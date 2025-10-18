יום שבת, 18.10.2025 שעה 23:34

ג'ורג' דיבה שמח (חג'אג' רחאל)

הראתה אופי: הפועל חיפה גברה 1:2 על בני ריינה

המארחת הובילה ראשונה משער אדיר של טורבו, אך חבורתו של גל אראל הראתה אופי וחזרה לנצח אחרי שלושה משחקים, דיבה ובוגאנים כבשו בנגיחה. פיוס הורחק

יובל בר | 18/10/2025 19:30
יום שבת, 18/10/2025, 19:30אצטדיון גריןליגת העל Winner - מחזור 7
הפועל חיפה
שער ג'ורג' דיבה (65)
בישול בישול: אורן ביטון
שער איתי בוגנים (78)
בישול בישול: רותם חטואל
הסתיים
1 2
שופט: עידן לייבה (ציון: 4)
שער ז'ה טורבו (49)
בישול בישול: עמנואל בנדה
כרטיס אדום ג'וניור פיוס (83)
מכבי בני ריינה
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
ג'ורג' דיבה, ציון: 7
הבלם של הפועל חיפה הצליח להתמודד עם שחקני ריינה הזרים שהקשו על הגנת הפועל חיפה, בנוסף לכך שהבקיע שער קריטי שהחזיר את קבוצתו למשחק בדרך למהפך.
השחקן המאכזב
ג'וניור פיוס, ציון: 5
הבלם של ריינה הותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים בפעם השנייה העונה והוסיף להראות שכרגע אי אפשר להסתמך עליו שיחזיק את ההגנה.
הרכבים וציונים
 
 

פגרת אוקטובר סוף סוף הסתיימה, ואנחנו קיבלנו הערב (שבת) מספר משחקים מרתקים בליגת העל, בניהם מכבי בני ריינה שהפסידה בביתה 2:1 להפועל חיפה, האדומים מהכרמל חזרו לנצח אחרי שלושה משחקים רצופים שלא עשו זאת. מהצד השני, המארחת נמצאת במקום האחרון בטבלה ועדיין לא חגגה העונה.

המחצית הראשונה הייתה חלשה מאוד, ללא שערים ומצבים רציניים לכיבוש. בדקה ה-25, סער פדידה נפצע והוחלף. לעומת זאת, המחצית השנייה נראתה אחרת לגמרי, היא התאפיינה בקצב גבוה של שתי הקבוצות וכבר בדקה ה-49 נכבש השער הראשון, ז’ה טורבו כבש שער אדיר לאחר שבעט חזק מחוץ לרחבה והכדור עף במהירות אל החיבורים של ניב אנטמן.

הקצב הגבוה נמשך ובדקה ה-66 הגיע שער השוויון של החיפאים, הרמת קרן טובה של אורן ביטון מצאה את ראשו של ג’ורג’ דיבה שנגח אל הקורה ופנימה. בדקה ה-79 קיבלנו את המהפך של החבורה של גל אראל, כשהמחליף רותם חטואל בישל למחליף איתי בוגאנים שנגח אל הרשת וקבע את תוצאת המשחק. ארבע דקות לאחר מכן, ג’וניור פיוס קיבל את הכרטיס הצהוב השני שנשלף עבורו והוא הורחק.    

במחזור הבא, החיפאים ינסו למנף את המומנטום כשיארחו את בית”ר ירושלים. החבורה של אדהם הדיה תצא למשחק חוץ קשה מאוד בטרנר, מול הפועל באר שבע, להתמודדות שתפגיש את הקבוצה מהמקום האחרון אל מול הקבוצה מהמקום הראשון.  

