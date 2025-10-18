אפשר גם אחרת: ההפתעה של אינדונזיה בכדורעף

מסתבר שאפשר גם אחרת? אחרי שממשלת אינדונזיה החרימה את נבחרת ישראל והדירו אותה מאליפות העולם בהתעמלות מכשירים שתצא לדרך ביממה הקרובה במדינה המוסלמית - דווקא שחקני כדורעף חופים שמייצגים את נבחרת אינדונזיה הופיעו למשחק מול יריבים ישראלים.

בשלב שמינית הגמר בטורניר הצ'אלנג' בכדורעף החופים שנערך בפיליפינים לפנות בוקר (שבת) שיחקו הצמד הישראלי אילון אלעזר וקווין קוזמיצ'וב מול היריבים האינדונזים אקבר בינטאנג ואפנדי סופיאן.

לפני המשחק היה ספק אם האינדונזים יעלו למגרש, אבל בסופו של דבר הם עלו וניצחו 0:2 את הנציגים הישראלים, במשחק צמוד כשהמערכה הראשונה הסתיימה ב-18:21 והשנייה ב-19:21.

הישראלים נעצרו בשמינית הגמר, אבל למרות ההפסד, אלעזר וקוזמיצ'וב רשמו טורניר כדורעף חופים איכותי בפיליפינים. בשלב הבתים הצמד ניצח 1:2 צמד אוסטרי ולאחר מכן גבר גם 0:2 על צמד בלגי, כך שהעפיל ישירות לשמינית הגמר בטורניר.