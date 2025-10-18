יום שבת, 18.10.2025 שעה 00:22
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
75%356-3734פאריס2
75%364-3804הפועל ת"א3
60%428-4385אולימפיאקוס4
60%410-4325מונאקו5
60%424-4345הכוכב האדום6
60%455-4685ברצלונה7
60%399-4105ריאל מדריד8
60%417-4145וירטוס בולוניה9
60%412-4135דובאי10
60%412-4285ז'לגיריס11
50%347-3354פרטיזן בלגרד12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%395-3624באסקוניה20

איטודיס: אנחנו קבוצה חדשה, צריכים את הביחד

מאמן הפועל ת"א דיבר אחרי הניצחון הדרמטי 88:89 נגד פאריס: "הוכחנו שאפילו שהמשחק הולך בצורה אחת, יכולים לעשות דברים אחרת. כולם היו נהדרים"

|
דימיטריס איטודיס (קרדיט: הפועל
דימיטריס איטודיס (קרדיט: הפועל "IBI" תל אביב)

הפועל תל אביב ניצחה אמש (שישי) את פאריס 88:89 במשחק דרמטי במיוחד, והמשיכה את הכושר הנהדר שלה ביורוליג. אחרי המשחק המאמן שלה, דימיטריס איטודיס דיבר על תומר גינת, והחשיבות של כל השחקנים בקבוצה שלו.

המאמן פתח: “אני רוצה להתנצל על האיחור במחצית, הייתי צריך לדבר לקבוצה, זה לא היה בגלל חוסר כבוד”.

חמישה משחקים, ארבעה ניצחונות. התחלה מעולה ביורוליג, מה עשה את ההבדל הערב?

ברכות לקבוצה, הוכחנו שאפילו שהמשחק יכל ללכת בצורה אחרת, אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעשות דברים טוב. אנחנו יכולים להסתכל עמוק לספסל ולהעלות אנשים שיעזרו לנו. כל מי שעלה וגם החמישייה עשו עבודה נהדרת. אנחנו קבוצה חדשה. אנחנו צריכים אחד את השני, את הביחד.

כמה היו חשובים הסלים בק טו בק של תומר גינת?

“הוא ענק, גם כשמלקולם חזר היה לו שלשות קריטיות, הוא אוהב לשחק. כמו שאמרת, תומר הוא שחקן מאוד חכם, יש לו הרבה ניסיון. שוב, אנחנו צריכים להיעזר בכל חדר ההלבשה ואנחנו צרכים אחד את השני”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */