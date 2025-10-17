יום שבת, 18.10.2025 שעה 00:29
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
75%356-3734פאריס2
75%364-3804הפועל ת"א3
60%428-4385אולימפיאקוס4
60%410-4325מונאקו5
60%424-4345הכוכב האדום6
60%455-4685ברצלונה7
60%399-4105ריאל מדריד8
60%417-4145וירטוס בולוניה9
60%412-4135דובאי10
60%412-4285ז'לגיריס11
50%347-3354פרטיזן בלגרד12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%395-3624באסקוניה20

"ביורוליג ידונו בשלישי לגבי בקשת מכבי והפועל"

בהמשך לפרסום ב-ONE על בקשת הצהובים והאדומים להחזיר את משחקיהן באירופה לישראל, באיטליה מאשרים כי בהנהלת המפעל ידונו בנושא כבר מהשבוע הקרוב

|
רומן סורקין ואלייז'ה בראיינט (רדאד ג'בארה)
רומן סורקין ואלייז'ה בראיינט (רדאד ג'בארה)

כפי שפורסם ב-ONE: צעד משמעותי בדרך חזרה הביתה. ביום שלישי הקרוב צפויים מועדוני היורוליג בעלי המניות לקיים דיון רשמי בבקשת מכבי תל אביב והפועל תל אביב לשוב ולקיים את משחקי הבית בישראל בעונת 2025/26, כך לפי דיווח ב’ספורטאנדו’. כיום, מכבי תל אביב מארחת את משחקיה באולם "אלכסנדר ניקוליץ’" שבבלגרד, ואילו הפועל תל אביב משחקת ב"אולם 8888" שבסופיה, בולגריה.

מאחורי הקלעים, ובשקט יחסי, פתחה מכבי תל אביב במהלך רשמי שנועד להחזיר את משחקי היורוליג לאולמות בישראל. כזכור, ב-ONE פורסם שהצהובים פנו ליורוליג במכתב רשמי, שנשלח גם בשם הפועל תל אביב והפועל ירושלים, ובו בקשה לאפשר חזרת משחקי הבית לישראל בהקדם האפשרי.

מדובר בצעד נוסף במאבק המתמשך של המועדונים הישראלים מאז פרוץ הלחמה, בניסיון לשכנע את הנהלת היורוליג כי ניתן להבטיח את ביטחון הקבוצות והמשלחות הזרות. במכבי ת”א פועלים בימים אלה מול יתר 13 בעלי המניות כדי לגבש רוב שיאפשר את העלאת ההצעה להצבעה רשמית כבר בשבוע הקרוב.

המשחק האחרון של מכבי תל אביב ביורוליג שנערך בישראל היה במחזור הפתיחה של עונת 2023/24, מול פרטיזן בלגרד, ניצחון 81:96 מרשים שהתרחש יומיים בלבד לפני מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס ב-7 באוקטובר. מאז, נאלצה הקבוצה להעביר את כל משחקיה מחוץ לגבולות הארץ, תחילה בליטא ובהמשך בבלגרד, שהפכה לביתה הזמני.

