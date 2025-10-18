מכבי חיפה שמטה יתרון כפול ב-3:2 למכבי נתניה

השחקן המצטיין
מאור לוי, ציון: 7
עשה בית ספר להגנת מכבי חיפה וכבש את השער הראשון בדרך לקאמבק וניצחון
השחקן המאכזב
עבדולאי סק, ציון: 4
כמו תמיד מחלק מתנות ליריבה
רוב חובבי הכדורגל ברחבי העולם קיוו וייחלו לסיום פגרת הנבחרות. רוב חובבי הכדורגל, פרט לאוהדי ושחקני מכבי חיפה, שחוו הערב (שבת) הפסד 3:2 מאכזב למכבי נתניה, כשהירוקים שמטו יתרון כפול מול היהלומים.
הפתיחה הייתה מנומנמת, אך נגיעת יד של באסם זערורה ברחבה הובילה את דולב חזיזה אל הנקודה הלבנה, משם הצליח קפטן מכבי חיפה להכניע את עומר ניראון בדרך ליתרון אחרי רבע שעה. דייגו פלורס וחניכיו המשיכו לתקוף, אבל לא הצליחו למצוא את הרשת בפעם השנייה למרות מספר מצבים מרגלי טריבטנה סטיוארט ואיתן אזולאי.
המחצית השנייה נפתחה עם החמצה של רותם קלר, שפספס בפעם השנייה במשחק את השער וגרם לעבירה בצד השני, וקני סייף העניש אותו עם בעיטה חופשית אדירה לחיבורים של עומר ניראון. אותו גול היה הטריגר שהעיר את שחקניו של יוסי אבוקסיס, שבבליץ מטורף הצליחו לחזור ל-2:2 מרגלי אקס הירוקים, מאור לוי, ורותם קלר, שבניסיונו השלישי כבש את השוויון.
האווירה התחממה בקרב הקהל הביתי, שהחל לשרוק בוז לשחקנים ולצוות, והוסיפו קריאות “תתפטר” אל עבר המאמן דייגו פלורס, ששלח כלים התקפיים למגרש במטרה להשיג ניצחון חשוב, אבל ההגנה התפרקה והיהלומים לא הצליחו לנצל זאת עם החמצות גדולות של לוי ומתיאוס דאבו.
לקראת הסיום, נשרק פנדל נוסף למכבי חיפה, כשאל הכדור ניגש ג’ורג’ה יובאנוביץ’ אלא שהפעם, אחרי השוויון הדרמטי מול מכבי תל אביב במחזור הקודם, לא הצליח להכניע את ניראון, שהדף את הבעיטה. אבל המחזה הטראגי של הירוקים לא הסתיים כאן, כשבצד השני גיאורגי ירמקוב הכשיל ברחבה את מתיאוס דאבו, שהעניש את השוער על הטעות שלו וסיפק שלוש נקודות דרמטיות ומהפך משוגע למכבי נתניה.
הכיסא של פלורס החל להתחמם אחרי משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון בירוק, כשבשבוע הבא תצא הקבוצה למשחק חוץ מול עירוני טבריה. מנגד, יוסי אבוקסיס ונתניה, שהשיגו ניצחון שלישי בארבעת המשחקים האחרונים, יארחו בביתם את הפועל תל אביב.
מחצית שניה
-
'90+8
- זהו זה! המשחק הסתיים! מכבי נתניה הצליחה לבצע מהפך ולנצח 2:3 את מכבי חיפה, שמצידה שמטה יתרון כפול לצד קריאות בוז צורמות באצטדיון!
-
'90+7
- שער! מכבי נתניה עם המהפך! 2:3! מתיאוס דאבו ניגש לבעיטה, זרק את ירמקוב לפינה הנגדית ושלח את הכדור לרשת
-
'90+6
- פנדל למכבי נתניה! דרמה אדירה בסמי עופר, כשירמקוב הכשיל ברחבה את מתיאוס דאבו. שניר לוי שרק לבעיטה שלישית במשחק מהנקודה הלבנה
-
'90+4
- דולב חזיזה ספג כרטיס צהוב
-
'90
- ג'ורג'ה יובאנוביץ' החמיץ פנדל! החלוץ הסרבי ניגש לבעיטה ממרחק קצר, ונהדף על ידי ניראון! נתניה עדיין בתמונה
-
'89
- פנדל נוסף למכבי חיפה! כדור קרן של איתן אזולאי הגיע לראשו של סק, שנגח על ידו של עזיז אואטרה. שניר לוי היה החלטי ושרק לבעיטה שנייה של הירוקים מהנקודה הלבנה
-
'82
- איך הוא החמיץ את זה?! מתיאוס דאבו הצליח להגיע לכדור רוחב שחתך את כל הגנת מכבי חיפה והותיר אותו מול שער חשוף, אבל הכדור יצא החוצה בהחמצה אדירה של הברזילאי
-
'80
- זוהר זסנו הכניס כדור רוחב לחברו שעבר איתו מבית"ר ירושלים לחיפה, סילבה קאני, אבל הנגיחה הייתה חזקה והלכה החוצה
-
'75
- מתיאס נהואל הוא החילוף האחרון בשורות הירוקים, כשסוף פודגוראנו סיים את חלקו בהתמודדות
-
'75
- זוהר זסנו החליף את פיטר אגבה במטרה לעזור לקבוצתו החדשה
-
'75
- עוז בילו הוא החילוף השני כשנכנס על חשבון באסם זערורה
-
'75
- חילוף כפול בשורות היהלומים, כשלי און מזרחי נכנס במקום כובש השוויון, רותם קלר
-
'70
- איתן אזולאי ניסה לבעוט אבל הכדור האלכסוני שלו הלך החוצה
-
'68
- מקסים פלקושצ'נקו היה החילוף הראשון של יוסי אבוקסיס, כשנכנס במקום ג'ונטי דיומנדה
-
'66
- טריבנטה סטיוארט יצא, ג'ורג'ה יובאנוביץ' עלה לכר הדשא
-
'66
- כובש השער השני, קני סייף, גם סיים את חלקו בהתמודדות, כשקנג'י גורה נכנס
-
'66
- ישר אחרי השוויון, דייגו פלורס ביצע חילוף משולש. עלי מוחמד היה הראשון לפנות את מקומו בשביל סילבה קאני
-
'64
- שער! רותם קלר עם הקאמבק המהיר! כדור רוחב של עמית כהן מצא את המגן השני במכבי נתניה פנוי, והאחרון שחרר בעיטה חזקה לרשת כדי להשוות. 2:2 מטורף בסמי עופר!
