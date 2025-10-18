יום שבת, 18.10.2025 שעה 18:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
1311-206מכבי נתניה1
136-116בית"ר ירושלים2
128-136הפועל ת"א3
129-126הפועל פ"ת4
116-86מכבי פ"ת5
106-66מכבי חיפה6
1011-86עירוני ק"ש7
97-86הפועל ב"ש8
88-116מכבי ת"א9
811-136הפועל רעננה10
89-96מ.ס. אשדוד11
88-86הפועל חיפה12
711-126הפועל כפ"ס13
78-96הפועל ראשל"צ14
64-26בני יהודה15
415-76מכבי הרצליה16
317-86הפועל רמה"ש17
115-56הפועל עכו18

מחצית ראשונה: הפועל ב"ש - מ.ס אשדוד 1:2

ליגת העל לנוער, מחזור 7: וקנין וגרינבאום העניקו יתרון לדרומיים, מהצד השני פרג השווה זמנית. כעת: בני יהודה - הרצליה 0:1, עכו - הפועל פ"ת 3:1

|
דביר בן בסט (רועי קור)
דביר בן בסט (רועי קור)

אחרי שהסתיימה לה פגרת הנבחרות של חודש אוקטובר, ליגת העל לנוער גם חוזרת בשעה זו, כשאנחנו מקבלים ארבעה מפגשים מסקרנים. הפועל פתח תקווה יוצאת צפונה מול הפועל עכו, בני יהודה מארחת את מכבי הרצליה, הפועל באר שבע פוגשת מ.ס אשדוד והפועל רמת השרון נגד הפועל קריית שמונה.

הפועל באר שבע – מ.ס אשדוד 1:2

הגמלים נמצאים רק במקום השמיני בטבלה, והם מגיעים למשחק במצב רוח לא טוב במיוחד, אחרי שנכנעו בבת ים להפועל תל אביב בדקות האחרונות של המשחק במחזור הקודם. מולם ניצבים האשדודים, אשר מחזיקים בנקודה אחת בלבד פחות ויודעים שניצחון ישנה עבורם את התמונה.

דקה 7, שער! הפועל באר שבע עלתה ליתרון 0:1: ניב וקנין השלים דריבל אדיר בתוך הרחבה וסיים בקלות לאחר שזרק את שחקן ההגנה ואת השוער.

דקה 16, שער! מ.ס אשדוד השוותה ל-1:1: היתרון של הגמלים החזיק תשע דקות בלבד, אורי פרג כבש מתוך הרחבה. 

דקה 30, שער! הפועל באר שבע עלתה ל-1:2: יונתן גרינבאום כבש בנגיחה לאחר הגבהה בכדור חופשי שהשוער של אשדוד יצא לא טוב.

הפועל עכו – הפועל פתח תקווה 3:1

הצפוניים במצב קשה מאוד בפתיחת העונה, כשהם ממוקמים במקום האחרון בטבלה עם נקודה אחת בלבד. היום הם משחקים בביתם ומקווים לרשום ניצחון בכורה העונה. לעומתם, המלאבסים נמצאים במקום הרביעי, כשהם חזק בקרב הצמרת נקודה אחת בלבד מתחת למכבי נתניה המוליכה.

דקה 4, שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:1: ארבע דקות בלבד עברו מפתיחת המשחק ועומרי כהן כבש את השער הראשון במשחק.

דקה 7, שער! הפועל עכו השוותה ל-1:1: שלוש דקות בלבד עברו משער היתרון של פתחת תקווה והאדי אבו נסאר כבש מהצד השני והשווה את התוצאה.

דקה 34, שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-1:2: אלון יהודה ג'נח החזיר את היתרון למלאבסים.

דקה 45, שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-1:3: על סף הירידה למחצית, נעם כהן כבש.

בני יהודה – מכבי הרצליה 0:1

בקרב תחתית לוהט, הקבוצה מהשכונה עם שש נקודות בלבד, כשהיא נכנעה להפועל פתח תקווה 1:0 במחזור האחרון. מנגד, הקבוצה מהשרון מחזיקה בשתי נקודות פחות, והיא מקום אחד מתחת לכתומים אחרי שיצאו בתיקו נגד המוליכה מכבי נתניה בבית במחזור הקודם.

דקה 33, שער! בני יהודה עלתה ליתרון 0:1: לאחר ריבאונד מיכאל פיסטינר הגיע ראשון אל הכדור החוזר וסיים טוב מתוך הרחבה.

הפועל רמת השרון – הפועל קריית שמונה 0:0

המארחת לא התחילה את העונה שלה טוב בכלל, והיא ממוקמת במקום האחד לפני אחרון עם ניצחון אחד בלבד בשישה משחקים עד כה. במחזור שעבר היא ספגה תבוסה 3:0 מהפועל חיפה, והיום היא תנסה להתאושש מול הקבוצה הצפונית, שנמצאת במקום השביעי ומגיעה אחרי ניצחון 1:3 על הפועל כפר סבא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */