קלאבנס: הבנתי עד כמה בישראל רגישים ל-7.10

ליזי קלאבנס, נשיאת התאחדות הכדורגל הנורבגית, שוב מתייחסת לסוגיות הפוליטיות סביב הכדורגל, והפעם גם לישראל ולפלסטינים. בראיון לעיתון הספרדי ‘אס’ היא דיברה על היחסים בין שתי ההתאחדויות, על המשחק מול נבחרת ישראל, ועל הצורך להפריד בין עקרונות מוסריים לבין שחקנים ואנשים פרטיים.

קלאבנס סיפרה כי המשחק של נורבגיה מול ישראל היה “מאוד מורכב”, בין היתר משום שדווקא באותו שבוע פרסם האו״ם דו״ח שקרא “לכל הצדדים לעשות הכל כדי לעצור את הסבל הקיצוני”. לדבריה: “היה מדובר במשחק רגיש מאוד, אבל הצלחנו לנהל אותו באווירה מכבדת. הבטחנו חופש ביטוי, והיו הפגנות, אך נבחרת ישראל ישנה בשקט, וזה חשוב לי מאוד. זה היה משחק כדורגל, לא אירוע מדיני. אנחנו מכבדים את כל האורחים שלנו”.

היא הוסיפה כי ההתאחדות הנורבגית קיימה שיח פתוח עם ועדת הסולידריות הפלסטינית ועם המפגינים, “שנהגו בכבוד”, ובמקביל קיבלה בברכה את המשלחת הישראלית: “שיתפנו פעולה עם הוועד הפלסטיני ועם כל מי שרצה להפגין, והכל נעשה בכבוד. בעיניי זו הייתה הצלחה, הצלחנו לארח את שני הצדדים בכבוד”.

נשיאת ההתאחדות הנורבגית ליזי קלאבנס (פרטי)

עם זאת, קלאבנס התייחסה גם לביקורות שטענו כי נורבגיה אינה מגנה מספיק את הטרור של חמאס: “הבנתי עד כמה הישראלים רגישים לגבי הנושא הזה. חלקם פירשו את עמדתנו כאילו איננו מתייחסים ברצינות למה שקרה ב־7 באוקטובר, וזה כמובן לא נכון. גינינו את הפיגועים פעמים רבות, והיינו צריכים לחזור על כך שוב ושוב כדי להבהיר שאנחנו מתייחסים אליהם בכבוד”.

בנוסף סיפרה קלאבנס כי התאחדותה פועלת כבר כשנתיים יחד עם ההתאחדות הפלסטינית, במטרה לסייע לה במאבקה לשחק בליגה המקומית שלה: “אנחנו עובדים עם ההתאחדות הפלסטינית כדי לתמוך בזכותה לקיים משחקים בליגה שלה, זו זכות בסיסית לפי חוקי פיפ”א”.

לסיכום אמרה קלאבנס כי מבחינתה “זה לא עניין של פוליטיקה, אלא של עקרונות”: “אנחנו מבקשים להבטיח שהכל יתנהל לפי כללי המשחק, בכבוד הדדי. יש להפריד בין עמדות מוסריות לבין האנשים עצמם, השחקנים אינם מדינות”.