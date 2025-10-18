לפני הקלאסיקו: 1:2 דרמטי לברצלונה על ג'ירונה

פגרת הנבחרות של חודש אוקטובר הסתיימה לה, והליגה הספרדית חוזרת למחזור התשיעי שלה בשעה זו, בו ברצלונה מארחת באצטדיון מונז’ואיק את ג’ירונה הקטנה, כשבארסה רוצה לחזור לנצח ומגיעה עם מספר חיסורים. שידור חי בערוץ ONE.
החבורה של האנזי פליק לא יצאה לפגרה טוב בכלל, אחרי שחטפה שני הפסדים רצופים לפאריס סן ז’רמן בליגת האלופות ותבוסה 4:1 לסביליה בליגה. היום היא יודעת שאסור לה לאבד נקודות, כשהיא מסתכלת כמובן למעלה לכיוון ריאל מדריד, רגע לפני הקלאסיקו בשבוע הבא. האלופה תחסר את ראפיניה ורוברט לבנדובסקי, אך תקבל חזרה את לאמין ימאל ופרמין לופס.
מנגד, הקבוצה היותר קטנה מחבל קטלוניה מגיעה מתחתית הטבלה בספרד, כשהיא עם שש נקודות בלבד בשמונה מחזורים. האמנם, החבורה של מגיל אנחל סאנצ’ס לא הפסידה בשלשות משחקיה האחרונים, והיום היא מקווה לרשום סנסציה ולהוציא נקודות מבארסה בחוץ.
שתי הקבוצות נפגשו לדרבי הקטן הזה פעמיים גם בעונה שעברה כמובן, שם האלופה ניצחה בקלילות 1:4 בשתי ההזדמנויות. לעומת זאת עונה אחת לפני כן, ג’ירונה היא זאת שגברה על הבלאוגרנה, כשהביסה אותה 2:4 בשני המפגשים של עונת 2023/24.
מחצית שניה
-
'82
- חילוף אחרון בשורות בארסה, כשמארק קסאדו פינה את מקומו לרונאלד אראוחו, שעלה לדקות ההכרעה
-
'79
- ארנאו מרטינס לא יכול היה להמשיך והוחלף בלאס קורומה, בחילוף האחרון של ג'ירונה
-
'76
- ג'רארד מרטין הוא החילוף הרביעי של ברצלונה, כשנכנס במקום אלחנדרו באלדה
-
'69
- כריסטיאן סטואני החליף את ולדיסלב ונאט
-
'69
- חילוף כפול נוסף בשורות האחות הקטנה מקטלוניה, כשיאסר אספרייה נכנס במקום ז'ואל רוקה
-
'66
- עברה דקה ורשפורד סיפק החמצה נוספת אחרי שהצליח לייצר לעצמו מצב טוב, כששיגר פצצה חזקה, אבל שוער ג'ירונה הדף גם את זה
-
'65
- רשפורד החמיץ מצב נוסף, כשקיבל מסירה טובה אבל הכדור שלו הלך יותר מדי הצידה
-
'64
- גם כובש השער, פדרי, יצא כשאנדראס כריסטנסן נכנס על חשבונו
-
'64
- רוני ברדג'י החליף את לאמין ימאל, כחלק מחילוף כפול של מאמן ברצלונה
-
'63
- גם פורטו פינה את מקומו בעבור ויקטור ציגנקוב
-
'63
- מיצ'ל ביצע חילוף כפול כשהראשון לפנות את מקומו היה בריאן חיל. ג'ון סוליס עלה על לכר הדשא
-
'61
- פאו קובארסי הצליח למצוא את הרשת כשבעיטה שלו בסיבוב הכניעה את גצאניגה, אבל מנסאנו מנע מהבלם לחגוג כששרק לעבירה
-
'53
- פרמין כמעט הצליח למצוא את המסגרת כבר במצב הראשון שלו לשער, אבל הבעיטה שלו מחוץ לרחבה פגעה בקורה
-
'49
- עוד מצב לג'ירונה, עוד החמצה גדולה. בריאן חיל ברח מהאגף הימני לשמאלי בצורה יפהפייה, מסר לז'ואל רוקה שהשיב לו בנגיעה, אבל חיל שלח כדור לרשת הצידית אחרי נגיעה של ההגנה, במצב שהסתיים בקרן
-
'46
- האנזי פליק ביצע שינוי עם החזרה מההפסקה, כשפרמין לופס החליף את טוני פרננדס
מחצית ראשונה
-
'41
- ויטסל כמעט הצליח להשלים צמד עם בעיטה מתוך הרחבה, אבל גם הוא פספס את המצב שלו כשהכדור הלך מעל השער. ג'ירונה תצטער על ההחמצות הרבות שלה?
-
'39
- בריאן חיל הצליח למצוא שטח פנוי והתקדם באין מפריע אל עבר שער בארסה, אבל הבעיטה שלו הלכה הרבה מעל השער
-
'37
- לאמין ימאל ראה את ויטסל כובש בצד אחד, וניסה לעשות זאת בצד שני אבל פספס את המסגרת
-
'30
- רשפורד שוב לקח בעיטה חופשית, ושוב פספס במעט! האנגלי ניסה לסובב כדור עוצמתי שלרוע מזלו נעצר רק במשקוף
-
'26
- אחרי דקות בשליטת האורחת, ברצלונה ניסתה למצוא את הגנת היריבה רדומה כשפרנקי דה יונג הצליח להוציא מגצאניגה הצלת ענק עם החמצה גדולה
-
'25
- פורטו עם החמצה גדולה! החלוץ הוותיק הצליח ליצור לעצמו מצב מסוכן, אבל כשהגיע לאחד על אחד מול שצ'סני, השוער הפולני הדף את הכדור לקורה ומנע מהפך
-
'23
- הגול העיר את האורחת אחרי שוולדיסלאב ונאט הצליח למצוא כדור בין קווי ההגנה של ברצלונה, כשהגיע לנקודת הפנדל ומשם ניסה לכבוש, אבל שצ'סני הצליח למנוע מהכדור להיכנס בשנית לרשת
-
'20
- שער! אקסל ויטסל השתיק את המונז'ואיק עם גול שלא רואים בכל יום! אקסל ויטסל קיבל כדור מארנאו מרטינס, ובאמנות שלח מספרת לרשת של וויצ'ך שצ'סני
-
'13
- שער! השליטה המוחלטת של ברצלונה השתלמה! פדרי קיבל מסירה בתוך הרחבה מלאמין ימאל. הקשר הספרדי ביצע מהלך אישי יפה שבסיומו שלח בעיטה חלשה אבל מדויקת לפינה הנגדית כדי להעלות את הבלאוגרנה ליתרון
-
'5
- המופע של לאמין ימאל החל. דריבל אדיר של הקיצוני המוכשר הסתיים בבעיטה לא מדויקת שלו שהלכה החוצה
-
'3
- מרקוס רשפורד היה הראשון לסכן את שער ג'ירונה, כשניגש לבעיטה חופשית וניסה להפתיע את פאולו גצאניגה, אבל השוער הארגנטינאי הצליח לאגרף את הכדור ולהרחיקו מסכנה
-
'1
- השופט חיל מנסנו הוציא את הדרבי הקטלוני לדרך! ברצלונה תצליח לחזור למסלול הניצחונות אחרי התבוסה המפתיעה לסביליה, או שג'ירונה, שמאכזבת עד כה, תנחיל הפסד שני לבלאוגרנה