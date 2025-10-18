דקה 76: אייאקס - אלקמאר 2:0

אחרי שסיימנו עם פגרת הנבחרות של חודש אוקטובר, כדורגל הקבוצות חחוזר בשעה זו גם בליגה ההולנדית, עם מפגש פסגה מרתק בין אייאקס ואוסקר גלוך לא.ז אלקמאר ביוהאן קרויף ארנה באמסטרדם. שתי הקבוצות חייבות את שלוש הנקודות אם הן רוצות לחלום על אליפות.

הקבוצה של ג’ון הייטינחה מגיעה למשחק מהמקום השלישי בלבד בהולנד, כשהיא שש נקודות מהמוליכה פיינורד ומציגה יכולת לא טובה בלשון המעטה מתחילת העונה. נקודת האור שלה במשחקים האחרונים, הוא לא אחר מאשר מספר 10 שלה, אוסקר גלוך שמציל את משרתו של המאמן בינתיים. היום היא יודעת שאין לה שום אופציה חוץ משלוש נקודות ביתיות.

מולה מתייצבת יריבה ותיקה בדמות אלקמאר, שנמצאת במקום הרביעי, מקום אחד מתחתיה של אייאקס. האורחת הצליחה לגבור בביתה 1:2 במחזור האחרון נגד טלסטאר, ובאה לאמסטרדם היום כשהיא יודעת שיש מולה אימפריה, אך כזאת שלא חזקה כמו בשנים עברו.

אוסקר גלוך עם ג'ון הייטינחה לפני המשחק (IMAGO)

במסגרת מפגשי העבר, שתי הקבוצות נפגשו בעונה שעברה שלוש פעמים, כשאייאקס לא ניצחה באף אחת מהן. אלקמאר גברה עליה פעם אחת בליגה ועוד אחת בגביע, והמשחק השני בתחרות המקומית הסתיים ב-2:2. למעשה, הפעם האחרונה שהקבוצה מאמסטרדם ניצחה הייתה אי שם בעונת 2021/22, שם גברה עליה 0:2 בגביע.

מחצית ראשונה:

דקה 1: כדור אדיר של אוסקר גלוך לקנת’ טיילור בתוך הרחבה הסתיים בסופו של דבר ברשת, אך לצערו הדגל לנבדל הונף.

קיס סמית מול יוסיפ סוטאלו (IMAGO)

דקה 8: טיילור הגיע להזדמנות טובה על קו הרחבה ושחרר כדור חד, שחלף ליד הקורה.

ג'ורטי מוקיו מול איסאק ינסן (IMAGO)

דקה 19: טרוי פארוט ניצל טעות בהגנת אייאקס ושחרר כדור חזק מקצה הרחבה, אך פספס את המסגרת במעט.

אוסקר גלוך במאבק (IMAGO)

דקה 25: שער! אלקמאר עלתה ל-0:1: מי אם לא הוא? אקס מכבי ת”א, ווסלי פטאצ’י, היה בדיוק בזמן הנכון ובמקום הנכון כדי לשחרר מקרוב בעיטה חזקה ישר לרשת!

ווסלי פטאצ'י חוגג (IMAGO)

ווסלי פטאצ'י בטירוף (IMAGO)

ווסלי פטאצ'י חוגג (IMAGO)

דקה 38: אוסקר גלוך קיבל כדור עומק אדיר בתוך הרחבה, אך שחרר כדור חלש מדי ישר לידיו של השוער.

אוסקר גלוך עם הכדור (IMAGO)

דקה 42: שער! אלקמאר עלתה ל-0:2: לוקאס רוסה ביצע עבירה בתוך הרחבה, טרוי פארוט לא התבלבל מהנקודה הלבנה!

טירוף באלקמאר אחרי ה-0:2 (IMAGO)

שחקני אלקמאר מאושרים (IMAGO)

שחקני אלקמאר חוגגים (IMAGO)

אוסקר גלוך ושחקני אייאקס מאוכזבים (IMAGO)

מחצית שנייה:

דקה 49: גלוך הכניס כדור עומק ענק לואוט וחהורסט, שלא הצליח להשתחרר למצב בעיטה נוח.

הרכב אייאקס: ויטסלאב יארוש, ג’ורטי מוקיו (דייבי קלאסן, 58’), יורי באס, אנטון גאיי, לוקאס רוסה, יוסיפ סוטאלו, קנת’ טיילור, אוסקר גלוך (ג’יימס מקונל, 70’), מיקה גודטס, אוליבר אדבארדסן (ראול מורו, 70’), ו-ואוט וחהורסט.

הרכב אלקמאר: ג’יידן אווסו אודורו, דנסו קסיוס, ווטר גואס, פנטרה, מיס דה ויט, פיר קופמיינרס, סוון מיחנאנס, קיס סמית, ווסלי פטאצ’י, איסאק ינסן וטרוי פארוט (איברהים סאדיק, 74’).