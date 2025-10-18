כבר לא מושלמת: 0:1 לק"ש על ב"ש בדקה ה-97

דעת המבקר

השחקן המצטיין בילאל שאהין, ציון: 7

משחק אדיר של המגן השמאלי שפשוט לא טעה. עוד שחקן בית שפורח השנה אצל ברדה השחקן המאכזב איגור זלאטנוביץ', ציון: 4

העסק לא מתחבר לו איגור זלאטנוביץ', ציון: 4העסק לא מתחבר לו

הרכבים וציונים

הרבה פעמים כשקבוצה משחקת לא טוב, שומעים את המאמן אומר “פגרת הנבחרות באה לנו בזמן”, ולפעמים אולי זה הפוך, אולי קבוצה נראית כל כך טוב שההפוגה הזו רעה לה. אז הפועל ב”ש יצאה לפגרה כשהיא מושלמת בליגה, ודן ביטון יצא לפגרה אחרי שכבש ב-11 משחקים ברציפות, ושני הרצפים הללו נגמרו להם, כשהדרומיים הופתעו בענק היום (שבת) עם הפסד דרמטי ומפתיע, 1:0 לק”ש.

גם מול מכבי חיפה והפועל תל אביב החבורה מבירת הנגב לא הבריקה, אבל היא מצאה דרך להחזיר את תגית ה”בלתי שבירה”, ולאסוף שלוש נקודות, כפי שעשתה בכל מחזור בששת הראשונים. אז בשביעי זה לא הספיק, ובמשחק לא מרשים במיוחד וכשלפרקים אפילו הצפוניים היו טובים יותר, רן קוז’וק מעד לראשונה ואמנם הפער ממכבי ת”א נותר 4 נק’, אך הוא יכול לרדת לנקודה מחר.

מבחינת מצבים לא היו יותר מידי. איגור זלאטנוביץ’ ואמיר גנאח החמיצו כל אחד, אחרי התקפות כל כך יפות שיכול להיות שאם הרשת הייתה זזה השערים היו מועמדים לגולים העונה. קינגס קאנגווה ניסה פעם אחת בעצמו, ובצד השני היו רגעים שק”ש הייתה יכולה לנצח, ולבסוף זה קרה. רועי לוי ביצע עבירה בדקה ה-96, יאיר מרדכי הרים חופשית, אדריאן אוגריסה נגח לאחור ובדקה ה-97 הוא ניצח את המשחק.

אגב, אוגריסה קיבל צהוב שתי דקות לפני הגול, וכנראה שכח מזה מרוב אמוציות, כי הוא חגג את הגול עם הורדת חולצה וכמובן שלשופט גל לייבוביץ לא נותרה ברירה אלא להוציא לו צהוב, והוא הורחק. זה אומר שהחלוץ יחסר לשי ברדה במחזור הבא, בו קריית שמונה תתארח באצטדיון בלומפילד אצל מכבי תל אביב למשחק לא פשוט בכלל. מנגד, ב”ש תחזור לטרנר ותנסה לשוב למסלול הניצחונות, כשהיא תארח את מכבי בני ריינה.