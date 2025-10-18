מחצית ראשונה: הפועל ב"ש - מ.ס אשדוד 1:2

אחרי שהסתיימה לה פגרת הנבחרות של חודש אוקטובר, ליגת העל לנוער גם חוזרת בשעה זו, כשאנחנו מקבלים ארבעה מפגשים מסקרנים. הפועל פתח תקווה יוצאת צפונה מול הפועל עכו, בני יהודה מארחת את מכבי הרצליה, הפועל באר שבע פוגשת מ.ס אשדוד והפועל רמת השרון נגד הפועל קריית שמונה.

הפועל באר שבע – מ.ס אשדוד 1:2

הגמלים נמצאים רק במקום השמיני בטבלה, והם מגיעים למשחק במצב רוח לא טוב במיוחד, אחרי שנכנעו בבת ים להפועל תל אביב בדקות האחרונות של המשחק במחזור הקודם. מולם ניצבים האשדודים, אשר מחזיקים בנקודה אחת בלבד פחות ויודעים שניצחון ישנה עבורם את התמונה.

דקה 7, שער! הפועל באר שבע עלתה ליתרון 0:1: ניב וקנין השלים דריבל אדיר בתוך הרחבה וסיים בקלות לאחר שזרק את שחקן ההגנה ואת השוער.

דקה 16, שער! מ.ס אשדוד השוותה ל-1:1: היתרון של הגמלים החזיק תשע דקות בלבד, אורי פרג כבש מתוך הרחבה.

דקה 30, שער! הפועל באר שבע עלתה ל-1:2: יונתן גרינבאום כבש בנגיחה לאחר הגבהה בכדור חופשי שהשוער של אשדוד יצא לא טוב.

הפועל עכו – הפועל פתח תקווה 3:1

הצפוניים במצב קשה מאוד בפתיחת העונה, כשהם ממוקמים במקום האחרון בטבלה עם נקודה אחת בלבד. היום הם משחקים בביתם ומקווים לרשום ניצחון בכורה העונה. לעומתם, המלאבסים נמצאים במקום הרביעי, כשהם חזק בקרב הצמרת נקודה אחת בלבד מתחת למכבי נתניה המוליכה.

דקה 4, שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:1: ארבע דקות בלבד עברו מפתיחת המשחק ועומרי כהן כבש את השער הראשון במשחק.

דקה 7, שער! הפועל עכו השוותה ל-1:1: שלוש דקות בלבד עברו משער היתרון של פתחת תקווה והאדי אבו נסאר כבש מהצד השני והשווה את התוצאה.

דקה 34, שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-1:2: אלון יהודה ג'נח החזיר את היתרון למלאבסים.

דקה 45, שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-1:3: על סף הירידה למחצית, נעם כהן כבש.

בני יהודה – מכבי הרצליה 0:1

בקרב תחתית לוהט, הקבוצה מהשכונה עם שש נקודות בלבד, כשהיא נכנעה להפועל פתח תקווה 1:0 במחזור האחרון. מנגד, הקבוצה מהשרון מחזיקה בשתי נקודות פחות, והיא מקום אחד מתחת לכתומים אחרי שיצאו בתיקו נגד המוליכה מכבי נתניה בבית במחזור הקודם.

דקה 33, שער! בני יהודה עלתה ליתרון 0:1: לאחר ריבאונד מיכאל פיסטינר הגיע ראשון אל הכדור החוזר וסיים טוב מתוך הרחבה.

הפועל רמת השרון – הפועל קריית שמונה 0:0

המארחת לא התחילה את העונה שלה טוב בכלל, והיא ממוקמת במקום האחד לפני אחרון עם ניצחון אחד בלבד בשישה משחקים עד כה. במחזור שעבר היא ספגה תבוסה 3:0 מהפועל חיפה, והיום היא תנסה להתאושש מול הקבוצה הצפונית, שנמצאת במקום השביעי ומגיעה אחרי ניצחון 1:3 על הפועל כפר סבא.