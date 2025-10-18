יום שבת, 18.10.2025 שעה 23:33

נדב נידם מול נתנאל שפראו (שחר גרוס)

נקודה ראשונה להפועל י-ם ב-0:0 עם הפועל פ"ת

האדומים מהבירה אספו נקודת ליגה לראשונה העונה, במשחק נטול שערים. נדב זמיר לקח לג'יימס אדניי פנדל, ג'וסלין טאבי נפצע והוחלף מוקדם מהצפוי

גיא עקרה | 18/10/2025 19:15
יום שבת, 18/10/2025, 19:15אצטדיון שלמה ביטוחליגת העל Winner - מחזור 7
הפועל ירושלים
הסתיים
0 0
שופט: טל כרמלי (ציון: 7)
הפועל פ"ת
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
נדב זמיר, ציון: 8
הדף פנדל והשיג שער נקי לראשונה העונה, בדרך לנקודה ראשונה בליגה
השחקן המאכזב
ג'יימס אדניי, ציון: 5
החמיץ פנדל ולא היה מסוכן מספיק
הרכבים וציונים
 
 

המחזור השביעי של ליגת העל נערך היום (שבת) כאשר הפועל פתח תקווה אירחה באצטדיון שלמה ביטוח את הפועל ירושלים, ואחרי פגרת נבחרות די ארוכה, שתי הקבוצות קיוו לחזור לליגה עם שלוש נקודות, אך נפרדו בחלוקת נקודות ו-0:0 מאכזב.

הפועל פתח תקווה קיוותה להתאושש מההפסד לבית”ר ירושלים, אך כבר בפתיחת המשחק איבדה את הכוכב הכי גדול שלה, ג’וסלין טאבי, שנפצע והוחלף מוקדם מהצפוי, והפך את המשימה של המלאבסים למעט יותר קשה. 

החניכים של עומר פרץ היו עדיפים על אלו של זיו אריה לכל אורך 90 הדקות, למרות שלא הצליחו להזיז את הרשת. על ההחמצה הגדולה של המשחק חתום רועי דוד, שבדקות הסיום הגיע להזדמנות מצוינת מטרים ספורים מהשער, אך שחרר כדור שפגע בשחקן יריב ונהדף לקרן.

המלאבסים אמנם קטעו רצף של שני הפסדים רצופים, אך אספו נקודה אחת בלבד מתוך התשע האחרונות ויקוו לחזור למסלול הניצחונות במחזור הבא, כשיתארחו אצל מ.ס אשדוד. בצד השני, הפועל ירושלים אמנם עדיין ללא ניצחון ליגה, אבל אספה את הנקודה הראשונה שלה העונה ותקווה להשיג ניצחון ראשון במחזור הבא, כשתארח את בני סכנין.

מחצית שניה
  • '86
  • החמצה
  • רועי דוד הגיע להזדמנות אדירה בתוך הרחבה, אך שחרר כדור שפגע בהראל שלום וניתז לקרן
עומר כץ חוסם את השער (שחר גרוס)עומר כץ חוסם את השער (שחר גרוס)
  • '83
  • חילוף
  • גיא בדש פינה את מקומו לדויד דומגיוני
נדב נידם (שחר גרוס)נדב נידם (שחר גרוס)
  • '77
  • חילוף
  • רועי דוד נכנס במקומו של קליי
עומר פרץ (שחר גרוס)עומר פרץ (שחר גרוס)
  • '69
  • חילוף
  • חילוף גם של עומר פרץ: שחר רוזן שנכנס במחצית הראשונה, פינה את מקומו לצ'יפיוקה סונגה
זיו אריה (שחר גרוס)זיו אריה (שחר גרוס)
  • '69
  • חילוף
  • אוהד אלמגור נכנס במקום נתנאל שפראו
  • '69
  • חילוף
  • ינאי דיסטלפלד נכנס במקום עידו עולי
  • '69
  • חילוף
  • חילוף משולש של זיו אריה: ז'ארדל פינה את מקומו לאנדרו אידוקו
אופק נדיר במהלך (שחר גרוס)אופק נדיר במהלך (שחר גרוס)
  • '60
  • החמצה
  • אדניי קיבל כדור נהדר בתוך הרחבה, אך שחרר נגיעה לא טובה ושלח את הכדור מעל השער
  • '51
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה למסגרת של הפועל ירושלים! ז'ארדל סיפק בעיטה טובה, אך נעצר אצל עומר כץ
שביט מזל (שחר גרוס)שביט מזל (שחר גרוס)
  • '46
  • חילוף
  • חילוף גם בהפועל ירושלים: ז'ארדל נכנס במקום איבה רנסום
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בהפועל פ"ת עם פתיחת המחצית: שחר רוזן נכנס במקום דרור ניר
מחצית ראשונה
ג'יימס אדניי מול סדריק דון (שחר גרוס)ג'יימס אדניי מול סדריק דון (שחר גרוס)
  • '35
  • החמצה
  • הזמנות טובה למלאבסים, כשאיתי רוטמן עלה מצוין לכדור שהוגבה לרחבה ושחרר נגיחה טובה, אך פספס את המסגרת במעט
נדב זמיר מאושר אחרי הפנדל (שחר גרוס)נדב זמיר מאושר אחרי הפנדל (שחר גרוס)
הפנדל של ג'יימס אדניי (שחר גרוס)הפנדל של ג'יימס אדניי (שחר גרוס)
  • '20
  • החמצת פנדל
  • קליי ספק הוכשל בתוך הרחבה, ג'יימס אדניי ניגש לבעיטה מהנקודה אך סחט הצלה נפלאה מנדב זמיר
ג'וסלין טאבי יורד מהדשא (שחר גרוס)ג'וסלין טאבי יורד מהדשא (שחר גרוס)
  • '10
  • חילוף
  • ג'וסלין טאבי נפצע ואינו יכול להמשיך! נועם גיסין נכנס במקומו
  • '1
  • החמצה
  • אחרי פחות מחצי דקה, הזדמנות ראשונה להפועל ירושלים כשגיא בדש שחרר בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, אך הכדור הלך גבוה מעל לשער
אוהדי הפועל ירושלים (שחר גרוס)אוהדי הפועל ירושלים (שחר גרוס)
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה באצטדיון שלמה ביטוח! טל כרמלי הוציא את ההתמודדות לדרך
אוהדי הפועל פ&qout;ת (שחר גרוס)אוהדי הפועל פ"ת (שחר גרוס)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה