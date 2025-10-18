הראתה אופי: הפועל חיפה גברה 1:2 על בני ריינה

דעת המבקר

השחקן המצטיין ג'ורג' דיבה, ציון: 7

הבלם של הפועל חיפה הצליח להתמודד עם שחקני ריינה הזרים שהקשו על הגנת הפועל חיפה, בנוסף לכך שהבקיע שער קריטי שהחזיר את קבוצתו למשחק בדרך למהפך. ג'ורג' דיבה, ציון: 7הבלם של הפועל חיפה הצליח להתמודד עם שחקני ריינה הזרים שהקשו על הגנת הפועל חיפה, בנוסף לכך שהבקיע שער קריטי שהחזיר את קבוצתו למשחק בדרך למהפך. השחקן המאכזב ג'וניור פיוס, ציון: 5

הבלם של ריינה הותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים בפעם השנייה העונה והוסיף להראות שכרגע אי אפשר להסתמך עליו שיחזיק את ההגנה. ג'וניור פיוס, ציון: 5הבלם של ריינה הותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים בפעם השנייה העונה והוסיף להראות שכרגע אי אפשר להסתמך עליו שיחזיק את ההגנה.

הרכבים וציונים

פגרת אוקטובר סוף סוף הסתיימה, ואנחנו קיבלנו הערב (שבת) מספר משחקים מרתקים בליגת העל, בניהם מכבי בני ריינה שהפסידה בביתה 2:1 להפועל חיפה, האדומים מהכרמל חזרו לנצח אחרי שלושה משחקים רצופים שלא עשו זאת. מהצד השני, המארחת נמצאת במקום האחרון בטבלה ועדיין לא חגגה העונה.

המחצית הראשונה הייתה חלשה מאוד, ללא שערים ומצבים רציניים לכיבוש. בדקה ה-25, סער פדידה נפצע והוחלף. לעומת זאת, המחצית השנייה נראתה אחרת לגמרי, היא התאפיינה בקצב גבוה של שתי הקבוצות וכבר בדקה ה-49 נכבש השער הראשון, ז’ה טורבו כבש שער אדיר לאחר שבעט חזק מחוץ לרחבה והכדור עף במהירות אל החיבורים של ניב אנטמן.

הקצב הגבוה נמשך ובדקה ה-66 הגיע שער השוויון של החיפאים, הרמת קרן טובה של אורן ביטון מצאה את ראשו של ג’ורג’ דיבה שנגח אל הקורה ופנימה. בדקה ה-79 קיבלנו את המהפך של החבורה של גל אראל, כשהמחליף רותם חטואל בישל למחליף איתי בוגאנים שנגח אל הרשת וקבע את תוצאת המשחק. ארבע דקות לאחר מכן, ג’וניור פיוס קיבל את הכרטיס הצהוב השני שנשלף עבורו והוא הורחק.

במחזור הבא, החיפאים ינסו למנף את המומנטום כשיארחו את בית”ר ירושלים. החבורה של אדהם הדיה תצא למשחק חוץ קשה מאוד בטרנר, מול הפועל באר שבע, להתמודדות שתפגיש את הקבוצה מהמקום האחרון אל מול הקבוצה מהמקום הראשון.