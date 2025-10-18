יום שבת, 18.10.2025 שעה 23:32

דן ביטון מאוכזב (ראובן שוורץ)

כבר לא מושלמת: 0:1 לק"ש על ב"ש בדקה ה-97

הדרומיים לא הרשימו בכלל וכבר היה נראה שהשלימו עם תיקו, ואז אוגריסה נגח פנימה בתוספת. החלוץ הוריד חולצה וקיבל צהוב שני, הרצף של ביטון נעצר

תומר חבז | 18/10/2025 19:30
יום שבת, 18/10/2025, 19:30אצטדיון מרים - 4,148 צופיםליגת העל Winner - מחזור 7
הפועל ב"ש
הסתיים
1 0
שופט: גל לייבוביץ (ציון: 6)
שער אדריאן אוגריסה (97)
בישול בישול: יאיר מרדכי
עירוני ק"ש
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
בילאל שאהין, ציון: 7
משחק אדיר של המגן השמאלי שפשוט לא טעה. עוד שחקן בית שפורח השנה אצל ברדה
השחקן המאכזב
איגור זלאטנוביץ', ציון: 4
העסק לא מתחבר לו
הרכבים וציונים
 
 

הרבה פעמים כשקבוצה משחקת לא טוב, שומעים את המאמן אומר “פגרת הנבחרות באה לנו בזמן”, ולפעמים אולי זה הפוך, אולי קבוצה נראית כל כך טוב שההפוגה הזו רעה לה. אז הפועל ב”ש יצאה לפגרה כשהיא מושלמת בליגה, ודן ביטון יצא לפגרה אחרי שכבש ב-11 משחקים ברציפות, ושני הרצפים הללו נגמרו להם, כשהדרומיים הופתעו בענק היום (שבת) עם הפסד דרמטי ומפתיע, 1:0 לק”ש.

גם מול מכבי חיפה והפועל תל אביב החבורה מבירת הנגב לא הבריקה, אבל היא מצאה דרך להחזיר את תגית ה”בלתי שבירה”, ולאסוף שלוש נקודות, כפי שעשתה בכל מחזור בששת הראשונים. אז בשביעי זה לא הספיק, ובמשחק לא מרשים במיוחד וכשלפרקים אפילו הצפוניים היו טובים יותר, רן קוז’וק מעד לראשונה ואמנם הפער ממכבי ת”א נותר 4 נק’, אך הוא יכול לרדת לנקודה מחר.

מבחינת מצבים לא היו יותר מידי. איגור זלאטנוביץ’ ואמיר גנאח החמיצו כל אחד, אחרי התקפות כל כך יפות שיכול להיות שאם הרשת הייתה זזה השערים היו מועמדים לגולים העונה. קינגס קאנגווה ניסה פעם אחת בעצמו, ובצד השני היו רגעים שק”ש הייתה יכולה לנצח, ולבסוף זה קרה. רועי לוי ביצע עבירה בדקה ה-96, יאיר מרדכי הרים חופשית, אדריאן אוגריסה נגח לאחור ובדקה ה-97 הוא ניצח את המשחק.

אגב, אוגריסה קיבל צהוב שתי דקות לפני הגול, וכנראה שכח מזה מרוב אמוציות, כי הוא חגג את הגול עם הורדת חולצה וכמובן שלשופט גל לייבוביץ לא נותרה ברירה אלא להוציא לו צהוב, והוא הורחק. זה אומר שהחלוץ יחסר לשי ברדה במחזור הבא, בו קריית שמונה תתארח באצטדיון בלומפילד אצל מכבי תל אביב למשחק לא פשוט בכלל. מנגד, ב”ש תחזור לטרנר ותנסה לשוב למסלול הניצחונות, כשהיא תארח את מכבי בני ריינה.

