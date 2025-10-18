כבר לא מושלמת: 0:1 לק"ש על ב"ש בדקה ה-97

השחקן המצטיין
בילאל שאהין, ציון: 7
משחק אדיר של המגן השמאלי שפשוט לא טעה. עוד שחקן בית שפורח השנה אצל ברדה
השחקן המאכזב
איגור זלאטנוביץ', ציון: 4
העסק לא מתחבר לו
הרבה פעמים כשקבוצה משחקת לא טוב, שומעים את המאמן אומר “פגרת הנבחרות באה לנו בזמן”, ולפעמים אולי זה הפוך, אולי קבוצה נראית כל כך טוב שההפוגה הזו רעה לה. אז הפועל ב”ש יצאה לפגרה כשהיא מושלמת בליגה, ודן ביטון יצא לפגרה אחרי שכבש ב-11 משחקים ברציפות, ושני הרצפים הללו נגמרו להם, כשהדרומיים הופתעו בענק היום (שבת) עם הפסד דרמטי ומפתיע, 1:0 לק”ש.
גם מול מכבי חיפה והפועל תל אביב החבורה מבירת הנגב לא הבריקה, אבל היא מצאה דרך להחזיר את תגית ה”בלתי שבירה”, ולאסוף שלוש נקודות, כפי שעשתה בכל מחזור בששת הראשונים. אז בשביעי זה לא הספיק, ובמשחק לא מרשים במיוחד וכשלפרקים אפילו הצפוניים היו טובים יותר, רן קוז’וק מעד לראשונה ואמנם הפער ממכבי ת”א נותר 4 נק’, אך הוא יכול לרדת לנקודה מחר.
מבחינת מצבים לא היו יותר מידי. איגור זלאטנוביץ’ ואמיר גנאח החמיצו כל אחד, אחרי התקפות כל כך יפות שיכול להיות שאם הרשת הייתה זזה השערים היו מועמדים לגולים העונה. קינגס קאנגווה ניסה פעם אחת בעצמו, ובצד השני היו רגעים שק”ש הייתה יכולה לנצח, ולבסוף זה קרה. רועי לוי ביצע עבירה בדקה ה-96, יאיר מרדכי הרים חופשית, אדריאן אוגריסה נגח לאחור ובדקה ה-97 הוא ניצח את המשחק.
אגב, אוגריסה קיבל צהוב שתי דקות לפני הגול, וכנראה שכח מזה מרוב אמוציות, כי הוא חגג את הגול עם הורדת חולצה וכמובן שלשופט גל לייבוביץ לא נותרה ברירה אלא להוציא לו צהוב, והוא הורחק. זה אומר שהחלוץ יחסר לשי ברדה במחזור הבא, בו קריית שמונה תתארח באצטדיון בלומפילד אצל מכבי תל אביב למשחק לא פשוט בכלל. מנגד, ב”ש תחזור לטרנר ותנסה לשוב למסלול הניצחונות, כשהיא תארח את מכבי בני ריינה.
מחצית שניה
-
'90+10
- שריקת הסיום! ק"ש הדהימה את ב"ש וניצחה 0:1. המוליכה כבר לא מושלמת, הרצף של דן ביטון נעצר על 11
-
'90+8
- אדום! ק"ש נותרה ב-10 שחקנים: אוגריסה הוריד חולצה אחרי הגול וכנראה שכח שיש לו צהוב משתי דקות קודם לכן. לייבוביץ כמובן לפי החוק הוציא לחלוץ צהוב שני והרחיק אותו
-
'90+7
- שער! קריית שמונה עלתה ל-0:1: לא ייאמן. ב"ש נכנעה על הטעות של רועי לוי. יאיר מרדכי הרים את החופשית, אוגריסה נגח לאחור ואופיר מרציאנו נכנע. איזו דרמה בנתניה
-
'90+6
- רועי לוי איבד כדור על קו רבע המגרש בצד שלו, וכדי למנוע מתפרצת ביצע עבירה וקיבל צהוב
-
'90+5
- אוגריסה עצר מתפרצת וקיבל צהוב
-
'89
- דן ביטון הרים כדור נפלא לצד השני, הלדר לופס הגיע ראשון ונגח רוחב, הכדור התגלגל בתוך רחבת ה-5 ואף שחקן של ב"ש לא הצליח לדחוק פנימה, עד שהגנת הצפוניים העיפה לקרן
-
'84
