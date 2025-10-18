נקודה ראשונה להפועל י-ם ב-0:0 עם הפועל פ"ת

דעת המבקר

השחקן המצטיין נדב זמיר, ציון: 8

הרכבים וציונים

המחזור השביעי של ליגת העל נערך היום (שבת) כאשר הפועל פתח תקווה אירחה באצטדיון שלמה ביטוח את הפועל ירושלים, ואחרי פגרת נבחרות די ארוכה, שתי הקבוצות קיוו לחזור לליגה עם שלוש נקודות, אך נפרדו בחלוקת נקודות ו-0:0 מאכזב.

הפועל פתח תקווה קיוותה להתאושש מההפסד לבית”ר ירושלים, אך כבר בפתיחת המשחק איבדה את הכוכב הכי גדול שלה, ג’וסלין טאבי, שנפצע והוחלף מוקדם מהצפוי, והפך את המשימה של המלאבסים למעט יותר קשה.

החניכים של עומר פרץ היו עדיפים על אלו של זיו אריה לכל אורך 90 הדקות, למרות שלא הצליחו להזיז את הרשת. על ההחמצה הגדולה של המשחק חתום רועי דוד, שבדקות הסיום הגיע להזדמנות מצוינת מטרים ספורים מהשער, אך שחרר כדור שפגע בשחקן יריב ונהדף לקרן.

המלאבסים אמנם קטעו רצף של שני הפסדים רצופים, אך אספו נקודה אחת בלבד מתוך התשע האחרונות ויקוו לחזור למסלול הניצחונות במחזור הבא, כשיתארחו אצל מ.ס אשדוד. בצד השני, הפועל ירושלים אמנם עדיין ללא ניצחון ליגה, אבל אספה את הנקודה הראשונה שלה העונה ותקווה להשיג ניצחון ראשון במחזור הבא, כשתארח את בני סכנין.