מחצית שניה
שחקני קריית שמונה מאושרים (ראובן שוורץ)שחקני קריית שמונה מאושרים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל באר שבע מאוכזבים בסיום (ראובן שוורץ)שחקני הפועל באר שבע מאוכזבים בסיום (ראובן שוורץ)
שחקני קריית שמונה בעננים (ראובן שוורץ)שחקני קריית שמונה בטירוף (ראובן שוורץ)
שחקני קריית שמונה בעננים (ראובן שוורץ)שחקני קריית שמונה בעננים (ראובן שוורץ)
שי בן דוד מאושר (ראובן שוורץ)שי בן דוד מאושר בסיום (ראובן שוורץ)
  • '90+10
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! ק"ש הדהימה את ב"ש וניצחה 0:1. המוליכה כבר לא מושלמת, הרצף של דן ביטון נעצר על 11
אדריאן אוגריסה מקבל אדום (ראובן שוורץ)אדריאן אוגריסה מקבל אדום (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל באר שבע המומים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל באר שבע המומים (ראובן שוורץ)
רן קוז'וק בהלם (ראובן שוורץ)רן קוז'וק בהלם (ראובן שוורץ)
יאיר מרדכי וכריסטיאן מרטינס בשגעת (ראובן שוורץ)יאיר מרדכי וכריסטיאן מרטינס בשגעת (ראובן שוורץ)
אדריאן אוגריסה רץ לחגוג (ראובן שוורץ)אדריאן אוגריסה רץ לחגוג (ראובן שוורץ)
אדריאן אוגריסה נוגח פנימה (ראובן שוורץ)אדריאן אוגריסה נוגח פנימה (ראובן שוורץ)
  • '90+8
  • כרטיס צהוב שני
  • אדום! ק"ש נותרה ב-10 שחקנים: אוגריסה הוריד חולצה אחרי הגול וכנראה שכח שיש לו צהוב משתי דקות קודם לכן. לייבוביץ כמובן לפי החוק הוציא לחלוץ צהוב שני והרחיק אותו
  • '90+7
  • שער
  • שער! קריית שמונה עלתה ל-0:1: לא ייאמן. ב"ש נכנעה על הטעות של רועי לוי. יאיר מרדכי הרים את החופשית, אוגריסה נגח לאחור ואופיר מרציאנו נכנע. איזו דרמה בנתניה
  • '90+6
  • כרטיס צהוב
  • רועי לוי איבד כדור על קו רבע המגרש בצד שלו, וכדי למנוע מתפרצת ביצע עבירה וקיבל צהוב
אור בלוריאן מופל (ראובן שוורץ)אור בלוריאן מופל (ראובן שוורץ)
קינגס קאנגווה מנסה (ראובן שוורץ)קינגס קאנגווה מנסה (ראובן שוורץ)
עובדיה דרוויש (ראובן שוורץ)עובדיה דרוויש (ראובן שוורץ)
  • '90+5
  • כרטיס צהוב
  • אוגריסה עצר מתפרצת וקיבל צהוב
  • '89
  • החמצה
  • דן ביטון הרים כדור נפלא לצד השני, הלדר לופס הגיע ראשון ונגח רוחב, הכדור התגלגל בתוך רחבת ה-5 ואף שחקן של ב"ש לא הצליח לדחוק פנימה, עד שהגנת הצפוניים העיפה לקרן
  • '84
  • החמצה
  • ההגנה של ב”ש איבדה כדור בחצי שלה, יאיר מרדכי ניסה להעניש עם בעיטה מכ-20 מטרים, אבל הכדור שלו הלך סנטימטרים מעל המשקוף של מרציאנו
דן ביטון מלהטט (ראובן שוורץ)דן ביטון מלהטט (ראובן שוורץ)
שי בן דוד (ראובן שוורץ)שי בן דוד (ראובן שוורץ)
  • '79
  • חילוף
  • זאהי אחמד ירד, רועי לוי נכנס במקומו
  • '79
  • חילוף
  • זלאטנוביץ' פינה את מקומו לאלון תורג'מן
  • '79
  • חילוף
  • קוז'וק סיים את חילופיו גם כן עם שלושה שינויים. הלדר לופס, שהבריא מפציעה, החליף את דוידזאדה
יאיר מרדכי בפעולה (ראובן שוורץ)יאיר מרדכי בפעולה (ראובן שוורץ)
קינגס קאנגווה עם הכדור (ראובן שוורץ)קינגס קאנגווה עם הכדור (ראובן שוורץ)
אופיר דוידזאדה שומר על הכדור (ראובן שוורץ)אופיר דוידזאדה שומר על הכדור (ראובן שוורץ)
מתקן בלטקסה מעביר רוחב (ראובן שוורץ)מתקן בלטקסה מעביר רוחב (ראובן שוורץ)
  • '77
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון בצד של ב"ש. לוקאס ונטורה דרך על מוחמד אבו רומי וראה את הכרטיס
  • '75
  • חילוף
  • אביב אברהם פינה את מקומו לבנבנישתי
  • '75
  • חילוף
  • ברדה סיים את החילופים שלו עם פעימה אחרונה ושני שינויים. לימבומבה החליף את מוסא עלי
דן ביטון מלהטט (ראובן שוורץ)דן ביטון מלהטט (ראובן שוורץ)
לוקאס ונטורה בורח מאריאל שרצקי (ראובן שוורץ)לוקאס ונטורה בורח מאריאל שרצקי (ראובן שוורץ)
  • '72
  • החמצה
