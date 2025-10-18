ניצחונות של אופי: הפועל ת"א חתמה שבוע הכרחי

הפועל תל אביב חוותה טראומה ספורטיבית לא פשוטה בדרבי הראשון אי פעם ביורוליג, כשהובסה נגד מכבי ת”א, אבל הקבוצה ידעה להתגבר על זה וסיימה שבוע עם מאזן של 0:3, אחרי ניצחונות על קריית אתא, ולנסיה ופאריס, בדרך למאזן של 1:4 במפעל הבכיר באירופה, מאזן ששם אותה במקום השני בליגה אחרי חמישה מחזורים.

ריף גרוס, גיל אמיתי וחי תנעמי ישבו בפודקאסט הפועל ת”א בכדורסל כדי לסכם שבוע מושלם של האדומים: הניצחון המרשים על ולנסיה, הניצחון מול פאריס שהגיע בזכות אופי, היכולת של אנטוניו בלייקני, החשיבות של וסיליה מיציץ’ והשילוב של דן אוטורו וג’ונתן מוטלי ביחד.

וגם: האם יש הפועל תל אביב והפועל סופיה, הרצון לראות יותר את טיילר אניס וגיא פלטין, ההברקות של דימיטריס איטודיס לצד הטעויות שעשה שכמעט עלו ביוקר ומבט לקראת מכבי ראשון לציון ומפגש הצמרת נגד מונאקו בשבוע הבא. האזנה נעימה.