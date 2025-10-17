חריג: המחאה בליגה הספרדית נגד ברצלונה

הסערה סביב המשחק המתוכנן בין ויאריאל לברצלונה, שייערך ב־20 בדצמבר במיאמי, ארצות הברית, ממשיכה להסעיר את הכדורגל הספרדי. לאחר חילופי ההצהרות בין הנהלת לה ליגה לבין ארגון שחקני הכדורגל הספרדים בימים האחרונים, החליטו קבוצות הליגה הבכירה לנקוט צעד נוסף ולקיים מחאה משותפת נגד האופן שבו הדברים מתנהלים.

השחקנים אינם מתנגדים לעצם קיום המשחק מעבר לים, אך לטענתם הם חשים מוחרגים ומודרים מהתהליך, בשל חוסר שקיפות, חוסר דיאלוג וחוסר עקביות מצד הנהלת הליגה, מצב שבארגון השחקנים עצמו גינו בפומבי מוקדם יותר השבוע. המתיחות גברה לאחר שלא הושג סיכום לקביעת פגישה עם נשיאי לה ליגה, ויאריאל וברצלונה. נציג מטעם הקפטנים הזמין אותם למשרדי ארגון השחקנים ביום שלישי האחרון, אך אף אחד מהם לא הגיע.

כתגובה לכך, החליטו קפטני הקבוצות בליגה הספרדית הראשונה על פעולת מחאה משותפת ובולטת לעין ברחבי העולם. מתוך כמה הצעות שנשקלו, הוחלט שכל קבוצות הליגה יפתחו את משחקיהן במסגרת המחזור התשיעי בעיכוב, ולא ישחקו במהלך השניות הראשונות של ההתמודדות.

אספניול מול אוביידו (La Liga)

עוד לפני פתיחת המשחקים פרסם ארגון השחקנים הודעה חריפה, בה נאמר: "אנו דוחים נחרצות פרויקט שאינו כולל את אישורם של השחקנים, שהם הגורם המרכזי בענף, ודורשים מההתאחדות להקים שולחן משא ומתן שבו יועברו כל המידע הרלוונטי וינותחו מאפייני הפרויקט החריגים. כמו כן, יש לדון בצרכים ובחששות של השחקנים ולהבטיח את שמירת זכויותיהם התעסוקתיות בהתאם לחוק".

בהקשר זה, היו אלה דווקא שחקני אוביידו ואספניול שפתחו את המחאה באופן רשמי. במשחק הפתיחה של המחזור ה־9, שנערך באצטדיון קרלוס טרטיירה, עמדו שחקני שתי הקבוצות במקומם על כר הדשא במשך כ־20 שניות, כאות מחאה על האופן שבו התקבלו ההחלטות סביב משחק מיאמי.

אלא שהמחאה, שתוכננה להיות מתוקשרת ורבת תהודה, לא שודרה כלל בטלוויזיה. השידור החל רק לאחר סיום דקת המחאה, כך שהצופים בבית לא נחשפו למעמד.

לאחר מכן, המשחק נמשך כסדרו וללא אירועים חריגים. עם זאת, צעד המחאה הזה צפוי להתרחש בכל משחקי המחזור הקרוב בליגה, למעט במשחקיהן של שתי המעורבות הישירות, ברצלונה ו-ויאריאל, שביניהן אמור להתקיים המשחק במיאמי.

במפגש עצמו, אספניול ניצחה 0:2 משערים של קיקה גארסיה (70) ופרה מייה (82) וחלפה לפחות זמנית על פני אתלטיקו מדריד בטבלה כשהיא במקום החמישי, ואף קטעה רצף של ארבעה מחזורים ללא ניצחון. אוביידו מנגד עם הפסד שני ברצף וחמישי בששת המחזורים האחרונים והיא רק במקום ה-18, כשבסיום המחזור עלולה למצוא את עצמה אחרונה.