יום רביעי, 22.10.2025 שעה 23:41

שחקני בני סכנין חוגגים את השער השני (רדאד ג'בארה)

עברה אותה: סכנין ניצחה 0:2 את עירוני טבריה

כבר בדקה הרביעית מריניאן כבש את הראשון, בהמשך החלוץ ואבו עביד החמיצו פנדלים, אך בושנאק סגר סיפור בתוספת הזמן. חודדה נעצר אחרי שני ניצחונות

גיא קופיצ'ינסקי | 18/10/2025 19:15
יום שבת, 18/10/2025, 19:15אצטדיון דוחאליגת העל Winner - מחזור 7
עירוני טבריה
כרטיס אדום ירין סוויסה (98)
הסתיים
2 0
שופט: יואב מזרחי (ציון: 5)
שער ארתור מירניאן (5)
בישול בישול: מתיו קוג'ו
החמצת פנדל איאד אבו עביד (18)
שער ג'בייר בושנאק (97)
בני סכנין
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
מתיו קוג'ו, ציון: 7
נייד, מסוכן, מהיר. בישל את השער הראשון
השחקן המאכזב
פיטר מייקל, ציון: 5
לא הורגש, לא סיכן. לא עשה את תפקידו
הרכבים וציונים
 
 

המחזור השביעי בליגת העל החל היום (שבת) לאחר חזרה מפגרת הנבחרות. בני סכנין המשיכה ביכולת הטובה, הפעם מול עירוני טבריה, עם ניצחון 0:2 בביתה.

המשחק החל בעלייה מהירה של מריניאן על לוח התוצאות כבר בדקה הרביעית לאחר כדור עומק של מתאו קודג’ו ובעיטה שטוחה של החלוץ. בדקה ה-15 גנטוס, הקפטן של המארחת, נפצע והוחלף על ידי איאד אבו עביד, ששתי דקות לאחר מכן כבר הספיק להחמיץ פנדל, זאת לאחר שבמשחק הקודם הכריע עם פנדל מנצח.

את המחצית השנייה פתחו חניכיו של אלירן חודדה בצורה חזקה יותר מהחצי הראשון של המשחק, כאשר פיטר מייקל החמיץ נגיחה קריטית מהגבהה מצוינת של והיב חביבאללה. מאוחר יותר, גיא חדידה החמיץ מכדור חופשי, אותו שלח כמה סנטימטרים ליד שערו של אבו ניל. בדקה ה-84, ניגש משיניאן אל הנקודה הלבנה והחמיץ פנדל שני במשחק. בתוספת הזמן, הקבוצה מהמגזר הכפילה את היתרון משער של ג’ובייר בושנאק בדקה ה-90+7.

בני סכנין המשיכה בכושר הטוב שלה וניצחה 0:2 את עירוני טבריה שנעצרה לאחר שני ניצחונות רצופים וחלפה על פניה בטבלה.

