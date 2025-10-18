יום שבת, 18.10.2025 שעה 19:17

שחקני ברצלונה חוגגים ניצחון (IMAGO)

לפני הקלאסיקו: 1:2 דרמטי לברצלונה על ג'ירונה

שמונה ימים לפני שתפגוש את ריאל מדריד, אראוחו הצליח להכריע את הדרבי הקטלוני הקטן. פדרי כבש ראשון, ויטסל איזן זמנית עם מספרת גדולה. פליק הורחק

מערכת ONE | 18/10/2025 17:15
יום שבת, 18/10/2025, 17:15אצטדיון מונז'ואיקליגה ספרדית - מחזור 9
ג'ירונה
הסתיים
2 1
שופט: חיל מנסאנו
ברצלונה
ליגה ספרדית 25-26
2210-249ברצלונה1
219-198ריאל מדריד2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1511-139אספניול5
1310-158אתלטיקו מדריד6
1314-169סביליה7
139-118אלצ'ה8
139-98אתלטיק בילבאו9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-109מיורקה15
814-108ולנסיה16
610-78סלטה ויגו17
616-49אוביידו18
619-69ג'ירונה19
512-78ריאל סוסיאדד20
הרכבים וציונים
 
 

פגרת הנבחרות של חודש אוקטובר הסתיימה לה, והליגה הספרדית חוזרת למחזור התשיעי שלה בשעה זו, בו ברצלונה מארחת באצטדיון מונז’ואיק את ג’ירונה הקטנה, כשבארסה רוצה לחזור לנצח ומגיעה עם מספר חיסורים. שידור חי בערוץ ONE. 

החבורה של האנזי פליק לא יצאה לפגרה טוב בכלל, אחרי שחטפה שני הפסדים רצופים לפאריס סן ז’רמן בליגת האלופות ותבוסה 4:1 לסביליה בליגה. היום היא יודעת שאסור לה לאבד נקודות, כשהיא מסתכלת כמובן למעלה לכיוון ריאל מדריד, רגע לפני הקלאסיקו בשבוע הבא. האלופה תחסר את ראפיניה ורוברט לבנדובסקי, אך תקבל חזרה את לאמין ימאל ופרמין לופס.

מנגד, הקבוצה היותר קטנה מחבל קטלוניה מגיעה מתחתית הטבלה בספרד, כשהיא עם שש נקודות בלבד בשמונה מחזורים. האמנם, החבורה של מגיל אנחל סאנצ’ס לא הפסידה בשלשות משחקיה האחרונים, והיום היא מקווה לרשום סנסציה ולהוציא נקודות מבארסה בחוץ.

שתי הקבוצות נפגשו לדרבי הקטן הזה פעמיים גם בעונה שעברה כמובן, שם האלופה ניצחה בקלילות 1:4 בשתי ההזדמנויות. לעומת זאת עונה אחת לפני כן, ג’ירונה היא זאת שגברה על הבלאוגרנה, כשהביסה אותה 2:4 בשני המפגשים של עונת 2023/24.

