יום שבת, 18.10.2025
יורוליג
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

בהפועל ת"א מאושרים: ניצחון של סגל ארוך ואופי

האדומים התאוששו מהדרבי עם מאזן של 0:3 השבוע: "כולם תרמו מתי שיהיו צריכים". גינת: "זה ניצחון גדול, כיף". אוטורו לא פצוע, לא כולם הגיעו לארץ

|
כריס ג'ונס (הפועל ת
כריס ג'ונס (הפועל ת"א)

הפועל תל אביב חוותה הפסד לא נעים בכלל וצורם במיוחד, כשהובסה נגד מכבי תל אביב במשחק “ביתי” בסופיה בדרבי הראשן אי פעם ביורוליג. האדומים ידעו שאין זמן להוריד את הראש וצריך להתקדם הלאה לשבוע של שלושה משחקים, והם התאוששו לחלוטין וסגרו את השבוע עם מאזן מושלם של 0:3 עם שלושה ניצחונות בשלושת המשחקים, זאת אחרי 88:89 אתמול (שישי) על פאריס.

מפה לשם, למעט ההפסד בדרבי המאזן של הפועל תל אביב עומד על ארבעה ניצחונות והפסד אחד, מה שנותן לה את המקום השני כשהיא בשוויון עם פנאתינייקוס במאזן. בליגה מחזיקת היורוקאפ ניצחה את קריית אתא, ובגביע ווינר היא עלתה עד לגמר, כלומר היא הפסידה אך ורק פעם אחת העונה, דווקא ליריבה הצהובה במפעל הבכיר ביבשת.

בכל מקרה, בהפועל תל אביב מרוצים מאוד מהשבוע האחרון: “זה היה ניצחון של אופי, ובעיקר של סגל רחב. מיציץ’ וברייאנט לא שיחקו ברבע האחרון למעט כמה שניות, בלייקני הופיע כשהיה צריך, מלקולם הגיע כשהיה צריך, מוטלי, אוטורו, גינת, כולם תרמו את שלהם וזה ניצחון של אופי וסגל רחב, בשביל זה בנינו את הקאדר הארוך הזה, לשבועות כפולים ותקופות כאלו עמוסות”.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' (הפועל ת"א)

הקבוצה המריאה לישראל מיד עם סיום המשחק, ובעצם היא כבר נחתה בארץ לקראת המחזור השני בליגה, כשהיא תתארח אצל מכבי ראשון לציון. אגב, להבדיל מפעם שעברה שכל השחקנים ללא יוצא מן הכלל הגיעו לכאן גם כשלא התלבשו לליגה, הפעם זה לא קרה ומספר שחקנים באו עם הקבוצה לשדה בצרפת, אך עלו על טיסה לסופיה, שם כזכור בסיס המועדון והבתים של הסגל.

במועדון גם מרוצים שסיימו את השבוע ללא פציעות, זאת אחרי שקולין מלקולם כן נפגע נגד קריית אתא בקרסול, אך הפציעה לא משמעותית ומול פאריס הוא כבר 25 דקות. גם דן אוטורו, שבאחד המהלכים האחרונים החזיק את השריר, ירד ובסיום חזר לפרקט, לא סובל מפגיעה בכלל והוא לא ייבדק, כשהוא כשיר לחלוטין לקראת המשחקים הבאים.

אלייזאלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א)

טיילר אניס סיכם מבחינתנו: “ניצחון גדול, כל פעם שאנחנו מנצחים בחוץ זה חשוב מאוד. ידענו שפאריס תשחק בצורה אגרסיבית מאוד ומהירה מאוד, ניסינו להתאים את עצמנו אליהם בדברים הללו, גם באנרגיה. כשאני נכנס אני מנסה לשנות את המשחק כמה שאני יכול, לקחת פיקוד, ואני פשוט שמח שיצאנו עם ניצחון כאן”.

תומר גינת הוסיף: “ניצחון גדול שלנו במגרש חוץ, פעם שנייה בשבוע. שיחקנו נגד שתי קבוצות מאוד דומות, מאוד אנרגטיות, שרצות את המגרש, משחקות מהר. התמודדנו עם משחק לפרקים לא פשוט בכלל, הרבה פעמים היינו צריכים לחזור מפיגור, להרים את עצמנו, ואני שמח מאוד על הניצחון הזה. השלמנו שבוע כפול עם שני ניצחונות, זה דבר גדול מבחינתנו. מסתכלים קדימה, יש לנו את ראשון ביום שני וממשיכים הלאה”.

