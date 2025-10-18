יום שבת, 18.10.2025 שעה 23:33

שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)

מכבי חיפה שמטה יתרון כפול ב-3:2 למכבי נתניה

חארבו דאבו. אחרי שערים של חזיזה (פנדל) וסייף, היהלומים התעוררו, השוו במהרה מלוי וקלר ודאבו קבע את המהפך הדרמטי. יובאנוביץ' החמיץ מהנקודה

דורון בן דור | 18/10/2025 20:00
יום שבת, 18/10/2025, 20:00אצטדיון סמי עופר - 26,283 צופיםליגת העל Winner - מחזור 7
מכבי נתניה
שער מאור לוי (60)
שער רותם קלר (63)
שער מתאוס דאבו (97)
הסתיים
2 3
שופט: שניר לוי (ציון: 6)
פנדל דולב חזיזה (15)
שער קני סייף (59)
החמצת פנדל ג'ורג'ה יובאנוביץ' (87)
מכבי חיפה
דעת המבקר
השחקן המצטיין
מאור לוי, ציון: 7
עשה בית ספר להגנת מכבי חיפה וכבש את השער הראשון בדרך לקאמבק וניצחון
השחקן המאכזב
עבדולאי סק, ציון: 4
כמו תמיד מחלק מתנות ליריבה
הרכבים וציונים
 
 

רוב חובבי הכדורגל ברחבי העולם קיוו וייחלו לסיום פגרת הנבחרות. רוב חובבי הכדורגל, פרט לאוהדי ושחקני מכבי חיפה, שחוו הערב (שבת) הפסד 3:2 מאכזב למכבי נתניה, כשהירוקים שמטו יתרון כפול מול היהלומים.

הפתיחה הייתה מנומנמת, אך נגיעת יד של באסם זערורה ברחבה הובילה את דולב חזיזה אל הנקודה הלבנה, משם הצליח קפטן מכבי חיפה להכניע את עומר ניראון בדרך ליתרון אחרי רבע שעה. דייגו פלורס וחניכיו המשיכו לתקוף, אבל לא הצליחו למצוא את הרשת בפעם השנייה למרות מספר מצבים מרגלי טריבטנה סטיוארט ואיתן אזולאי.

המחצית השנייה נפתחה עם החמצה של רותם קלר, שפספס בפעם השנייה במשחק את השער וגרם לעבירה בצד השני, וקני סייף העניש אותו עם בעיטה חופשית אדירה לחיבורים של עומר ניראון. אותו גול היה הטריגר שהעיר את שחקניו של יוסי אבוקסיס, שבבליץ מטורף הצליחו לחזור ל-2:2 מרגלי אקס הירוקים, מאור לוי, ורותם קלר, שבניסיונו השלישי כבש את השוויון.

האווירה התחממה בקרב הקהל הביתי, שהחל לשרוק בוז לשחקנים ולצוות, והוסיפו קריאות “תתפטר” אל עבר המאמן דייגו פלורס, ששלח כלים התקפיים למגרש במטרה להשיג ניצחון חשוב, אבל ההגנה התפרקה והיהלומים לא הצליחו לנצל זאת עם החמצות גדולות של לוי ומתיאוס דאבו.

לקראת הסיום, נשרק פנדל נוסף למכבי חיפה, כשאל הכדור ניגש ג’ורג’ה יובאנוביץ’ אלא שהפעם, אחרי השוויון הדרמטי מול מכבי תל אביב במחזור הקודם, לא הצליח להכניע את ניראון, שהדף את הבעיטה. אבל המחזה הטראגי של הירוקים לא הסתיים כאן, כשבצד השני גיאורגי ירמקוב הכשיל ברחבה את מתיאוס דאבו, שהעניש את השוער על הטעות שלו וסיפק שלוש נקודות דרמטיות ומהפך משוגע למכבי נתניה.

הכיסא של פלורס החל להתחמם אחרי משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון בירוק, כשבשבוע הבא תצא הקבוצה למשחק חוץ מול עירוני טבריה. מנגד, יוסי אבוקסיס ונתניה, שהשיגו ניצחון שלישי בארבעת המשחקים האחרונים, יארחו בביתם את הפועל תל אביב.