מחצית שניה
  • '82
  • חילוף
  • חילוף אחרון בשורות בארסה, כשמארק קסאדו פינה את מקומו לרונאלד אראוחו, שעלה לדקות ההכרעה
  • '79
  • חילוף
  • ארנאו מרטינס לא יכול היה להמשיך והוחלף בלאס קורומה, בחילוף האחרון של ג'ירונה
  • '76
  • חילוף
  • ג'רארד מרטין הוא החילוף הרביעי של ברצלונה, כשנכנס במקום אלחנדרו באלדה
  • '69
  • חילוף
  • כריסטיאן סטואני החליף את ולדיסלב ונאט
  • '69
  • חילוף
  • חילוף כפול נוסף בשורות האחות הקטנה מקטלוניה, כשיאסר אספרייה נכנס במקום ז'ואל רוקה
  • '66
  • החמצה
  • עברה דקה ורשפורד סיפק החמצה נוספת אחרי שהצליח לייצר לעצמו מצב טוב, כששיגר פצצה חזקה, אבל שוער ג'ירונה הדף גם את זה
  • '65
  • החמצה
  • רשפורד החמיץ מצב נוסף, כשקיבל מסירה טובה אבל הכדור שלו הלך יותר מדי הצידה
  • '64
  • חילוף
  • גם כובש השער, פדרי, יצא כשאנדראס כריסטנסן נכנס על חשבונו
  • '64
  • חילוף
  • רוני ברדג'י החליף את לאמין ימאל, כחלק מחילוף כפול של מאמן ברצלונה
  • '63
  • חילוף
  • גם פורטו פינה את מקומו בעבור ויקטור ציגנקוב
  • '63
  • חילוף
  • מיצ'ל ביצע חילוף כפול כשהראשון לפנות את מקומו היה בריאן חיל. ג'ון סוליס עלה על לכר הדשא
  • '61
  • אחר
  • פאו קובארסי הצליח למצוא את הרשת כשבעיטה שלו בסיבוב הכניעה את גצאניגה, אבל מנסאנו מנע מהבלם לחגוג כששרק לעבירה
  • '53
  • החמצה
  • פרמין כמעט הצליח למצוא את המסגרת כבר במצב הראשון שלו לשער, אבל הבעיטה שלו מחוץ לרחבה פגעה בקורה
  • '49
  • החמצה
  • עוד מצב לג'ירונה, עוד החמצה גדולה. בריאן חיל ברח מהאגף הימני לשמאלי בצורה יפהפייה, מסר לז'ואל רוקה שהשיב לו בנגיעה, אבל חיל שלח כדור לרשת הצידית אחרי נגיעה של ההגנה, במצב שהסתיים בקרן
  • '46
  • חילוף
  • האנזי פליק ביצע שינוי עם החזרה מההפסקה, כשפרמין לופס החליף את טוני פרננדס
מחצית ראשונה
  • '41
  • החמצה
  • ויטסל כמעט הצליח להשלים צמד עם בעיטה מתוך הרחבה, אבל גם הוא פספס את המצב שלו כשהכדור הלך מעל השער. ג'ירונה תצטער על ההחמצות הרבות שלה?
אריק גארסיה עולה מעל פורטו (IMAGO)אריק גארסיה עולה מעל פורטו (IMAGO)
  • '39
  • החמצה
  • בריאן חיל הצליח למצוא שטח פנוי והתקדם באין מפריע אל עבר שער בארסה, אבל הבעיטה שלו הלכה הרבה מעל השער
  • '37
  • החמצה
  • לאמין ימאל ראה את ויטסל כובש בצד אחד, וניסה לעשות זאת בצד שני אבל פספס את המסגרת
  • '30
  • החמצה
  • רשפורד שוב לקח בעיטה חופשית, ושוב פספס במעט! האנגלי ניסה לסובב כדור עוצמתי שלרוע מזלו נעצר רק במשקוף
אלחנדרו באלדה מנסה לעבור את בריאן חיל (IMAGO)אלחנדרו באלדה מנסה לעבור את בריאן חיל (IMAGO)
  • '26
  • החמצה
  • אחרי דקות בשליטת האורחת, ברצלונה ניסתה למצוא את הגנת היריבה רדומה כשפרנקי דה יונג הצליח להוציא מגצאניגה הצלת ענק עם החמצה גדולה
  • '25
  • החמצה
  • פורטו עם החמצה גדולה! החלוץ הוותיק הצליח ליצור לעצמו מצב מסוכן, אבל כשהגיע לאחד על אחד מול שצ'סני, השוער הפולני הדף את הכדור לקורה ומנע מהפך
  • '23
  • החמצה
  • הגול העיר את האורחת אחרי שוולדיסלאב ונאט הצליח למצוא כדור בין קווי ההגנה של ברצלונה, כשהגיע לנקודת הפנדל ומשם ניסה לכבוש, אבל שצ'סני הצליח למנוע מהכדור להיכנס בשנית לרשת
שחקני ג'ירונה חוגגים עם אקסל ויטסל את השער הענק שכבש (IMAGO)שחקני ג'ירונה חוגגים עם אקסל ויטסל את השער הענק שכבש (IMAGO)
אקסל ויטסל חוגג (La Liga)אקסל ויטסל חוגג (La Liga)
אקסל ויטסל מכניע את וויצ'ך שצ'סני (IMAGO)אקסל ויטסל מכניע את וויצ'ך שצ'סני (IMAGO)
  • '20
  • שער
  • שער! אקסל ויטסל השתיק את המונז'ואיק עם גול שלא רואים בכל יום! אקסל ויטסל קיבל כדור מארנאו מרטינס, ובאמנות שלח מספרת לרשת של וויצ'ך שצ'סני
לאמין ימאל חוגג עם פדרי (IMAGO)לאמין ימאל חוגג עם פדרי (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים את היתרון (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים את היתרון (IMAGO)
פדרי עם החגיגה הקבועה אחרי השער שלו (IMAGO)פדרי עם החגיגה הקבועה אחרי השער שלו (IMAGO)
  • '13
  • שער
  • שער! השליטה המוחלטת של ברצלונה השתלמה! פדרי קיבל מסירה בתוך הרחבה מלאמין ימאל. הקשר הספרדי ביצע מהלך אישי יפה שבסיומו שלח בעיטה חלשה אבל מדויקת לפינה הנגדית כדי להעלות את הבלאוגרנה ליתרון
  • '5
  • החמצה
  • המופע של לאמין ימאל החל. דריבל אדיר של הקיצוני המוכשר הסתיים בבעיטה לא מדויקת שלו שהלכה החוצה
  • '3
  • החמצה
  • מרקוס רשפורד היה הראשון לסכן את שער ג'ירונה, כשניגש לבעיטה חופשית וניסה להפתיע את פאולו גצאניגה, אבל השוער הארגנטינאי הצליח לאגרף את הכדור ולהרחיקו מסכנה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חיל מנסנו הוציא את הדרבי הקטלוני לדרך! ברצלונה תצליח לחזור למסלול הניצחונות אחרי התבוסה המפתיעה לסביליה, או שג'ירונה, שמאכזבת עד כה, תנחיל הפסד שני לבלאוגרנה
הוספת תגובה
טוען תגובות...