  • דוידזאדה שלח את סאבובו למתפרצת, הקיצוני העביר לצד השני ושם אליאל פרץ קיבל ושלח את קאנגווה, הזמבי לא בעט טוב מתוך הרחבה וטננבאום עצר בקלות
  • '68
  • חילוף
  • אצל הדרומיים, תגידו מזל טוב לג'וזף סאבובו שעלה להופעת הבכורה שלו בב"ש. אמיר גנאח ירד
  • '68
  • חילוף
  • עוד שינוי בכל צד. אצל הצפוניים, בנגורה נפגע קצת בכף היד והוחלף על ידי כריסטיאן מרטינס
שי ברדה (ראובן שוורץ)שי ברדה (ראובן שוורץ)
רן קוז'וק (ראובן שוורץ)רן קוז'וק (ראובן שוורץ)
  • '62
  • חילוף
  • גם בצד השני שינוי, כששי ברדה הוריד את אריאל שרצקי והכניס את יאיר מרדכי
  • '61
  • חילוף
  • קוז'וק החליט להגיב וביצע את החילוף הראשון במשחק. אליאל פרץ עלה לשחק, גיא מזרחי ירד
איגור זלאטנוביץ' ושי בן דוד (ראובן שוורץ)איגור זלאטנוביץ' ושי בן דוד (ראובן שוורץ)
דן ביטון (ראובן שוורץ)דן ביטון (ראובן שוורץ)
דניאל טננבאום (ראובן שוורץ)דניאל טננבאום (ראובן שוורץ)
  • '53
  • החמצה
  • עוד התקפה קבוצתית מדהימה של ב"ש. הפעם זאהי אחמד התחיל הכל עם פעולה אישית מבריקה, הוא מסר לביטון, שבנגיעה נתן לזלטאנוביץ', שבנגיעה נתן לגנאח והאחרון באחד על אחד נעצר על ידי טננבאום
  • '48
  • החמצה
  • קאנגווה חטף כדור ודהר קדימה, הוא העביר לגנאח, שהעביר לצד השני שם חיכה דן ביטון והכוכב ניסה את מזלו מקצה הרחבה, אך לא הצליח לכבוש משחק 11 ברצף, לבינתיים
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • נבדל
  • מזל גדול לגיא מזרחי. בנגורה שלח בכדור ארוך את שרצקי, שנגח לכיוון אוגריסה ומגן ב”ש כבש שערי עצמי, אבל הקוון מיד הניף דגל לנבדל של חלוץ ק”ש והעצמי נפסל.
דן ביטון בפעולה (ראובן שוורץ)דן ביטון בפעולה (ראובן שוורץ)
קינגס קאנגווה עם הכדור (ראובן שוורץ)קינגס קאנגווה עם הכדור (ראובן שוורץ)
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • ותוך כמה שניות צהוב שני במשחק וגם הוא לק"ש. בנגורה דרך על ונטורה ונכנס לפנקס
  • '42
  • כרטיס צהוב
  • עובדיה דרוויש קיבל טיפול וחזר על דעת עצמו, לייבוביץ הוציא לו את הצהוב הראשון במשחק
זאהי אחמד מנסה (ראובן שוורץ)זאהי אחמד מנסה (ראובן שוורץ)
אמיר גנאח שומר על הכדור (ראובן שוורץ)אמיר גנאח שומר על הכדור (ראובן שוורץ)
איגור זלטאנוביץ' רודף אחרי שי בן דוד (ראובן שוורץ)איגור זלטאנוביץ' רודף אחרי שי בן דוד (ראובן שוורץ)
  • '32
  • החמצה
  • הזדמנות טובה לק"ש, כשאביב אברהם שלח את אוגריסה בצד ימינה והחלוץ מזווית לא קלה מצא את המסגרת, מרציאנו ירד נפלא לקרקע והדף לקרן
  • '20
  • החמצה
  • כמעט אחד משערי העונה. התקפה מדהימה של באר שבע החלה אצל דוידזאדה, שמסר לבלטקסה, שהעביר לקאנגווה ורץ קדימה, הזמבי העביר לזלאטנוביץ’ בעקב, הסרבי מצא את בלטקסה שהצטרף, הבלם העביר רוחב בחזרה לחלוץ וזלאטנוביץ’ החמיץ את המסגרת מקרוב
  • '7
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון בצד האדום. אחמד פרץ נהדר ונבלם, הכדור הגיע עד לוונטורה והברזילאי ניסה את מזלו מכ-30 מטרים, הכדור הלך מעל המשקוף
זאהי אחמד מול אביב אברהם (ראובן שוורץ)זאהי אחמד מול אביב אברהם (ראובן שוורץ)
אביב אברהם שם גוף (ראובן שוורץ)אביב אברהם שם גוף (ראובן שוורץ)
  • '1
  • החמצה
  • כמעט עקיצה של המארחת אחרי 20 שניות. קאנגווה מסר רע אחורה, אוגריסה קיבל, הכדור הגיע לאביב אברהם והקשר בעט למרכז השער מקצה הרחבה, מרציאנו קלט בקלות
  • '1
  • החלטת שופט
  • שופט המשחק, גל לייבוביץ, שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך
שי ברדה ורן קוז'וק לפני המשחק (ראובן שוורץ)שי ברדה ורן קוז'וק לפני המשחק (ראובן שוורץ)
אוהדי הפועל באר שבע מוכנים גם הם (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל באר שבע מוכנים גם הם (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל באר שבע מוכנים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל באר שבע מוכנים (ראובן שוורץ)
