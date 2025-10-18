בצרפת שיבחו: הפועל נאבקה עם סכין בין השיניים

הפועל תל אביב מנעה מפאריס לרשום ניצחון רביעי ברציפות ביורוליג. באדידס ארנה הביתי, הצרפתים הפסידו לאדומים 89:88. ב’לאקיפ’ המקומי סיכמו את המשחק מהצד של המארחת והתייחסו גם לקבוצה של דימיטרי איטודיס.

“מתקפת הסיום של נאדיר היפי, שזכה לליווי צמוד של ג’ונתן מוטלי, התנפצה על ההגנה הישראלית. הזריקה של הקלע המוביל של היורוליג אפילו לא נגעה בטבעת, ואלייז'ה בראיינט קטף את הריבאונד שסגר את הניצחון להפועל תל אביב עם הישמע השריקה (88:89), באולם דליל שהאמין שהיתרון של ארבע נקודות יספיק”, נכת בצרפת.

“בסיום רבע רביעי שבו שתי המועמדות למעמד מוליכת המפעל אחרי חמישה מחזורים, לצד פנאתינייקוס, נאבקו זו בזו עם סכין בין השיניים, הייתה זו הנציגה הישראלית שחגגה את הופעת הבכורה המרשימה שלה במפעל על חשבון ה’סטודנטית’ הצרפתית (בשנתה השנייה ביורוליג)”, הוסיפו.

“כ-3,352 צופים בלבד נכחו ביציעים, בשל מעמד המשחק כסיכון ביטחוני, והקהל היה נתון לפיקוח משטרתי הדוק. עם זאת, שום דבר לא מנע משתי ההתקפות הטובות להילחם עד הסיום, בין רגעים חזקים לחלשים”.

אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

מאמן פאריס, פרנצ’סקו טבליני, סיכם: "ידענו בדיוק איפה אנחנו רוצים להיות, ביתרון נקודה, עם 30 שניות לסיום והכדור בידיים שלנו. קיבלנו את המיסמאץ’ שרצינו מול שחקן גדול (מוטלי). זה לא הצליח הפעם, אבל זה יגרום לנו להבין שאנחנו יכולים להתמודד, גם אם עבור רבים מאיתנו זהו שלב חדש שאנחנו רק מגלים".

בעונת הבכורה שאחרי עידן טי.ג’יי שורטס, אלופת צרפת הפקידה את המפתחות בידיו של נאדיר היפי, הרכז הנועז והמבריק שלה. “הוא קלע 13 מתוך 23 הנקודות שלו ברבע האחרון, וביצע מהלך על תומר גינת שגרם לו ליפול על הישבן, לפני שמסר למו פיי מאחורי מוטלי מתחת לסל כדי להעלות את קבוצתו ליתרון 87:88 בתחילת שלושים השניות האחרונות”, ניתחו בצרפת.

“טיילר אניס קלע לאחר מכן שתי זריקות שהחזירו את היתרון להפועל, והכדור האחרון נותר אצל היפי”, הסבירו בצרפת. "הוא כישרון, מיוחד באמת", חייך דימיטריס איטודיס, המאמן היווני של הפועל תל אביב. "נגדו צריך לבצע התאמות, אבל אני לא אגיד לכם אילו".