יום שבת, 18.10.2025 שעה 08:34
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
00-00אוקלהומה ת'אנדר
00-00אורלנדו מג'יק
00-00אטלנטה הוקס
00-00אינדיאנה פייסרס
00-00בוסטון סלטיקס
00-00ברוקלין נטס
00-00גולדן סטייט ווריורס
00-00דאלאס מאבריקס
00-00דטרויט פיסטונס
00-00דנבר נאגטס
00-00וושינגטון וויזארדס
00-00טורונטו ראפטורס
00-00יוטה ג'אז
00-00יוסטון רוקטס
00-00לוס אנג'לס לייקרס
00-00לוס אנג'לס קליפרס
00-00מיאמי היט
00-00מילווקי באקס
00-00מינסוטה טימברוולבס
00-00ממפיס גריזליס
00-00ניו אורלינס פליקנס
00-00ניו יורק ניקס
00-00סן אנטוניו ספרס
00-00סקרמנטו קינגס
00-00פורטלנד בלייזרס
00-00פילדלפיה 76'
00-00פיניקס סאנס
00-00שארלוט הורנטס
00-00שיקגו בולס
00-00קליבלנד קאבלירס

3 נקודות ו-5 אסיסטים לבן שרף בהפסד ברוקלין

במשחק ההכנה הרביעי והאחרון לפני פתיחת העונה, הישראלי פתח בחמישייה של הנטס שנכנעו 119:114 לטורונטו והיה אחראי על כמה מהלכים. דני וולף לא שותף

|
בן שרף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)
בן שרף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)

בן שרף ממשיך לצבור ניסיון בליגה הטובה בעולם. הרכז הישראלי פתח הלילה (שבת) בחמישייה של ברוקלין נטס במשחק ההכנה האחרון של הקבוצה מול טורונטו, ורשם 22 דקות בהפסד 119:114. שרף סיים עם 3 נקודות (1 מ-4 מהשדה) ו-5 אסיסטים, בעוד דני וולף לא שותף.

לנטס זה היה משחק הכנה רביעי ואחרון לפני פתיחת העונה, והם קיוו לסגור את התקופה בחיוב, אך ספגו הפסד נוסף במשחק שהיה הפכפך למדי. המחצית הראשונה של ברוקלין הייתה רעה מאוד, עם לא פחות מ-16 איבודים שהובילו לסלים קלים של טורונטו, והתקשה להניע את הכדור תחת לחץ ההגנה הקנדי. שרף, שפתח בחמישייה, התקשה בתחילת המשחק מול הלחץ של שומריו, אך בהמשך התייצב והראה קור רוח, כשהוא אחראי למספר מהלכים חכמים שסייעו לקבוצה לחזור לעניינים.

הישראלי בן ה־19, אחד הרכזים הצעירים בליגה, הראה ניצוצות של שליטה במשחק הקצב והבנה טובה של הסיטואציה, גם מול שומרים פיזיים בהרבה ממנו. המאמן ג’ורדי פרננדס העניק לו אשראי בדקות הסיום, מה שמעיד על האמון שהוא רוכש לו כבר בשלב מוקדם זה של הקריירה. שרף חילק חמישה אסיסטים, כולל כמה מסירות מהירות שפרצו את ההגנה של הראפטורס, והיה חלק חשוב בריצה שהחזירה את ברוקלין מפיגור 18 נקודות.

ברבע האחרון הצליחה ברוקלין להפוך את התוצאה, אך לא הצליחה לשמור על היתרון. סקוטי בארנס, שסיים עם 31 נקודות, הוביל את טורונטו לסיום חזק, וברנדון אינגרם קבר שלשה חשובה שנתנה לראפטורס את היתרון הסופי. מי שבלט מהספסל של ברוקלין היה מייקל פורטר ג’וניור, שסיים עם 34 נקודות (12 מ-20 מהשדה), אך גם נחלש בצד ההגנתי. זיאיר ויליאמס הוסיף 20 נקודות וניק קלקסטון תרם דאבל דאבל של 13 נקודות ו-11 ריבאונדים.

בצד הצעירים, שרף היה מהיחידים שקיבלו הזדמנות אמיתית בדקות ההכרעה, בעוד נולאן טראורה ודני וולף נותרו על הספסל. למרות ההפסד, בברוקלין יצאו מעודדים מהיכולת של שני הצעירים, ובעיקר מהבגרות שהפגין בן שרף, שממשיך להשתלב בהדרגה ברוטציה של פרננדס ולקבל את ההזדמנות להוביל את ההתקפה מול קבוצות NBA מנוסות. בעונה הקרובה הוא ינסה לבסס את מקומו בליגה ולהפוך לחלק קבוע מהחמישייה של הנטס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */