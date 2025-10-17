"ביורוליג ידונו בשלישי לגבי בקשת מכבי והפועל"

כפי שפורסם ב-ONE: צעד משמעותי בדרך חזרה הביתה. ביום שלישי הקרוב צפויים מועדוני היורוליג בעלי המניות לקיים דיון רשמי בבקשת מכבי תל אביב והפועל תל אביב לשוב ולקיים את משחקי הבית בישראל בעונת 2025/26, כך לפי דיווח ב’ספורטאנדו’. כיום, מכבי תל אביב מארחת את משחקיה באולם "אלכסנדר ניקוליץ’" שבבלגרד, ואילו הפועל תל אביב משחקת ב"אולם 8888" שבסופיה, בולגריה.

מאחורי הקלעים, ובשקט יחסי, פתחה מכבי תל אביב במהלך רשמי שנועד להחזיר את משחקי היורוליג לאולמות בישראל. כזכור, ב-ONE פורסם שהצהובים פנו ליורוליג במכתב רשמי, שנשלח גם בשם הפועל תל אביב והפועל ירושלים, ובו בקשה לאפשר חזרת משחקי הבית לישראל בהקדם האפשרי.

מדובר בצעד נוסף במאבק המתמשך של המועדונים הישראלים מאז פרוץ הלחמה, בניסיון לשכנע את הנהלת היורוליג כי ניתן להבטיח את ביטחון הקבוצות והמשלחות הזרות. במכבי ת”א פועלים בימים אלה מול יתר 13 בעלי המניות כדי לגבש רוב שיאפשר את העלאת ההצעה להצבעה רשמית כבר בשבוע הקרוב.

המשחק האחרון של מכבי תל אביב ביורוליג שנערך בישראל היה במחזור הפתיחה של עונת 2023/24, מול פרטיזן בלגרד, ניצחון 81:96 מרשים שהתרחש יומיים בלבד לפני מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס ב-7 באוקטובר. מאז, נאלצה הקבוצה להעביר את כל משחקיה מחוץ לגבולות הארץ, תחילה בליטא ובהמשך בבלגרד, שהפכה לביתה הזמני.