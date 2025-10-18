מכבי הרצליה בנערים ג' שמרה על מאזן מושלם

העונה שעברה הייתה מרתקת במיוחד בכל הקשור למאבקי הצמרת במחוז הדרומי של הליגה הארצית בשנתון נערים ג', בסיומה בית"ר ירושלים חגגה זכייה דרמטית באליפות והפועל ראשל"צ העפילה לליגת העל בזכות ניצחונות במשחקי הפלייאוף.

לעומתן, מכבי הרצליה סיימה את העונה כקבוצה הכאובה של הליגה, זאת לאחר שהגיעה למחזור הסיום של העונה, כשהיא מדורגת במקום הראשון בטבלה, אך תוצאת תיקו במשחק החוץ בהוד השרון הורידה אותה מפסגת הטבלה למקום השלישי, והיא נותרה רק עם המחמאות, אך ללא כרטיס העליה הנכסף לליגת העל.

בעונה הנוכחית במחלקת הנוער של מכבי הרצליה שוב מכוונים גבוה בשנתון נערים ג', ונראה שהקבוצה בהדרכתו של צחי ורד בדרך הנכונה, שכן אתמול (שישי) הצליחה הקבוצה לשמור על מאזן מושלם בסיומו של משחק דרבי אזורי, שפתח את המחזור השביעי במחוז הדרומי של הליגה הארצית. מכבי הרצליה ניצחה 0:2 את קבוצת "צו פיוס" של הפועל רמת השרון, אותה היא הקדימה בחמש נקודות ומשחק עודף.

שחקני הרצליה ורמת השרון (יקי גיל)

בדקה ה-10 אורי ססי חטף כדור מהגנת רמת השרון והוכשל ברחבה. השופט, רועי פוקס, פסק בעיטת פנדל, שאותה תרגם השחקן לכיבוש השער החמישי שלו העונה, גול שהעלה את הרצליה ליתרון של 0:1.

בדקה ה-74 מכבי הרצליה סגרה עניין: המגן השמאלי, יזאן מרעי, חדר לרחבה ובעט את הכדור לקורה, מוחמד אבו עיסא הסתער על הכדור החוזר ובשערו הראשון העונה קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:2 לזכות מכבי הרצליה.

שחקן הרצליה מנסה לחטוף את הכדור בין שחקני רמת השרון (יקי גיל)

צחי ורד, מאמן הקבוצה המנצחת, אמר בסיום: “משחק בין שתי קבוצות שהגיעו למפגש בניהם אחרי פתיחת עונה טובה ומיקום בצמרת הטבלה. הייתה הבנה בכל צד שניצחון במשחק בשלב מוקדם זה של העונה יבסס את המקום בצמרת ויעביר מסר והצהרת כוונות להמשך העונה".

צחי ורד פירט בהרחבה את הסיבות לשביעות רצונו: "אני גאה בחניכים שלי, שידעו במעמד זה של מפגש ראשון מול קבוצה מצמרת הטבלה להביא את עצמם לרמת יכולת אישית וקבוצתית במחויבות גבוהה, שבאה לידי ביטוי במשחק בנחישות, בפיזיות ואגרסיביות בכל שלב במשחק ההגנה, בפרט בחלקים בהם רמת השרון הייתה דומיננטית התקפית, בניסיון שלה לחזור למשחק אחרי ספיגת השער הראשון”.

מאמני הקבוצות בסיום המשחק (יקי גיל)

באותה מידה הייתי מרוצה מאיכות אישית וקבוצתית בדקות מסוימות בחלק הראשון של המשחק, שהביא אותנו למספר מצבי הבקעה, באחד מהם השגנו את הפנדל שהביא לנו את שער היתרון. כך גם במחצית השנייה בה הגענו, בפרט בחלק האחרון של המשחק למספר מצבי הבקעה טובים, באחד מהם הגדלנו את התוצאה והכרענו את המשחק".

צחי ורד שומר על פרופורציות, למרות פתיחת העונה המצוינת: "משחק זה והניצחון בו מציב אותנו במקום הכי טוב שרק יכולנו לשאוף אליו אחרי שבעה מחזורים. יחד עם זאת ברור לנו שהמסע בליגה תחרותית ותובענית של 38 מחזורים עם יריבות איכותיות הצמודות אלינו בטבלה, יהיה מסע קשוח וארוך בדרך להגשמת המטרה שלנו - לסיים את הליגה במקום הכי גבוה שיש בטבלה".