דקה 52: ויאריאל - בטיס 0:1

פגרת הנבחרות של אוקטובר כבר מאחורינו, והליגה הספרדית ממשיכה בשעה זו, כשוויאריאל ומנור סולומון מארחים את ריאל בטיס בלה סרמיקה לקרב צמרת מרתק. לשתי הקבוצות מאזן דומה יחסית מתחילת העונה, הישראלי מחכה בספסל. שידור חי בערוץ ONE.

הצוללת הצהובה פתחה את העונה בצורה מבטיחה במיוחד, אך האטה מעט לאחרונה אחרי שעשתה תיקו 2:2 עם יובנטוס בליגת האלופות והפסידה לריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו, בשני משחקים בהם מנור סולומון לא שותף, על אף שהיה בכושר נהדר ואף כבש עבורם את שער הניצחון משחק לפני מול סביליה.

הקבוצה השנייה של העיר סביליה, מגיעה למשחק במקום הרביעי בטבלה, כשהיא עם נקודה אחת פחות מהמארחת, אך הפרש שערים פחות טוב משמעותית. לפני הפגרה, האנדלוסים היו ברצף של שלושה ניצחונות רצופים בליגה ובאירופה ומקווים להמשיך את המומנטום החיובי.

לשתי הקבוצות היסטוריה עשירה. בעונה החולפת בספרד, כל אחת מהן ניצחה את השנייה 1:2 בחוץ, ובכללי אם הולכים אחורה, מגלים שמדובר על התמודדות צמודה במיוחד, בה קשה לחזות מי תצא עם ידה על העליונה בככל פעם. אנחנו כמובן מקווים שמנור סולומון יעזור לוויאריאל להיות זאת שמנצחת היום.

מחצית ראשונה:

דקה 1: השופט פרנסיסקו הרננדס הוציא את ההתמודדות לדרך!

דקה 7: חצי מצב ראשון של בטיס. אנתוני שלח עומק נפלא לחואן הרננדס, שנותר באחד על אחד מול ארנאו טנאס וניסה לעבור אותו, אך השוער יצא טוב והרחיק.

דקה 20: ויאריאל לא בעניינים עד כה, בטיס מנגד מחזיקה יותר בכדור, אך שתי הקבוצות לא מגיעות להזדמנויות.

אנתוני (IMAGO)

ג'רארד מורנו במאבק עם שני שחקני בטיס (La Liga)

דקה 25: הזדמנות ראשונה לוויאריאל. אלברטו מוליירו הכניס כדור גובה עומק נפלא לטייון בוכנן שהשתלט טוב והגיע למצב טוב, אך פאו לופז יצא טוב והדף.

דקה 32: התקפה מתפרצת מצוינת של ויאריאל, ביוכנן שלח כדור טוב ל טאני אולואשי שיכול היה לכבוש, אך הבעיטה שלו הלכה היישר לגוף של לופז, שלא התקשה להדוף.

דקה 44, שער! ויאריאל עלתה ל-0:1: רגע לפני הירידה להפסקה, הצוללת הצהובה ירדה להתקפת מעבר, ביוכנן קיבל את הכדור מ-20 מטרים ובעט שטוח וחזק, חאבי לופז היה חייב לקחת, אך הכדור נעצר רק בפינה ברשת.