מחצית שניה
אוהדי הפועל חיפה חוגגים (חג'אג' רחאל)אוהדי הפועל חיפה חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל חיפה חוגגים (חג'אג' רחאל)שחקני הפועל חיפה חוגגים (חג'אג' רחאל)
דור מלול חוגג בסלפי אחרי הניצחון (חג'אג' רחאל)דור מלול חוגג בסלפי אחרי הניצחון (חג'אג' רחאל)
רותם חטואל חוגג עם דגל ישראל (חג'אג' רחאל)רותם חטואל חוגג עם דגל ישראל (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל חיפה שמחים (חג'אג' רחאל)שחקני הפועל חיפה שמחים (חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה מבואסים (חג'אג' רחאל)שחקני בני ריינה מבואסים (חג'אג' רחאל)
  • '90+5
  • החלטת שופט
  • לייבה שרק לסיום המשחק
  • '85
  • חילוף
  • יונתן פרבר פינה את מקומו לתמיר ארבל
ג'וניור פיוס מורחק (חג'אג' רחאל)ג'וניור פיוס מורחק (חג'אג' רחאל)
  • '83
  • כרטיס צהוב שני
  • ג'וניור פיוס עשה עבירה מיותרת והורחק לאחר שקיבל את הכרטיס הצהוב השני
איתי בוגנים חוגג בלי חולצה (חג'אג' רחאל)איתי בוגנים בלי חולצה ושמח עם חבריו (חג'אג' רחאל)
איתי בוגנים חוגג בלי חולצה (חג'אג' רחאל)איתי בוגנים חוגג בלי חולצה (חג'אג' רחאל)
רותם חטואל חוגג את הבישול שלו (חג'אג' רחאל)רותם חטואל חוגג את הבישול שלו (חג'אג' רחאל)
איתי בוגנים ויונתן פרבר חוגגים (חג'אג' רחאל)איתי בוגנים ויונתן פרבר חוגגים (חג'אג' רחאל)
איתי בוגנים חוגג בלי חולצה (חג'אג' רחאל)איתי בוגנים חוגג בלי חולצה (חג'אג' רחאל)
  • '79
  • כרטיס צהוב
  • איתי בוגנים הוריד חולצה לאחר שכבש ועל כן קיבל את הכרטיס הצהוב
רותם חטואל מבשל (חג'אג' רחאל)רותם חטואל מבשל (חג'אג' רחאל)
  • '79
  • שער
  • דקה 79, שער! הפועל חיפה עלתה ליתרון 1:2: איתי בוגנים שעלה מהספסל נגח את הכדור אל הרשת, לאחר שקיבל כדור אדיר מרותם חטואל
  • '77
  • חילוף
  • אווסו פינה את מקומו לנבו שדו
  • '77
  • חילוף
  • חילוף כפול בריינה, אלכסה פייץ' החליף את איהאב גנאים
  • '71
  • חילוף
  • לירן סרדל עלה במקומו של אופק ביטון
  • '71
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל הפועל חיפה, המבשל אורן ביטון פינה את מקומו לאיתי בוגאנים
ג'ורג' דיבה חוגג ביציע עם האוהדים (חג'אג' רחאל)ג'ורג' דיבה חוגג ביציע עם האוהדים (חג'אג' רחאל)
ג'ורג' דיבה ואורן ביטון מאושרים (חג'אג' רחאל)ג'ורג' דיבה ואורן ביטון מאושרים (חג'אג' רחאל)
ג'ורג' דיבה חוגג (חג'אג' רחאל)ג'ורג' דיבה חוגג (חג'אג' רחאל)
הנגיחה של ג'ורג' ביטון הלכה לרשת (חג'אג' רחאל)הנגיחה של ג'ורג' ביטון הלכה לרשת (חג'אג' רחאל)
  • '66
  • שער
  • דקה 66, שער! הפועל חיפה השוותה ל-1:1: ג'ורג' דיבה נגח אל השער של עמוס לאחר כדור קרן מדויק של אורן ביטון
  • '64
  • חילוף
  • כובש השער פינה את מקומו לאסיל כנעני
  • '55
  • חילוף
  • רותם חטואל נכנס במקומו של נאור סבג במטרה לעזור ולחפש את שער השיוויון
  • '54
  • החמצה
  • אוואסו בעט כדור חופשי מהפינה ופספס במעט את המסגרת
ז'ה טורבו מקבל צהוב אחרי שחגג ללא חולצה (חג'אג' רחאל)ז'ה טורבו מקבל צהוב אחרי שחגג ללא חולצה (חג'אג' רחאל)
  • '49
  • כרטיס צהוב
  • ז'ה טורבו כבש והוריד חולצה בזמן שחגג ולכן קיבל את הכרטיס הצהוב
שחקני בני ריינה חוגגים עם אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)שחקני בני ריינה חוגגים עם אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)
ז'ה טורבו חוגג ללא חולצה (חג'אג' רחאל)ז'ה טורבו חוגג ללא חולצה (חג'אג' רחאל)
ז'ה טורבו מאושר (חג'אג' רחאל)ז'ה טורבו מאושר (חג'אג' רחאל)
  • '49
  • שער
  • דקה 49, שער! מכבי בני ריינה עלתה ליתרון 0:1: ז'ה טורבו קיבל את הכדור מאמנואל בנדה ובעט טיל אל הרשת
רוי נאווי מתקל (חג'אג' רחאל)רוי נאווי מתקל (חג'אג' רחאל)
  • '46
  • החמצה
  • אניס פורת עיאש רק עלה מהספסל וכבר בהתקפה הראשונה שלו על הדשא הוא איים על השער, אך הכדור נעצר בידיו של גד עמוס
  • '46
  • חילוף
  • רועי זיקרי פינה את מקומו במחצית לאני פורת עיאש
מחצית ראשונה
נאור סבג מתקל את מוחמד שכר (חג'אג' רחאל)נאור סבג מתקל את מוחמד שכר (חג'אג' רחאל)
  • '45
  • החמצה
  • אווסו בעט מזווית קשה ונעצר אצל ניב אנטמן שהדף לקרן
אווסו מוצהב (חג'אג' רחאל)אווסו מוצהב (חג'אג' רחאל)
  • '39
  • כרטיס צהוב
  • אווסו נכנס לפנקס לאחר שתיקל בגלישה את שחקן האורחת
אורן ביטון רוצה למסור (חג'אג' רחאל)אורן ביטון רוצה למסור (חג'אג' רחאל)
  • '30
  • כרטיס צהוב
  • ג'וניור פיוס קיבל כרטיס צהוב לאחר שתיקל באופן מסוכן את שחקן הפועל חיפה
  • '25
  • חילוף
  • סער פדידה נפצע והוחלף, עמואל בנדה עלה למגרש במקומו
סער פדידה נאבק על הכדור (חג'אג' רחאל)סער פדידה נאבק על הכדור (חג'אג' רחאל)
ברונו רמירז מוצהב (חג'אג' רחאל)ברונו רמירז מוצהב (חג'אג' רחאל)
  • '13
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב ראשון במשחק נשלף לעבר ברונו רמירז שביצע עבירה על טורבו במרכז המגרש
אוהדי הפועל חיפה (חג'אג' רחאל)אוהדי הפועל חיפה (חג'אג' רחאל)
אוהדי בני ריינה (חג'אג' רחאל)אוהדי בני ריינה (חג'אג' רחאל)
  • '10
  • החמצה
  • ז'ה טורבו, החלוץ של המארחת ניסה את כוחו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך הכדור הלך למרכז השער ונעצר אצל אנטמן
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הראשי, עידן לייבה, הוציא את ההתמודדות לדרך!
שחקני הפועל חיפה (חג'אג' רחאל)שחקני הפועל חיפה (חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)
גל הראל ואדהם האדיה (חג'אג' רחאל)גל הראל ואדהם האדיה (חג'אג' רחאל)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה