לפני הקלאסיקו: 1:2 דרמטי לברצלונה על ג'ירונה

הרכבים וציונים

פגרת הנבחרות של חודש אוקטובר הסתיימה לה, והליגה הספרדית חוזרת למחזור התשיעי שלה בשעה זו, בו ברצלונה מארחת באצטדיון מונז’ואיק את ג’ירונה הקטנה, כשבארסה רוצה לחזור לנצח ומגיעה עם מספר חיסורים. שידור חי בערוץ ONE.

החבורה של האנזי פליק לא יצאה לפגרה טוב בכלל, אחרי שחטפה שני הפסדים רצופים לפאריס סן ז’רמן בליגת האלופות ותבוסה 4:1 לסביליה בליגה. היום היא יודעת שאסור לה לאבד נקודות, כשהיא מסתכלת כמובן למעלה לכיוון ריאל מדריד, רגע לפני הקלאסיקו בשבוע הבא. האלופה תחסר את ראפיניה ורוברט לבנדובסקי, אך תקבל חזרה את לאמין ימאל ופרמין לופס.

מנגד, הקבוצה היותר קטנה מחבל קטלוניה מגיעה מתחתית הטבלה בספרד, כשהיא עם שש נקודות בלבד בשמונה מחזורים. האמנם, החבורה של מגיל אנחל סאנצ’ס לא הפסידה בשלשות משחקיה האחרונים, והיום היא מקווה לרשום סנסציה ולהוציא נקודות מבארסה בחוץ.

שתי הקבוצות נפגשו לדרבי הקטן הזה פעמיים גם בעונה שעברה כמובן, שם האלופה ניצחה בקלילות 1:4 בשתי ההזדמנויות. לעומת זאת עונה אחת לפני כן, ג’ירונה היא זאת שגברה על הבלאוגרנה, כשהביסה אותה 2:4 בשני המפגשים של עונת 2023/24.