יום שבת, 18.10.2025 שעה 00:34
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
178-168פאריס סן-ז'רמן1
1610-178שטרסבורג2
155-157מארסיי3
155-97ליון4
1312-167מונאקו5
136-107לאנס6
1110-147ליל7
1013-127פ.צ. פאריס8
1012-117טולוז9
1010-97ראן10
811-117ברסט11
812-97ניס12
716-97לוריין13
610-87לה האבר14
67-57נאנט15
610-57אוקזר16
511-37אנז'ה17
216-57מץ18

מקרטעת: פ.ס.ז' שבה מ-3:1 ל-3:3 עם שטרסבורג

הקבוצה של לואיס אנריקה הופתעה בפארק דה פראנס נגד היריבה מהצמרת שעלתה לפחות זמנית למקום השני. ראמוס ומאיולו מנעו הפסד מביך, גם בארקולה הבקיע

|
סני מאיולו (IMAGO)
סני מאיולו (IMAGO)

המחזור השמיני בליגה הצרפתית נפתח אתמול (שישי) עם קרב מסקרן בפארק דה פראנס, שבו האלופה והמוליכה פאריס סן ז’רמן סיימה ב־3:3 דרמטי מול שטרסבורג מהמקום השלישי.

עבור קבוצתו של לואיס אנריקה, מדובר כבר במשחק שלישי מתוך ארבעת האחרונים בליגה שבו היא לא מצליחה לנצח, למרות קאמבק מרשים לקראת הסיום.

בראדלי ברקולה העלה את פ.ס.ז’ ליתרון מוקדם בדקה ה־6, אך שטרסבורג השוותה בדקה ה־26 משער של חואקין פניצ’לי, ובדקה ה־41 דייגו מוריירה השלים מהפך והעלה את האורחת ל־1:2.

בדקה ה־49 פניצ’לי כבש את השני שלו במשחק וקבע 1:3 לשטרסבורג. פ.ס.ז’ חזרה למשחק עם פנדל של גונסאלו ראמוס בדקה ה־58, וסני מאיולו קבע 3:3 דרמטי בדקה ה-79.

סני מאיולו (IMAGO)סני מאיולו (IMAGO)

עד הסיום ניסו שתי הקבוצות להכריע, אך התוצאה נותרה בעינה. האלופה ממשיכה להוביל את הטבלה, אך שוב מאבדת נקודות יקרות, בעוד שטרסבורג ממשיכה להרשים עם עמידה עיקשת מול הגדולות של הליגה.

גרמניה: אוניון ברלין – מנשנגלדבאך 1:3.