- ההגנה של ב”ש איבדה כדור בחצי שלה, יאיר מרדכי ניסה להעניש עם בעיטה מכ-20 מטרים, אבל הכדור שלו הלך סנטימטרים מעל המשקוף של מרציאנו
-
'79
- זאהי אחמד ירד, רועי לוי נכנס במקומו
-
'79
- זלאטנוביץ' פינה את מקומו לאלון תורג'מן
-
'79
- קוז'וק סיים את חילופיו גם כן עם שלושה שינויים. הלדר לופס, שהבריא מפציעה, החליף את דוידזאדה
-
'77
- צהוב ראשון בצד של ב"ש. לוקאס ונטורה דרך על מוחמד אבו רומי וראה את הכרטיס
-
'75
- אביב אברהם פינה את מקומו לבנבנישתי
-
'75
- ברדה סיים את החילופים שלו עם פעימה אחרונה ושני שינויים. לימבומבה החליף את מוסא עלי
-
'72
- דוידזאדה שלח את סאבובו למתפרצת, הקיצוני העביר לצד השני ושם אליאל פרץ קיבל ושלח את קאנגווה, הזמבי לא בעט טוב מתוך הרחבה וטננבאום עצר בקלות
-
'68
- אצל הדרומיים, תגידו מזל טוב לג'וזף סאבובו שעלה להופעת הבכורה שלו בב"ש. אמיר גנאח ירד
-
'68
- עוד שינוי בכל צד. אצל הצפוניים, בנגורה נפגע קצת בכף היד והוחלף על ידי כריסטיאן מרטינס
-
'62
- גם בצד השני שינוי, כששי ברדה הוריד את אריאל שרצקי והכניס את יאיר מרדכי
-
'61
- קוז'וק החליט להגיב וביצע את החילוף הראשון במשחק. אליאל פרץ עלה לשחק, גיא מזרחי ירד
-
'53
- עוד התקפה קבוצתית מדהימה של ב"ש. הפעם זאהי אחמד התחיל הכל עם פעולה אישית מבריקה, הוא מסר לביטון, שבנגיעה נתן לזלטאנוביץ', שבנגיעה נתן לגנאח והאחרון באחד על אחד נעצר על ידי טננבאום
-
'48
- קאנגווה חטף כדור ודהר קדימה, הוא העביר לגנאח, שהעביר לצד השני שם חיכה דן ביטון והכוכב ניסה את מזלו מקצה הרחבה, אך לא הצליח לכבוש משחק 11 ברצף, לבינתיים
מחצית ראשונה
-
'45+1
- מזל גדול לגיא מזרחי. בנגורה שלח בכדור ארוך את שרצקי, שנגח לכיוון אוגריסה ומגן ב”ש כבש שערי עצמי, אבל הקוון מיד הניף דגל לנבדל של חלוץ ק”ש והעצמי נפסל.
-
'43
- ותוך כמה שניות צהוב שני במשחק וגם הוא לק"ש. בנגורה דרך על ונטורה ונכנס לפנקס
-
'42
- עובדיה דרוויש קיבל טיפול וחזר על דעת עצמו, לייבוביץ הוציא לו את הצהוב הראשון במשחק
-
'32
- הזדמנות טובה לק"ש, כשאביב אברהם שלח את אוגריסה בצד ימינה והחלוץ מזווית לא קלה מצא את המסגרת, מרציאנו ירד נפלא לקרקע והדף לקרן
-
'20
- כמעט אחד משערי העונה. התקפה מדהימה של באר שבע החלה אצל דוידזאדה, שמסר לבלטקסה, שהעביר לקאנגווה ורץ קדימה, הזמבי העביר לזלאטנוביץ’ בעקב, הסרבי מצא את בלטקסה שהצטרף, הבלם העביר רוחב בחזרה לחלוץ וזלאטנוביץ’ החמיץ את המסגרת מקרוב
-
'7
- חצי מצב ראשון בצד האדום. אחמד פרץ נהדר ונבלם, הכדור הגיע עד לוונטורה והברזילאי ניסה את מזלו מכ-30 מטרים, הכדור הלך מעל המשקוף
-
'1
- כמעט עקיצה של המארחת אחרי 20 שניות. קאנגווה מסר רע אחורה, אוגריסה קיבל, הכדור הגיע לאביב אברהם והקשר בעט למרכז השער מקצה הרחבה, מרציאנו קלט בקלות
-
'1
- שופט המשחק, גל לייבוביץ, שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך