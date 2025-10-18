מכבי חיפה שמטה יתרון כפול ב-3:2 למכבי נתניה

דעת המבקר

השחקן המצטיין מאור לוי, ציון: 7

עשה בית ספר להגנת מכבי חיפה וכבש את השער הראשון בדרך לקאמבק וניצחון מאור לוי, ציון: 7

השחקן המאכזב עבדולאי סק, ציון: 4

כמו תמיד מחלק מתנות ליריבה

כמו תמיד מחלק מתנות ליריבה עבדולאי סק, ציון: 4כמו תמיד מחלק מתנות ליריבה

הרכבים וציונים

רוב חובבי הכדורגל ברחבי העולם קיוו וייחלו לסיום פגרת הנבחרות. רוב חובבי הכדורגל, פרט לאוהדי ושחקני מכבי חיפה, שחוו הערב (שבת) הפסד 3:2 מאכזב למכבי נתניה, כשהירוקים שמטו יתרון כפול מול היהלומים.

הפתיחה הייתה מנומנמת, אך נגיעת יד של באסם זערורה ברחבה הובילה את דולב חזיזה אל הנקודה הלבנה, משם הצליח קפטן מכבי חיפה להכניע את עומר ניראון בדרך ליתרון אחרי רבע שעה. דייגו פלורס וחניכיו המשיכו לתקוף, אבל לא הצליחו למצוא את הרשת בפעם השנייה למרות מספר מצבים מרגלי טריבטנה סטיוארט ואיתן אזולאי.

המחצית השנייה נפתחה עם החמצה של רותם קלר, שפספס בפעם השנייה במשחק את השער וגרם לעבירה בצד השני, וקני סייף העניש אותו עם בעיטה חופשית אדירה לחיבורים של עומר ניראון. אותו גול היה הטריגר שהעיר את שחקניו של יוסי אבוקסיס, שבבליץ מטורף הצליחו לחזור ל-2:2 מרגלי אקס הירוקים, מאור לוי, ורותם קלר, שבניסיונו השלישי כבש את השוויון.

האווירה התחממה בקרב הקהל הביתי, שהחל לשרוק בוז לשחקנים ולצוות, והוסיפו קריאות “תתפטר” אל עבר המאמן דייגו פלורס, ששלח כלים התקפיים למגרש במטרה להשיג ניצחון חשוב, אבל ההגנה התפרקה והיהלומים לא הצליחו לנצל זאת עם החמצות גדולות של לוי ומתיאוס דאבו.

לקראת הסיום, נשרק פנדל נוסף למכבי חיפה, כשאל הכדור ניגש ג’ורג’ה יובאנוביץ’ אלא שהפעם, אחרי השוויון הדרמטי מול מכבי תל אביב במחזור הקודם, לא הצליח להכניע את ניראון, שהדף את הבעיטה. אבל המחזה הטראגי של הירוקים לא הסתיים כאן, כשבצד השני גיאורגי ירמקוב הכשיל ברחבה את מתיאוס דאבו, שהעניש את השוער על הטעות שלו וסיפק שלוש נקודות דרמטיות ומהפך משוגע למכבי נתניה.

הכיסא של פלורס החל להתחמם אחרי משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון בירוק, כשבשבוע הבא תצא הקבוצה למשחק חוץ מול עירוני טבריה. מנגד, יוסי אבוקסיס ונתניה, שהשיגו ניצחון שלישי בארבעת המשחקים האחרונים, יארחו בביתם את הפועל תל אביב.