מחצית שניה
  • '90+8
  • כרטיס אדום
  • לאחר שנכנס בדקה ה-67 במקומו של באצ'ו, ראה ירין סוויסה את הכרטיס האדום וירד מהמגרש
בושנאק חוגג שער (רדאד ג'בארה)בושנאק חוגג שער (רדאד ג'בארה)
  • '90+7
  • שער
  • שער! סכנין עלתה ליתרון 0:2 : לאחר מתפרצת מצוינת ויציאה לא טובה של רוג'ריו סנטוס, בושנאק הבקיע את השער השני וסגר סיפור
  • '90
  • חילוף
  • עידן ברנס החליף את פראס אבו עקל שקיווה לעזור לקבוצתו. חודדה סיים את מכסת החילופים
ארתור מריניאן מאוכזב (רדאד ג'בארה)ארתור מריניאן מאוכזב (רדאד ג'בארה)
ארתור מריניאן בועט פנדל (רדאד ג'בארה)ארתור מריניאן בועט פנדל (רדאד ג'בארה)
ארתור מריניאן לפני פנדל (רדאד ג'בארה)ארתור מריניאן לפני פנדל (רדאד ג'בארה)
  • '84
  • החמצת פנדל
  • לאחר שהעלה את סכנין ליתרון בתחילת המשחק, לקח מריניאן את הפנדל השני שנשרק בעקבות נגיעת יד והחמיץ בבעיטה מרושלת
  • '79
  • חילוף
  • חילוף משולש אצל הקבוצה מהמגזר שמסיימת את מכסת החילופים שלה
  • '79
  • חילוף
  • שרון מימר מכניס את בסיל חורי במקומו של קוג'ו לעיבוי ההתקפה
  • '79
  • חילוף
  • עומר אבוהב נכנס למרכז כדי לעבות את הקישור של שרון מימר
  • '78
  • חילוף
  • איתמר שבירו החליף את פיטר מייקל שקיווה להשוות
  • '68
  • החמצה
  • בעיטה טובה וחזקה של המחליף שעלה רק לפני דקה הולכת בסופו של דבר אל הקורה
  • '67
  • חילוף
  • חילוף כפול בהגנה של אלירן חודדה כדי לשמור על השער של סנטוס מספיגת שער שני
  • '67
  • חילוף
  • שאפסו החליף את אונגר כדי לחזק את הגנת הצפוניים
גיא חדידה (רדאד ג'בארה)גיא חדידה (רדאד ג'בארה)
  • '66
  • החמצה
  • כדור נייח טוב של גיא חדידה מחוץ לרחבה הולך מעט מעל השער של מוחמד אבו ניל
  • '59
  • חילוף
  • חילוף בחלק הקדמי של שרון מימר לאחר משחק לא מוצלח של דראמה הסנגלי
  • '51
  • כרטיס צהוב
  • חסן חילו קיבל כרטיס צהוב לאחר בזבוז זמן בכדור נייח של הקבוצה מהמגזר
  • '47
  • החמצה
  • חביבאללה הרים כדור נהדר למייקל שהחמיץ את הכדור עם נגיחה החוצה
  • '46
  • חילוף
  • ניב גוטליב החליף את יונתן טפר כדי לנסות לשקם את מצבם של הצפוניים דרך הקישור
מחצית ראשונה
יואב מזרחי (רדאד ג'בארה)יואב מזרחי (רדאד ג'בארה)
  • '45
  • כרטיס צהוב
  • קוג'ו קיבל צהוב לאחר דיבורים עם השופט
  • '36
  • כרטיס צהוב
  • בילנקי קיבל צהוב לאחר בעיטה בחזהו של עדן שמיר
סטניסלב בילנקי מול אחמד טאהא (רדאד ג'בארה)סטניסלב בילנקי מול אחמד טאהא (רדאד ג'בארה)
  • '21
  • החמצה
  • הקבוצה מהמגזר קיבלה כדור חופשי על סף הרחבה כאשר המגן השמאלי החמיץ את המסגרת בהזדמנות להבקיע שער שני
איאד אבו עביד בועט את הפנדל לידיו של רוג'ריו סנטוס (רדאד ג'בארה)איאד אבו עביד בועט את הפנדל לידיו של רוג'ריו סנטוס (רדאד ג'בארה)
  • '17
  • החמצת פנדל
  • הקפטן המחליף, שנכנס דקה לפני הפנדל החמיץ עם בעיטה ימינה כאשר שוער היריבה זינק טוב והדף את הכדור
איאד אבו עביד מחליף את מארון גנטוס (רדאד ג'בארה)איאד אבו עביד מחליף את מארון גנטוס (רדאד ג'בארה)
  • '15
  • חילוף
  • לאחר פציעה מוקדמת של הקפטן, הוחלף על ידי איאד אבו עביד
שחקני בני סכנין חוגגים (רדאד ג'בארה)שחקני בני סכנין חוגגים (רדאד ג'בארה)
  • '4
  • שער
  • שער! סכנין עלתה ליתרון 0:1 : מריניאן בעט בעיטה שטוחה לכיוון השער של סנטוס שלא הצליח לעצור את הכדור
