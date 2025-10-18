בהפועל ת"א מאושרים: ניצחון של סגל ארוך ואופי

הפועל תל אביב חוותה הפסד לא נעים בכלל וצורם במיוחד, כשהובסה נגד מכבי תל אביב במשחק “ביתי” בסופיה בדרבי הראשן אי פעם ביורוליג. האדומים ידעו שאין זמן להוריד את הראש וצריך להתקדם הלאה לשבוע של שלושה משחקים, והם התאוששו לחלוטין וסגרו את השבוע עם מאזן מושלם של 0:3 עם שלושה ניצחונות בשלושת המשחקים, זאת אחרי 88:89 אתמול (שישי) על פאריס.

מפה לשם, למעט ההפסד בדרבי המאזן של הפועל תל אביב עומד על ארבעה ניצחונות והפסד אחד, מה שנותן לה את המקום השני כשהיא בשוויון עם פנאתינייקוס במאזן. בליגה מחזיקת היורוקאפ ניצחה את קריית אתא, ובגביע ווינר היא עלתה עד לגמר, כלומר היא הפסידה אך ורק פעם אחת העונה, דווקא ליריבה הצהובה במפעל הבכיר ביבשת.

בכל מקרה, בהפועל תל אביב מרוצים מאוד מהשבוע האחרון: “זה היה ניצחון של אופי, ובעיקר של סגל רחב. מיציץ’ וברייאנט לא שיחקו ברבע האחרון למעט כמה שניות, בלייקני הופיע כשהיה צריך, מלקולם הגיע כשהיה צריך, מוטלי, אוטורו, גינת, כולם תרמו את שלהם וזה ניצחון של אופי וסגל רחב, בשביל זה בנינו את הקאדר הארוך הזה, לשבועות כפולים ותקופות כאלו עמוסות”.

וסיליה מיציץ' (הפועל ת"א)

הקבוצה המריאה לישראל מיד עם סיום המשחק, ובעצם היא כבר נחתה בארץ לקראת המחזור השני בליגה, כשהיא תתארח אצל מכבי ראשון לציון. אגב, להבדיל מפעם שעברה שכל השחקנים ללא יוצא מן הכלל הגיעו לכאן גם כשלא התלבשו לליגה, הפעם זה לא קרה ומספר שחקנים באו עם הקבוצה לשדה בצרפת, אך עלו על טיסה לסופיה, שם כזכור בסיס המועדון והבתים של הסגל.

במועדון גם מרוצים שסיימו את השבוע ללא פציעות, זאת אחרי שקולין מלקולם כן נפגע נגד קריית אתא בקרסול, אך הפציעה לא משמעותית ומול פאריס הוא כבר 25 דקות. גם דן אוטורו, שבאחד המהלכים האחרונים החזיק את השריר, ירד ובסיום חזר לפרקט, לא סובל מפגיעה בכלל והוא לא ייבדק, כשהוא כשיר לחלוטין לקראת המשחקים הבאים.

אלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א)

טיילר אניס סיכם מבחינתנו: “ניצחון גדול, כל פעם שאנחנו מנצחים בחוץ זה חשוב מאוד. ידענו שפאריס תשחק בצורה אגרסיבית מאוד ומהירה מאוד, ניסינו להתאים את עצמנו אליהם בדברים הללו, גם באנרגיה. כשאני נכנס אני מנסה לשנות את המשחק כמה שאני יכול, לקחת פיקוד, ואני פשוט שמח שיצאנו עם ניצחון כאן”.

תומר גינת הוסיף: “ניצחון גדול שלנו במגרש חוץ, פעם שנייה בשבוע. שיחקנו נגד שתי קבוצות מאוד דומות, מאוד אנרגטיות, שרצות את המגרש, משחקות מהר. התמודדנו עם משחק לפרקים לא פשוט בכלל, הרבה פעמים היינו צריכים לחזור מפיגור, להרים את עצמנו, ואני שמח מאוד על הניצחון הזה. השלמנו שבוע כפול עם שני ניצחונות, זה דבר גדול מבחינתנו. מסתכלים קדימה, יש לנו את ראשון ביום שני וממשיכים הלאה”.