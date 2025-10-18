בפאלאס אישרו: גואהי הודיע שלא יחדש את חוזהו

זה היה סוד גלוי, אך כעת אוליבר גלאסנר אישר רשמית: מארק גואהי יעזוב את קריסטל פאלאס בסיום העונה. הוא יעשה זאת כשחקן חופשי, לאחר שתוקף חוזהו הנוכחי יסתיים ב־30 ביוני, מה שהופך את קפטן פאלאס ונבחרת אנגליה לאחת מהמציאות הגדולות של חלון ההעברות הקרוב.

ליברפול וריאל מדריד, שתי הקבוצות שמביעות את העניין הרב ביותר בשירותיו, צפויות להתמודד שוב ביניהן גם הפעם בשוק ההעברות. עם זאת, הן אינן היחידות שמעוניינות בו: על פי ‘טוטוספורט’, שמו של גואהי מופיע גם ברשימות של ברצלונה, באיירן מינכן ואינטר.

מאמן הנשרים גלאסנר אישר זאת במסיבת עיתונאים: "מארק גואהי כבר הודיע לנו שהוא לא יחתום על חוזה חדש, ולכן הוא יעזוב בשנה הבאה. לא רק אני, אלא כל המועדון רצה שהוא יישאר, והצענו לו חוזה חדש, אך הוא רוצה משהו אחר". גואהי, הקפטן שהניף את שני התארים הראשונים בתולדות קריסטל פאלאס, הגביע ומגן הקהילה, יעזוב לאחר חמש עונות במועדון הלונדוני, כשהוא בשיא הקריירה שלו.

מארק גואהי (IMAGO)

על אף שגואהי ממשיך לשחק במדי פאלאס בעונת 2025/26, עתידו כבר נראה קרוב מאוד לאנפילד. בקיץ האחרון הייתה סגורה עסקה למעברו לליברפול של ארנה סלוט תמורת 40 מיליון אירו, אך בעלי פאלאס, סטיב פאריש, ביטל אותה באופן חד צדדי.

ליברפול לא שכחה את גואהי, אך גם ריאל מדריד עוקבת מקרוב. בזמן שהאדומים מנסים לחדש את חוזהו של איברהימה קונטה, שאף הוא מסתיים ב־2026, בריאל רואים בגואהי "תוכנית ב'" למקרה שהבלם הצרפתי יאריך את חוזהו באנפילד.