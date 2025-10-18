עברה אותה: סכנין ניצחה 0:2 את עירוני טבריה

דעת המבקר

השחקן המצטיין מתיו קוג'ו, ציון: 7

השחקן המאכזב פיטר מייקל, ציון: 5

לא הורגש, לא סיכן. לא עשה את תפקידו

לא הורגש, לא סיכן. לא עשה את תפקידו פיטר מייקל, ציון: 5לא הורגש, לא סיכן. לא עשה את תפקידו

הרכבים וציונים

המחזור השביעי בליגת העל החל היום (שבת) לאחר חזרה מפגרת הנבחרות. בני סכנין המשיכה ביכולת הטובה, הפעם מול עירוני טבריה, עם ניצחון 0:2 בביתה.

המשחק החל בעלייה מהירה של מריניאן על לוח התוצאות כבר בדקה הרביעית לאחר כדור עומק של מתאו קודג’ו ובעיטה שטוחה של החלוץ. בדקה ה-15 גנטוס, הקפטן של המארחת, נפצע והוחלף על ידי איאד אבו עביד, ששתי דקות לאחר מכן כבר הספיק להחמיץ פנדל, זאת לאחר שבמשחק הקודם הכריע עם פנדל מנצח.

את המחצית השנייה פתחו חניכיו של אלירן חודדה בצורה חזקה יותר מהחצי הראשון של המשחק, כאשר פיטר מייקל החמיץ נגיחה קריטית מהגבהה מצוינת של והיב חביבאללה. מאוחר יותר, גיא חדידה החמיץ מכדור חופשי, אותו שלח כמה סנטימטרים ליד שערו של אבו ניל. בדקה ה-84, ניגש משיניאן אל הנקודה הלבנה והחמיץ פנדל שני במשחק. בתוספת הזמן, הקבוצה מהמגזר הכפילה את היתרון משער של ג’ובייר בושנאק בדקה ה-90+7.

בני סכנין המשיכה בכושר הטוב שלה וניצחה 0:2 את עירוני טבריה שנעצרה לאחר שני ניצחונות רצופים וחלפה על פניה בטבלה.