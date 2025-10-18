יום שבת, 18.10.2025 שעה 11:35
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1511-139אספניול5
1310-158אתלטיקו מדריד6
1311-158סביליה7
139-118אלצ'ה8
139-98אתלטיק בילבאו9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
617-58ג'ירונה17
616-49אוביידו18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

"אמבפה מתאמן כרגיל ויהיה זמין מול חטאפה"

ב'מארקה' מדווחים שמצבו של הצרפתי שנעדר מול איסלנד השתפר משמעותית וכל הסימנים מצביעים על כל שיהיה בסגל למשחק מחר ב-22:00 (שידור חי בערוץ ONE)

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה חזר ביום שישי לאימוני ריאל מדריד לאחר שהתאושש מהכאבים בקרסול הימני מהם סבל מאז המשחק מול ויאריאל. החלוץ הצרפתי, שפספס את האימון הראשון של הקבוצה לאחר פגרת הנבחרות, השלים אימון מלא עם חבריו ומתכונן למשחק ביום ראשון מול חטאפה (22:00 בערוץ ONE).

במהלך מחנה האימונים של נבחרת צרפת, אמבפה כמעט שלא התאמן בימים הראשונים, אך חזר לשחק מול אזרבייג׳ן, שם גם כבש שער ובישל. הוא לא השלים את המשחק, ודידייה דשאן החליט לשחררו מהמפגש הבא מול איסלנד.

עם שובו למדריד, מצבו של אמבפה השתפר באופן משמעותי, כך מדווחים ב’מארקה’. כל הסימנים מצביעים על כך שצ’אבי אלונסו יוכל לכלול אותו בסגל ללא בעיות מיוחדות לקראת משחק הליגה, בתקופה שבה המאמן זקוק לשובם של שלושת שחקני ההתקפה המרכזיים שלו, אמבפה, ויניסיוס וג’וד בלינגהאם.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

צ’אבי אלונסו קיבל בחזרה את כל שחקני הנבחרות שלו לאימון יום שישי. בנוסף לאמבפה, השתתפו גם ויניסיוס, מיליטאו, רודריגו, קמאבינגה, ארדה גולר וברהים דיאס. האימון נפתח בעבודה אישית בחדר הכושר והמשיך במגרש, כולל תרגול טקטי ומהלכים נייחים.

לעומתם, דני סבאיוס, דני קרבחאל, דין האוסן, טרנט אלכסנדר-ארנולד ואנטוניו רודיגר התאמנו בתוך חדר הכושר. כל החמישה צפויים להיעדר מהמשחק מול חטאפה, כולל סבאיוס, שסובל ממתיחה בשריר הירך האחורי ונעדר מהאימונים לאורך כל השבוע.