מחצית שניה
  • '90+8
  • החלטת שופט
  • זהו זה! המשחק הסתיים! מכבי נתניה הצליחה לבצע מהפך ולנצח 2:3 את מכבי חיפה, שמצידה שמטה יתרון כפול לצד קריאות בוז צורמות באצטדיון!
מתיאוס דאבו עם חיוך ששווה שלוש נקודות (עמרי שטיין)מתיאוס דאבו עם חיוך ששווה שלוש נקודות (עמרי שטיין)
ורץ לחגוג (עמרי שטיין)ורץ לחגוג (עמרי שטיין)
מתיאוס דאבו בועט את הפנדל (עמרי שטיין)מתיאוס דאבו בועט את הפנדל (עמרי שטיין)
  • '90+7
  • שער בפנדל
  • שער! מכבי נתניה עם המהפך! 2:3! מתיאוס דאבו ניגש לבעיטה, זרק את ירמקוב לפינה הנגדית ושלח את הכדור לרשת
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • פנדל למכבי נתניה! דרמה אדירה בסמי עופר, כשירמקוב הכשיל ברחבה את מתיאוס דאבו. שניר לוי שרק לבעיטה שלישית במשחק מהנקודה הלבנה
  • '90+4
  • כרטיס צהוב
  • דולב חזיזה ספג כרטיס צהוב
שחקני מכבי נתניה חוגגים עם עומר ניראון את הצלת הפנדל (עמרי שטיין)שחקני מכבי נתניה חוגגים עם עומר ניראון את הצלת הפנדל (עמרי שטיין)
גו'רג'ה יובאנוביץ' מתוסכל אחרי החמצת הפנדל (עמרי שטיין)גו'רג'ה יובאנוביץ' מתוסכל אחרי החמצת הפנדל (עמרי שטיין)
גו'רג'ה יובאנוביץ' בועט את הפנדל (עמרי שטיין)גו'רג'ה יובאנוביץ' בועט את הפנדל (עמרי שטיין)
  • '90
  • החמצת פנדל
  • ג'ורג'ה יובאנוביץ' החמיץ פנדל! החלוץ הסרבי ניגש לבעיטה ממרחק קצר, ונהדף על ידי ניראון! נתניה עדיין בתמונה
שניר לוי מרחיק את שחקני מכבי נתניה ממנו (עמרי שטיין)שניר לוי מרחיק את שחקני מכבי נתניה ממנו (עמרי שטיין)
  • '89
  • החלטת שופט
  • פנדל נוסף למכבי חיפה! כדור קרן של איתן אזולאי הגיע לראשו של סק, שנגח על ידו של עזיז אואטרה. שניר לוי היה החלטי ושרק לבעיטה שנייה של הירוקים מהנקודה הלבנה
  • '82
  • החמצה
  • איך הוא החמיץ את זה?! מתיאוס דאבו הצליח להגיע לכדור רוחב שחתך את כל הגנת מכבי חיפה והותיר אותו מול שער חשוף, אבל הכדור יצא החוצה בהחמצה אדירה של הברזילאי
  • '80
  • החמצה
  • זוהר זסנו הכניס כדור רוחב לחברו שעבר איתו מבית"ר ירושלים לחיפה, סילבה קאני, אבל הנגיחה הייתה חזקה והלכה החוצה
עזיז אואטרה (עמרי שטיין)עזיז אואטרה (עמרי שטיין)
  • '75
  • חילוף
  • מתיאס נהואל הוא החילוף האחרון בשורות הירוקים, כשסוף פודגוראנו סיים את חלקו בהתמודדות
  • '75
  • חילוף
  • זוהר זסנו החליף את פיטר אגבה במטרה לעזור לקבוצתו החדשה
  • '75
  • חילוף
  • עוז בילו הוא החילוף השני כשנכנס על חשבון באסם זערורה
  • '75
  • חילוף
  • חילוף כפול בשורות היהלומים, כשלי און מזרחי נכנס במקום כובש השוויון, רותם קלר
קנג'י גורה ומקסים פלקושצ'נקו במאבק (עמרי שטיין)קנג'י גורה ומקסים פלקושצ'נקו במאבק (עמרי שטיין)
  • '70
  • החמצה
  • איתן אזולאי ניסה לבעוט אבל הכדור האלכסוני שלו הלך החוצה
  • '68
  • חילוף
  • מקסים פלקושצ'נקו היה החילוף הראשון של יוסי אבוקסיס, כשנכנס במקום ג'ונטי דיומנדה
כארם ג'אבר (עמרי שטיין)כארם ג'אבר (עמרי שטיין)
  • '66
  • חילוף
  • טריבנטה סטיוארט יצא, ג'ורג'ה יובאנוביץ' עלה לכר הדשא
