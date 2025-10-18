"אמבפה מתאמן כרגיל ויהיה זמין מול חטאפה"

קיליאן אמבפה חזר ביום שישי לאימוני ריאל מדריד לאחר שהתאושש מהכאבים בקרסול הימני מהם סבל מאז המשחק מול ויאריאל. החלוץ הצרפתי, שפספס את האימון הראשון של הקבוצה לאחר פגרת הנבחרות, השלים אימון מלא עם חבריו ומתכונן למשחק ביום ראשון מול חטאפה (22:00 בערוץ ONE).

במהלך מחנה האימונים של נבחרת צרפת, אמבפה כמעט שלא התאמן בימים הראשונים, אך חזר לשחק מול אזרבייג׳ן, שם גם כבש שער ובישל. הוא לא השלים את המשחק, ודידייה דשאן החליט לשחררו מהמפגש הבא מול איסלנד.

עם שובו למדריד, מצבו של אמבפה השתפר באופן משמעותי, כך מדווחים ב’מארקה’. כל הסימנים מצביעים על כך שצ’אבי אלונסו יוכל לכלול אותו בסגל ללא בעיות מיוחדות לקראת משחק הליגה, בתקופה שבה המאמן זקוק לשובם של שלושת שחקני ההתקפה המרכזיים שלו, אמבפה, ויניסיוס וג’וד בלינגהאם.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

צ’אבי אלונסו קיבל בחזרה את כל שחקני הנבחרות שלו לאימון יום שישי. בנוסף לאמבפה, השתתפו גם ויניסיוס, מיליטאו, רודריגו, קמאבינגה, ארדה גולר וברהים דיאס. האימון נפתח בעבודה אישית בחדר הכושר והמשיך במגרש, כולל תרגול טקטי ומהלכים נייחים.

לעומתם, דני סבאיוס, דני קרבחאל, דין האוסן, טרנט אלכסנדר-ארנולד ואנטוניו רודיגר התאמנו בתוך חדר הכושר. כל החמישה צפויים להיעדר מהמשחק מול חטאפה, כולל סבאיוס, שסובל ממתיחה בשריר הירך האחורי ונעדר מהאימונים לאורך כל השבוע.