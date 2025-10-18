יום שבת, 18.10.2025 שעה 14:21
ליגה הולנדית 25-26
226-188פיינורד1
1911-258פ.ס.וו. איינדהובן2
1610-178אייאקס3
1512-178אלקמאר4
1511-148כרונינגן5
1314-228ניימיכן6
1311-148טוונטה אנסחדה7
1312-138פורטונה סיטארד8
1010-158אוטרכט9
1014-148גו אהד איגלס10
1022-118ספרטה רוטרדם11
913-128הירנביין12
713-98וולנדם13
715-108טלסטאר14
714-88נאק ברדה15
715-78זוולה16
617-78אקסלסיור רוטרדם17
320-78הראקלס אלמלו18

"הייטינחה כבר לא יכול להתעלם מאוסקר גלוך"

בתקשורת ההולנדית מעריכים שהקשר הישראלי ש"הציל את המאמן" יפתח ב-11 של אייאקס מול אלקמאר לאחר היכולת הגבוהה שהפגין במשחק האחרון בו נכנס כמחליף

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

התקשורת ההולנדית מדווחת כי אוסקר גלוך צפוי לחזור להרכב אייאקס במשחק הליגה מול אלקמאר הערב (שבת, 22:00), במסגרת המחזור התשיעי בליגה ההולנדית. אחרי שהישראלי פתח על הספסל לפני פגרת הנבחרות, נראה שהמאמן ג’ון הייטינחה מתכנן להחזירו לעמדת הקשר ההתקפי, המקום המועדף עליו.

לפי הפרסומים, ההחלטה נובעת מהיכולת שהפגין גלוך במשחק הקודם מול ספרטה רוטרדם, שהסתיים ב-3:3. הייטינחה השאיר את הישראלי על הספסל, צעד שעורר אכזבה בקרב אוהדי אייאקס, אך גלוך נכנס כחצי שעה לסיום והצליח להציל נקודה עמוק בתוך תוספת הזמן. בהולנד נכתב כי “הייטינחה כבר לא יכול להתעלם ממנו”, לאור התרומה הישירה שלו להצלת הקבוצה מהפסד נוסף.

בהיעדרו של קיאן פיץ’-ג’ים, גלוך צפוי לפתוח במרכז הקישור לצד הקפטן דייבי קלאסן וקנת טיילור. הכתבות בהולנד מדגישות כי גלוך היה “האיש שהציל את הייטינחה” לאחר שני משחקים מתסכלים, והוא כעת אחד מהשמות המרכזיים בבניית ההרכב לקראת המפגש הקשה מול אלקמאר.

אייאקס, שנמצאת בפיגור של שש נקודות מהמוליכה פיינורד, תקווה שהקאמבק של גלוך להרכב יספק לה את הניצוץ הדרוש כדי לחזור למסלול הניצחונות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