-
'60
- שער! מאור לוי צימק באופן מיידי! כדור רוחב של עמית כהן פגע בעקב של עבדולאי סק והגיע אל רגליו של אקס מכבי חיפה, ששיגר בעיטה חזקה לרשת של ירמקוב כדי להחזיר את קבוצתו למשחק
-
'59
- שער! קני סייף עם גול שלא רואים בכל יום! המגן השמאלי של הירוקים ניגש לבעיטה החופשית וסובב באמנות את הכדור לחיבורים של עומר ניראון
-
'58
- רותם קלר ביצע עבירה והפך למוצהב הראשון מצד מכבי נתניה
-
'56
- עבדולאי סק החזיק את הקרסול והצוות הרפויא נכנס על מנת לטפל בבלם כדי לראות האם צריך לבצע חילוף
-
'51
- ליסב עיסאת עצר התקפה מתפרצת וספג כרטיס צהוב
-
'50
- קלר, המסוכן בשורות האורחת, ניסה לשלוח כדור רוחב ששרק ליד הקורה של ירמקוב, כשאף חבר קבוצה לצערו לא הצליח לשלוח רגל מסיימת
מחצית ראשונה
-
'45+2
- כרטיס צהוב ראשון נשלף במשחק לאיתן אזולאי שביצע עבירה
-
'38
- חילוף כפוי מוקדם בצד הצהוב-שחור כשווילסון האריס יצא אחרי בדיקה זריזה, ומתיאוס דאבו עלה במקומו
-
'38
- ווילסון האריס התיישב על הדשא לקבל טיפול רפואי על מנת לבחון האם הוא יכול להמשיך את המשחק
-
'37
- שיתוף פעולה יפה בקו השמאלי בין חזיזה לקני סייף הסתיים בהגבהה של האחרון. הכדור הגיע אל איתן אזולאי, שהצליח להשתלט על הכדור ברחבה, ולבעוט כדור חזק לפינה, אבל עומר ניראון הדף בצורה נפלאה לקרן
-
'28
- טריבנטה סטיוארט כמעט הצליח לנצל טעות בהגנת היהלומים כשהסתובב ברחבה וניסה למצוא את הרשת, אבל שלח את הכדור החוצה
-
'26
- ג'ונטי דיומנדה ניסה לסובב בעיטה חופשית מסף הרחבה אל השער של ירמקוב, אבל הכדור היה חזק מדי והלך מעל המסגרת
-
'15
- שער! מכבי חיפה עלתה ליתרון! דולב חזיזה ניגש אל הנקודה הלבנה ולא התבלבל כשהצליח להכניע את עומר ניראון ולהעלות את הירוקים ראשונים על לוח התוצאות
-
'14
- שתי דקות לאחר אותה החמצה של סק, השופט שניר לוי הלך ל-VAR אחרי שקראו לו בטענה לנגיעת פנדל. אחרי בדיקה קצרה, לוי הצביע על הנקודה הלבנה. פנדל למכבי חיפה!
-
'12
- עבדולאי סק היה הראשון להגיע למצב עבור מכבי חיפה, כשנגח כדור חלש ידיו של עומר ניראון
-
'10
- בני פלדמן, הבלם שעלה להופעת בכורה בהרכב של יוסי אבוקסיס, לא הצליח לפגוש את הכדור עם הראש בצורה נקייה ונגח החוצה מצב טוב
-
'9
- רותם קלר היה הראשון להגיע למצב מסוכן במשחק, כשניסה לבעוט מהצד השמאלי של הרחבה לפינה הקרובה, אבל גיאורגי ירמקוב הצליח למנוע מהכדור להיכנס והדף לקרן
-
'1
- השופט שניר לוי הוציא את ההתמודדות בין מכבי חיפה למכבי נתניה לדרך! מי תצליח להשיג שלוש נקודות ולשוב למסלול הניצחונות?