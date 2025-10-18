היחס של נתניה להפתעה מול חיפה ב-Winner

פגרת הנבחרות של אוקטובר הסתיימה לה ואנחנו מקבלים היום (שבת) משחקים מרתקים בכל החזיתות. בליגת העל, מכבי חיפה מארחת את מכבי נתניה והפועל באר שבע יוצאת צפונה מול עירוני קריית שמונה. בספרד, ברצלונה פוגשת לדרבי קטן את ג’ירונה, ובכדורסל הפועל חולון משחקת מול הפועל ירושלים.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

מכבי חיפה היא הפייבוריטית בסמי עופר, כשהיא זוכה ליחס של פי 1.35 לשלוש נקודות ביתיות. מנגד, היהלומים מקבלים יחס של פי 6.80 בלבד לניצחון חוץ מבחינתם, כשהסיכוי לתיקו הוא פי 4.50.

החבורה של רן קוז’וק תנסה להישאר מושלמת, והיא פייבוריטית ברורה עם יחס של פי 1.30 לניצחון חוץ. מנגד, הסיכוי להפתעה של הצפוניים מקבל יחס של פי 7.50, והאפשרות לחלוקת נקודות מקבלת יחס של פי 4.80.

אלופת ספרד תחסר היום מספר שחקני מפתח, אך היא עדיין זוכה ליחס של פי 1.15 לשלוש נקודות בבית, כשניצחון חוץ של ג’ירונה בדרבי הקטן של קטלוניה מקבל יחס של פי 9.80. תיקו יניב יחס של פי 6.40 למהמרים.

במפגש הגדול במחזור השני של ליגת ווינר סל, הפועל ירושלים היא הפייבוריטית, כשאם היא מנצחת בשש נקודות או יותר היא זוכה ליחס של פי 1.80, כשניצחון של הפועל חולון זוכה ליחס זהה. ניצחון של הירושלמים בשש הפרש בדיוק, יקבל יחס של פי 9.00.