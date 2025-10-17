אוסקר גלוך: המספר 10? עדיף לא לחשוב על זה

אוסקר גלוך נחוש להצליח באייאקס ולהעניק הכול למען הקבוצה, כך סיפר בראיון לאתר הרשמי של המועדון. הקשר הישראלי התייחס לשחקני העבר הגדולים שלבשׁו את החולצה מספר 10 לפניו, ולתקופת ההסתגלות שלו באמסטרדם.

"כשמגיעים למקום חדש, זה תמיד קשה בהתחלה", אומר הישראלי, שהצטרף בקיץ מרד בול זלצבורג. "אבל התרגלתי די מהר, לעיר אמסטרדם, לחברים לקבוצה, לאימונים ולמשחקים. עכשיו זה הרבה יותר קל, ואני באמת נהנה מכל רגע".

כמי שהיה ההחתמה הגדולה ביותר של חלון ההעברות האחרון, גלוך יודע שהוא נושא על כתפיו אחריות גדולה. הוא מודה בכך, אך לא בורח ממנה. "לא הייתי אומר שזה קשה, אבל זה בהחלט מרגש. אני מרגיש הרבה אחריות. אני אתן הכול בשביל המועדון, בכל דקה שאני על המגרש".

גלוך בראיון: להגיע למקום חדש זה מאתגר

באייאקס משחק גלוך עם המספר 10, מספר שמגיע עם לא מעט לחץ, אך הוא משתדל להתמודד איתו נכון. "קשה להסביר, אבל יש לי את הדרכים שלי. אני לא חושב על זה לפני משחק, כי המספר הזה פשוט נושא איתו הרבה לחץ. עדיף לי לא לחשוב על זה בכלל, אלא להתמקד רק במשחק עצמו".

טאדיץ', ליטמאנן וזייש

באייאקס לבשו רבים מהגדולים את המספר היוקרתי הזה, בהם דושאן טאדיץ', שגלוך מדבר עליו בהתלהבות רבה: "ראיתי הרבה משחקים שלו. הוא היה מנהיג עם טכניקה פנטסטית. אולי השחקן האהוב עליי ביותר באייאקס. אני שמח ללבוש את המספר הזה, במיוחד בגללו. כולם אומרים שהוא היה מנהיג אמיתי ושידע להכריע משחקים. הוא היה אחד מעשרת הגדולים של אייאקס, ואולי אפילו הטוב שבהם".

כשמדברים על חולצה מספר 10 של אייאקס, אי אפשר להתעלם משמו של יארי ליטמאנן. "אחת האגדות הגדולות של אייאקס והקשר ההתקפי הטוב בהיסטוריה", אמר גלוך. "הוא גרם לזה ששערים נראו קלים כל כך. צפיתי בו ביוטיוב, כי הוא שיחק לפני תקופתי. הוא אחד האגדות הגדולות, הוא הביא אלגנטיות אמיתית למשחק".

"אי אפשר להתעלם מליטמאנן". אוסקר גלוך (ראובן שוורץ)

ולאחר מכן הוא מתייחס גם לחכים זייש: "זייש היה חלק מאותה אייאקס מפורסמת עם טאדיץ' ו-ואן דה ביק. הייתה לו רגל שמאל אדירה והוא כבש שערים מדהימים. אני עדיין זוכר הרבה ממנו, כי הוא לא שיחק כל כך מזמן. כל הקבוצה ההיא נהנתה על המגרש, וזה היה ברור. הם ניצחו הרבה משחקים, גם בליגת האלופות. זה נראה להם קל כי הם פשוט נהנו. הוא היה אחד הסיבות להצלחה שלהם".

השער נגד פ.ס.וו

גלוך עצמו כבר הספיק לרשום רגע שיא במדי אייאקס, כשכבש לאחרונה שער שוויון דרמטי מול פ.ס.וו איינדהובן. "זה היה שער ראשון מדהים. האמנתי שלא נפסיד את המשחק הזה, כי ראיתי כמה הקבוצה שלנו חזקה. אני שמח שיכולתי להבקיע דווקא באותו רגע. זה גם מראה את האופי של הקבוצה, אנחנו לעולם לא מוותרים, והשער הזה הוכיח את זה. זו הייתה תחושה מדהימה".

"האמנתי שלא נפסיד לפ.ס.וו". אוסקר גלוך (IMAGO)

לאחר שצפה בקטעי וידאו של כוכבי העבר של אייאקס שלבשו את החולצה מספר 10, גלוך הצהיר כי הוא רוצה ללכת בדרכם ולהוביל את המועדון להצלחות חדשות: "אני רוצה להשיג את אותם הדברים ולזכות באותם התארים. זה יהיה דבר ענק עבורי ועבור הקריירה שלי".

לבסוף, הקשר הישראלי הימני שיבח את אוהדי הקבוצה: "האוהדים של אייאקס מדהימים. לא משנה מה התוצאה, האצטדיון תמיד מלא. זה נותן לנו מוטיבציה אדירה. נמשיך לעשות את המיטב שלנו בשביל המועדון, ולבדר את האוהדים שלנו".