  • '66
  • חילוף
  • כובש השער השני, קני סייף, גם סיים את חלקו בהתמודדות, כשקנג'י גורה נכנס
  • '66
  • חילוף
  • ישר אחרי השוויון, דייגו פלורס ביצע חילוף משולש. עלי מוחמד היה הראשון לפנות את מקומו בשביל סילבה קאני
  • '64
  • שער
  • שער! רותם קלר עם הקאמבק המהיר! כדור רוחב של עמית כהן מצא את המגן השני במכבי נתניה פנוי, והאחרון שחרר בעיטה חזקה לרשת כדי להשוות. 2:2 מטורף בסמי עופר!
באסם זערורה מחזיר את הכדור למחצית המגרש (עמרי שטיין)באסם זערורה מחזיר את הכדור למחצית המגרש (עמרי שטיין)
שחקני נתניה חזרו למשחק עם השער המצמק (עמרי שטיין)שחקני נתניה חזרו למשחק עם השער המצמק (עמרי שטיין)
בני פלדמן ומאור לוי מתחבקים (עמרי שטיין)בני פלדמן ומאור לוי מתחבקים (עמרי שטיין)
  • '60
  • שער
  • שער! מאור לוי צימק באופן מיידי! כדור רוחב של עמית כהן פגע בעקב של עבדולאי סק והגיע אל רגליו של אקס מכבי חיפה, ששיגר בעיטה חזקה לרשת של ירמקוב כדי להחזיר את קבוצתו למשחק
עבדולאי סק מברך את קני סייף על השער שכבש (עמרי שטיין)עבדולאי סק מברך את קני סייף על השער שכבש (עמרי שטיין)
קני סייף בטירוף אחרי הבעיטה החופשית האדירה שלו (עמרי שטיין)קני סייף בטירוף אחרי הבעיטה החופשית האדירה שלו (עמרי שטיין)
קני סייף בועט את הבעיטה החופשית (עמרי שטיין)קני סייף בועט את הבעיטה החופשית (עמרי שטיין)
  • '59
  • שער
  • שער! קני סייף עם גול שלא רואים בכל יום! המגן השמאלי של הירוקים ניגש לבעיטה החופשית וסובב באמנות את הכדור לחיבורים של עומר ניראון
  • '58
  • כרטיס צהוב
  • רותם קלר ביצע עבירה והפך למוצהב הראשון מצד מכבי נתניה
  • '56
  • פציעה
  • עבדולאי סק החזיק את הקרסול והצוות הרפויא נכנס על מנת לטפל בבלם כדי לראות האם צריך לבצע חילוף
באסם זערורה מנסה לברוח מפיטר אגבה (עמרי שטיין)באסם זערורה מנסה לברוח מפיטר אגבה (עמרי שטיין)
  • '51
  • כרטיס צהוב
  • ליסב עיסאת עצר התקפה מתפרצת וספג כרטיס צהוב
  • '50
  • החמצה
  • קלר, המסוכן בשורות האורחת, ניסה לשלוח כדור רוחב ששרק ליד הקורה של ירמקוב, כשאף חבר קבוצה לצערו לא הצליח לשלוח רגל מסיימת
מחצית ראשונה
  • '45+2
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב ראשון נשלף במשחק לאיתן אזולאי שביצע עבירה
ווילסון האריס יורד מהדשא (עמרי שטיין)ווילסון האריס יורד מהדשא (עמרי שטיין)
  • '38
  • חילוף
  • חילוף כפוי מוקדם בצד הצהוב-שחור כשווילסון האריס יצא אחרי בדיקה זריזה, ומתיאוס דאבו עלה במקומו
  • '38
  • פציעה
  • ווילסון האריס התיישב על הדשא לקבל טיפול רפואי על מנת לבחון האם הוא יכול להמשיך את המשחק
עזיז אואטרה מול שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)עזיז אואטרה מול שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
  • '37
  • החמצה
  • שיתוף פעולה יפה בקו השמאלי בין חזיזה לקני סייף הסתיים בהגבהה של האחרון. הכדור הגיע אל איתן אזולאי, שהצליח להשתלט על הכדור ברחבה, ולבעוט כדור חזק לפינה, אבל עומר ניראון הדף בצורה נפלאה לקרן
