יום שבת, 18.10.2025 שעה 14:23
ספורט אחר  >> כדורעף

אפשר גם אחרת: ההפתעה של אינדונזיה בכדורעף

אחרי שממשלת אינדונזיה הדירה את ישראל מאליפות העולם בהתעמלות, דווקא שחקני כדורעף חופים שמייצגים את נבחרתם הופיעו למשחק מול יריבים ישראלים

|
אילון אלעזר וקווין קוזמיצ'וב (Cev)
אילון אלעזר וקווין קוזמיצ'וב (Cev)

מסתבר שאפשר גם אחרת? אחרי שממשלת אינדונזיה החרימה את נבחרת ישראל והדירו אותה מאליפות העולם בהתעמלות מכשירים שתצא לדרך ביממה הקרובה במדינה המוסלמית - דווקא שחקני כדורעף חופים שמייצגים את נבחרת אינדונזיה הופיעו למשחק מול יריבים ישראלים.

בשלב שמינית הגמר בטורניר הצ'אלנג' בכדורעף החופים שנערך בפיליפינים לפנות בוקר (שבת) שיחקו הצמד הישראלי אילון אלעזר וקווין קוזמיצ'וב מול היריבים האינדונזים אקבר בינטאנג ואפנדי סופיאן.

לפני המשחק היה ספק אם האינדונזים יעלו למגרש, אבל בסופו של דבר הם עלו וניצחו 0:2 את הנציגים הישראלים, במשחק צמוד כשהמערכה הראשונה הסתיימה ב-18:21 והשנייה ב-19:21.

הישראלים נעצרו בשמינית הגמר, אבל למרות ההפסד, אלעזר וקוזמיצ'וב רשמו טורניר כדורעף חופים איכותי בפיליפינים. בשלב הבתים הצמד ניצח 1:2 צמד אוסטרי ולאחר מכן גבר גם 0:2 על צמד בלגי, כך שהעפיל ישירות לשמינית הגמר בטורניר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */