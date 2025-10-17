הוועד האולימפי הבינ"ל במתקפה על אינדונזיה

לאחר שנבחרת התעמלות המכשירים של ישראל הורחקה מאליפות העולם, הלילה (שישי) הוועד האולימפי הבין-לאומי מגיב להחלטה של המארגנים במסר חד משמעי בעקבות סירובה של ממשלת אינדונזיה להעניק ויזות למשלחת הישראלית לאליפות העולם בהתעמלות מכשירים.

למעשה, לראשונה הארגון העולמי שמנהל את הספורט האולימפי פתח במתקפה חריפה על האינדונזים, שעלולים לשלם את המחיר על הצעד הזה של הדרת הישראלים מהתחרות העולמית. גם איגוד ההתעמלות העולמי עלול להיענש, בהתאם להחלטת הוועד האולימפי הבין-לאומי, בראשותה של הנשיאה החדשה קריסטי קובנטרי.

בהודעת הוועד האולימפי הבין-לאומי נכתב: “בעולם שטולטל עקב סכסוכים ופילוגים, הוועד האולימפי הבין-לאומי עומד איתן באמונתו כי הספורט חייב להישאר מגדלור של תקווה, כוח מאחד שמחבר את העולם כולו בתחרות של שלום. זהו לב לבו של הרעיון האולימפי ונובע מהעקרונות הבסיסיים של האולימפיזם, כפי שהדגישה לאחרונה שוב הנהלת הארגון”.

קירסטי קובנטרי. תעניש את האינדונזים? (רויטרס)

כמו כן, נכתב במסר כי “הוועד האולימפי הבין-לאומי הביע דאגה עמוקה לאחר שנודע לו כי ממשלת אינדונזיה סירבה להעניק ויזות לנבחרת ההתעמלות של ישראל, כולל לספורטאים ולבכירים, לקראת אליפות העולם ה-53 בהתעמלות מכשירים, האליפות צפויה להיפתח ב-19 באוקטובר 2025 ולהתקיים בג’קרטה”.

בנוסף צוין כי “עמדת הוועד האולימפי הברורה והעקבית קובעת כי כל הספורטאים, הנבחרות ואנשי הצוות הזכאים לכך חייבים להיות רשאים להשתתף בתחרויות ובאירועי ספורט בין-לאומיים ללא כל אפליה מצד מדינת המארחת, בהתאם לאמנה האולימפית ולעקרונות היסוד של אי-אפליה, אוטונומיה וניטרליות פוליטית, העומדים בבסיס התנועה האולימפית”.

“לפיכך”, הוסיפו בארגון, “האחריות הישירה מוטלת על מדינת המארחת, על המארגנים ועל הארגונים הספורטיביים הרלוונטיים לוודא שעיקרון זה יכובד במלואו, וכי הרשויות במדינת המארחת יספקו מראש את כל ההתחייבויות הנדרשות. הוועד האולימפי הדגיש עמדה זו פעמים רבות לאורך השנים”.

ארטיום דולגופיאט. נותר בארץ ולא ישתתף באליפות העולם (שחר גרוס)

בהודעה הדגישו, כפי שנכתב בהצהרת הנהלת הוועד האולימפי הבין-לאומי בספטמבר האחרון, כי “הוועד האולימפי הבין-לאומי מודאג מהגבלות הגישה למדינות מארחות עבור ספורטאים, ומהחרמות וביטולי תחרויות הנובעים ממתחים פוליטיים. צעדים אלה שוללים מהספורטאים את זכותם להתחרות בשלום ומונעים מהתנועה האולימפית להפגין את כוחה המאחד של הספורט”.

הארגון העולמי ציין: “מאז שנודע לוועד האולימפי על המצב סביב אליפות העולם בהתעמלות מכשירים, פעל הארגון בכל הרמות מול איגוד ההתעמלות העולמי, נציג הוועד האולימפי הבין-לאומי באינדונזיה, הוועד האולימפי הלאומי באינדונזיה והממשלה המקומית, בניסיון לסייע במציאת פתרון. למרבה הצער, לא נמצאה כל פתרון”.

“הוועד האולימפי מצר מאוד על הסיטואציה, במיוחד לאחר הצעד המשמעותי שנעשה לקראת הסכם שלום בוועידת השלום שנערכה במצרים, שבה נכח גם נשיא אינדונזיה. הנהלת הוועד האולימפי הבינ”ל תדון במקרה של אינדונזיה ובמעורבות כל הגורמים הנוגעים בדבר בפגישתה הקרובה. הספורט חייב להישאר מרחב בטוח שבו ספורטאים יכולים להגשים את חלומותיהם, ואין להחזיק את הספורטאים אחראים להחלטות פוליטיות", כך נמסר בסיום ההצהרה.

יעל ארד (שחר גרוס)

יו”ר הוועד האולימפי בישראל וחברת הארגון העולמי, יעל ארד, מסרה: “אני מברכת על ההצהרה החשובה של הוועד האולימפי הבין-לאומי, שמתייצב לצד הספורטאים שלנו ולצד ערכי הספורט האולימפי ודוחה את ההתנהלות הלא ראויה של אינדונזיה וכל השותפים לשערוריית הוויזות שמסכנת את המרקם הכל כך מיוחד של התנועה האולימפית”.

כמו כן, הוסיפה ארד: “אני מודה לנשיאה קירסטי קובנטרי ולמנכ”ל כריסטוף דה קפר שעבדו לאורך כל המשבר באופן אינטנסיבי כולל ב 48 שעות האחרונות בניסיון של הרגע האחרון לשנות את רוע הגזירה. ליבי עם הספורטאים והמאמנים שנמנעה מהם היכולת להתחרות. הספורט העולמי מאוחד מקיר לקיר בהבנה שההתנהלות הזו היא מסוכנת לערכי התנועה ואין לי ספק שיעשה צדק עם המעורבים”.