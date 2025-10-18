הראתה אופי: הפועל חיפה גברה 1:2 על בני ריינה

השחקן המצטיין
ג'ורג' דיבה, ציון: 7
הבלם של הפועל חיפה הצליח להתמודד עם שחקני ריינה הזרים שהקשו על הגנת הפועל חיפה, בנוסף לכך שהבקיע שער קריטי שהחזיר את קבוצתו למשחק בדרך למהפך.
השחקן המאכזב
ג'וניור פיוס, ציון: 5
הבלם של ריינה הותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים בפעם השנייה העונה והוסיף להראות שכרגע אי אפשר להסתמך עליו שיחזיק את ההגנה.
פגרת אוקטובר סוף סוף הסתיימה, ואנחנו קיבלנו הערב (שבת) מספר משחקים מרתקים בליגת העל, בניהם מכבי בני ריינה שהפסידה בביתה 2:1 להפועל חיפה, האדומים מהכרמל חזרו לנצח אחרי שלושה משחקים רצופים שלא עשו זאת. מהצד השני, המארחת נמצאת במקום האחרון בטבלה ועדיין לא חגגה העונה.
המחצית הראשונה הייתה חלשה מאוד, ללא שערים ומצבים רציניים לכיבוש. בדקה ה-25, סער פדידה נפצע והוחלף. לעומת זאת, המחצית השנייה נראתה אחרת לגמרי, היא התאפיינה בקצב גבוה של שתי הקבוצות וכבר בדקה ה-49 נכבש השער הראשון, ז’ה טורבו כבש שער אדיר לאחר שבעט חזק מחוץ לרחבה והכדור עף במהירות אל החיבורים של ניב אנטמן.
הקצב הגבוה נמשך ובדקה ה-66 הגיע שער השוויון של החיפאים, הרמת קרן טובה של אורן ביטון מצאה את ראשו של ג’ורג’ דיבה שנגח אל הקורה ופנימה. בדקה ה-79 קיבלנו את המהפך של החבורה של גל אראל, כשהמחליף רותם חטואל בישל למחליף איתי בוגאנים שנגח אל הרשת וקבע את תוצאת המשחק. ארבע דקות לאחר מכן, ג’וניור פיוס קיבל את הכרטיס הצהוב השני שנשלף עבורו והוא הורחק.
במחזור הבא, החיפאים ינסו למנף את המומנטום כשיארחו את בית”ר ירושלים. החבורה של אדהם הדיה תצא למשחק חוץ קשה מאוד בטרנר, מול הפועל באר שבע, להתמודדות שתפגיש את הקבוצה מהמקום האחרון אל מול הקבוצה מהמקום הראשון.
מחצית שניה
-
'90+5
- לייבה שרק לסיום המשחק
-
'85
- יונתן פרבר פינה את מקומו לתמיר ארבל
-
'83
- ג'וניור פיוס עשה עבירה מיותרת והורחק לאחר שקיבל את הכרטיס הצהוב השני
-
'79
- איתי בוגנים הוריד חולצה לאחר שכבש ועל כן קיבל את הכרטיס הצהוב
-
'79
- דקה 79, שער! הפועל חיפה עלתה ליתרון 1:2: איתי בוגנים שעלה מהספסל נגח את הכדור אל הרשת, לאחר שקיבל כדור אדיר מרותם חטואל
-
'77
- אווסו פינה את מקומו לנבו שדו
-
'77
- חילוף כפול בריינה, אלכסה פייץ' החליף את איהאב גנאים
-
'71
- לירן סרדל עלה במקומו של אופק ביטון
-
'71
- חילוף כפול אצל הפועל חיפה, המבשל אורן ביטון פינה את מקומו לאיתי בוגאנים
-
'66
- דקה 66, שער! הפועל חיפה השוותה ל-1:1: ג'ורג' דיבה נגח אל השער של עמוס לאחר כדור קרן מדויק של אורן ביטון
-
'64
- כובש השער פינה את מקומו לאסיל כנעני
-
'55
- רותם חטואל נכנס במקומו של נאור סבג במטרה לעזור ולחפש את שער השיוויון
-
'54
- אוואסו בעט כדור חופשי מהפינה ופספס במעט את המסגרת
-
'49
- ז'ה טורבו כבש והוריד חולצה בזמן שחגג ולכן קיבל את הכרטיס הצהוב
-
'49
- דקה 49, שער! מכבי בני ריינה עלתה ליתרון 0:1: ז'ה טורבו קיבל את הכדור מאמנואל בנדה ובעט טיל אל הרשת
-
'46
- אניס פורת עיאש רק עלה מהספסל וכבר בהתקפה הראשונה שלו על הדשא הוא איים על השער, אך הכדור נעצר בידיו של גד עמוס
-
'46
- רועי זיקרי פינה את מקומו במחצית לאני פורת עיאש
מחצית ראשונה
-
'45
- אווסו בעט מזווית קשה ונעצר אצל ניב אנטמן שהדף לקרן
-
'39
- אווסו נכנס לפנקס לאחר שתיקל בגלישה את שחקן האורחת
-
'30
- ג'וניור פיוס קיבל כרטיס צהוב לאחר שתיקל באופן מסוכן את שחקן הפועל חיפה
-
'25
- סער פדידה נפצע והוחלף, עמואל בנדה עלה למגרש במקומו
-
'13
- כרטיס צהוב ראשון במשחק נשלף לעבר ברונו רמירז שביצע עבירה על טורבו במרכז המגרש
-
'10
- ז'ה טורבו, החלוץ של המארחת ניסה את כוחו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך הכדור הלך למרכז השער ונעצר אצל אנטמן
-
'1
- השופט הראשי, עידן לייבה, הוציא את ההתמודדות לדרך!