  • '28
  • החמצה
  • טריבנטה סטיוארט כמעט הצליח לנצל טעות בהגנת היהלומים כשהסתובב ברחבה וניסה למצוא את הרשת, אבל שלח את הכדור החוצה
  • '26
  • החמצה
  • ג'ונטי דיומנדה ניסה לסובב בעיטה חופשית מסף הרחבה אל השער של ירמקוב, אבל הכדור היה חזק מדי והלך מעל המסגרת
שחקני מכבי חיפה חוגגים את היתרון (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה חוגגים את היתרון (עמרי שטיין)
דולב חזיזה חוגג. שער שיתן למכבי חיפה מעוף? (עמרי שטיין)דולב חזיזה חוגג. שער שיתן למכבי חיפה מעוף? (עמרי שטיין)
דולב חזיזה בועט את הפנדל (עמרי שטיין)דולב חזיזה בועט את הפנדל (עמרי שטיין)
  • '15
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ליתרון! דולב חזיזה ניגש אל הנקודה הלבנה ולא התבלבל כשהצליח להכניע את עומר ניראון ולהעלות את הירוקים ראשונים על לוח התוצאות
  • '14
  • החלטת שופט
  • שתי דקות לאחר אותה החמצה של סק, השופט שניר לוי הלך ל-VAR אחרי שקראו לו בטענה לנגיעת פנדל. אחרי בדיקה קצרה, לוי הצביע על הנקודה הלבנה. פנדל למכבי חיפה!
  • '12
  • החמצה
  • עבדולאי סק היה הראשון להגיע למצב עבור מכבי חיפה, כשנגח כדור חלש ידיו של עומר ניראון
ליסב עיסאת ומאור לוי במאבק על הכדור (עמרי שטיין)ליסב עיסאת ומאור לוי במאבק על הכדור (עמרי שטיין)
  • '10
  • החמצה
  • בני פלדמן, הבלם שעלה להופעת בכורה בהרכב של יוסי אבוקסיס, לא הצליח לפגוש את הכדור עם הראש בצורה נקייה ונגח החוצה מצב טוב
  • '9
  • החמצה
  • רותם קלר היה הראשון להגיע למצב מסוכן במשחק, כשניסה לבעוט מהצד השמאלי של הרחבה לפינה הקרובה, אבל גיאורגי ירמקוב הצליח למנוע מהכדור להיכנס והדף לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט שניר לוי הוציא את ההתמודדות בין מכבי חיפה למכבי נתניה לדרך! מי תצליח להשיג שלוש נקודות ולשוב למסלול הניצחונות?
דייגו פלורס ויוסי אבוקסיס ברגע חברי (עמרי שטיין)דייגו פלורס ויוסי אבוקסיס ברגע חברי (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה נחושים לחזור למסלול הניצחונות (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה נחושים לחזור למסלול הניצחונות (עמרי שטיין)
שחקני מכבי נתניה בשיחת מוטיבציה אחרונה לפני תחילת המשחק (עמרי שטיין)שחקני מכבי נתניה בשיחת מוטיבציה אחרונה לפני תחילת המשחק (עמרי שטיין)
קהל אוהדי מכבי נתניה הצפין לסמי עופר (עמרי שטיין)קהל אוהדי מכבי נתניה הצפין לסמי עופר (עמרי שטיין)
קהל אוהדי מכבי חיפה בא לתמוך בקבוצתו (עמרי שטיין)קהל אוהדי מכבי חיפה בא לתמוך בקבוצתו (עמרי שטיין)
גיאורגי ירמקוב. חוזר לשער לראשונה מאז הפציעה מול באר שבע (עמרי שטיין)גיאורגי ירמקוב. חוזר לשער לראשונה מאז הפציעה מול באר שבע (עמרי שטיין)
מאור לוי לפני השריקה. פוגש את הקבוצה בה גדל (עמרי שטיין)מאור לוי לפני השריקה. פוגש את הקבוצה בה גדל (עמרי שטיין)
פיטר אגבה. הופעת בכורה בהרכב של מכבי חיפה (עמרי שטיין)פיטר אגבה. הופעת בכורה בהרכב של מכבי חיפה (עמרי שטיין)
