

אחרי כמה שניות של מחאות מצד שחקני קריית גת, פסק השופט בעיטה חופשית לזכות קריית גת מ-30 מטרים. בקריית גת טענו, שהעבירה נעשתה כ-18 מטרים מהשער ודרשו את הרחקת שוערה של אריאל.

ליאור סופר בפעולה (ולדי מויסייב)

בדקה ה-36, התקפה מסודרת של קריית גת כללה חילופי מקומות בהתקפה. איליי לבל מסר לרועי צידון את הכדור באזור רחבת ה-16 של אריאל. רועי צידון בפעולה מהירה בעט בעיטה שטוחה לקורה הרחוקה ופנימה, שער שקבע את תוצאת המחצית הראשונה, 0:1 לזכות קריית גת.

בדקה ה-50 עבירה על סף רחבת ה-16 של קריית גת, הביאה לפסיקה לבעיטה חופשית לזכותה של אריאל. הבעיטה נבעטה למרכז החומה, שעמדה צמודה. שופט המשחק פסק בעיטת פנדל, שגם היא נהדפה ע"י ליאור סופר, אך טען ששחקני קריית גת נכנסו בשלב מוקדם לרחבה ולכן פסק בעיטת פנדל נוספת, שגם אותה הדף בהצלחה השוער. שניים משחקני אריאל עטו על הכדור החוזר, אך לא הצליחו ליצור בעיטה לשער.

קריית גת השתלטה על המשחק מהשלב הזה. בדקה ה-62 נוצרה ערבוביה ברחבת אריאל, איליי לבל השתלט על כדור חוזר, בעט לרשת והכפיל את יתרון הקבוצה שלו ל-0:2.

שחקני קרית גת חוגגים כיבוש שער (ולדי מויסייב)

בדקה ה-74 שוב התקפה של קרית גת, שכללה הנעת כדור מצד לצד. שליו יעיש, מגנה השמאלי של קרית גת, הגביה היטב הישר לרגלו של ניר דרעי, שבעט מתוך הרחבה לרשת של אריאל ווובע את תוצאת המשחק, 0:3 לזכות קרית גת, שעם קצת יותר ריכוז בדקות הסיום הייתה יכולה לנצח בתוצאה גבוהה יותר.

דוד שלמה, מאמן קרית גת, סיכם את המשחק וביקר את רמת השיפוט : "קודם כל ניקח מהמשחק הזה את התוצאה במשחק חוץ מאוד קשה מול יריבה, שהקשתה עלינו מאוד. צריך אופי כדי לנצח. כל הכבוד לשוער שלנו, ליאור סופר, שנלחם נגד החלטות מוזרות של השופט ועצר שלוש בעיטות פנדל”.

אני מקווה שהשופט יקבל את הווידאו של המשחק ויעשה עם עצמו חשבון נפש. כי לא יכולה להיות פגיעה כזאת בקבוצה. זה היה על גבול הזלזול. אני לא רוצה לדבר על שאר הדברים שהיו תמוהים, למזלנו השחקנים היו בוגרים וידעו לנצח את המשחק בתוצאה יפה ועל זה מגיע להם כל הכבוד".

דוד שלמה ושחקני קרית גת (ולדי מויסייב)

שלמה דרוך לבאות: "אנחנו שמחים להיות במקום הראשון, אך הליגה עוד ארוכה ויש לנו עוד 20 מחזורים בהם נצטרך להיות במיטבנו. מקווה שנהיה בפסגה גם במחזור האחרון. בשבוע הבא מצפה לנו משחק גביע מאתגר, בו נפגוש את הכח עמידר ר"ג, שהיא קבוצה טובה בליגה הלאומית. נתכונן אליה וננסה להפתיע”.

אנחנו חושבים ומנתחים כל הזמן את המשחק הקרוב והראש לגמרי בהכח. תודה לאנשי הצוות שלי, שעוזרים לי ונותנים מעצמם מאה אחוז ולהביא תוצאות טובות. שגיא דורזי, איתי אלבז וולדיסלב מוסייב, שדואג לתנאים הכי טובים לשחקנים בכל אימון".