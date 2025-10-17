יום שישי, 23.01.2026 שעה 00:52
73%1782-191022הפועל ת"א1
68%1755-180722פנרבחצ'ה2
65%1950-211623מונאקו3
65%1907-201623ריאל מדריד4
65%1940-199323ברצלונה5
65%1963-207323ולנסיה6
65%1915-204423אולימפיאקוס7
61%1943-200823פנאתינייקוס8
57%1885-202723ז'לגיריס9
57%1963-199123הכוכב האדום10
48%1900-189323וירטוס בולוניה11
48%1985-195823אולימפיה מילאנו12
43%2021-196823דובאי13
39%2128-205923מכבי ת"א14
35%2085-200023באסקוניה15
35%1922-181423באיירן מינכן16
32%2036-197522פאריס17
30%2046-181523פרטיזן בלגרד18
26%2017-182123ליון וילרבאן19
25%2056-191124אנדולו אפס20

ריאל מדריד נכנעה 90:75 לכוכב האדום בלגרד

הבלאנקוס רצו לחבר את הניצחון הרביעי שלהם ברציפות במפעל רגע לפני שהם פוגשים את מכבי ת"א, אך נכנעו לקבוצה הסרבית שהייתה עדיפה ברוב שלבי המשחק

|
פאקונדו קמפאסו שומר (IMAGO)
פאקונדו קמפאסו שומר (IMAGO)

משחקי היורוליג נמשכו אמש (שישי), כשמלבד המפגש של הפועל תל אביב נגד פאריס, הכוכב האדום בלגרד גברה 75:90 על ריאל מדריד בביתה, אנדולו אפס נכנעה 95:81 לפנאתינייקוס, מונאקו ניצחה 84:90 את ולנסיה, וילבראן הפסידה 90:83 לוירטוס בולוניה וקירולבט באסקוניה ניצחה 79:91 את פרטיזן בלגרד.

הכוכב האדום בלגרד – ריאל מדריד 75:90

הבלאנקוס הגיעו למשחק אחרי שלושה ניצחונות רצופים ביורוליג, אך זה נקטע היום, כשהקבוצה המארחת עשתה את הניצחון השלישי שלה ברציפות במפעל. הרבע הראשון הסתיים דווקא בהובלה של הקבוצה מבירת ספרד, אך משם, הקבוצה הסרבית ניצחה את כל שאר הרבעים וכאמור יצאו עם ידם על העליונה. קודי מילר-מקלנטיר הוביל את הקבוצה המנצחת עם 18 נקודות. ביום רביעי, ריאל פוגשת את מכבי תל אביב.

אנדולו אפס – פנאתינייקוס 95:81

הקבוצה הטורקית הגיעה למשחק במאזן 2:2, בו בין היתר גברה על מכבי ת”א ונכנעה להפועל תל אביב. לעומתם, החבורה היוונית באה עם מאזן חיובי 1:3, ויחסי הכוחות הברורים התבטאו גם במגרש, כשהאורחת ניצחה. המחצית הראשונה הייתה צמודה ביותר, אך הרבע השלישי נגמר ב-10:26 ליוונים ואנדולו התקשתה להתאושש בעשר הדקות האחרונות. משחק גדול לצ’די אוסמן, שסיים עם 26 נקודות.

מונאקו – ולנסיה 84:90

בעוד משחק מסקרן שהתרחש, הקבוצה מהנסיכות פגשה את זאת מספרד, כששתיהן הגיעו עם מאזן זהה 2:2. האורחת באה אחרי הפסד 100:93 להפועל תל אביב בניסיון להתאושש, אך לא הצליחה, אחרי מחצית ראשונה גרועה שהסתיימה ב-20 הפרש לצרפתים. ולנסיה עוד ניצחה את הרבע השלישי, אך זה לא הספיק.

וילבראן – וירטוס בולוניה 90:83

הקבוצה הצרפתית אירחה בביתה את האיטלקית, כששתיהן מגיעות מהחלק התחתון של הטבלה. לראשונה היה מאזן שלילי, ואילו לשנייה שני ניצחונות ושני הפסדים. היא השיגה בסופו של דבר את הניצחון השלישי הערב, אחרי משחק צמוד ומהפך גדול ברבע האחרון. קארסן אדוארדס בלט עם משחק מפלצתי שכלל 33 נקודות.

קירולבט באסקוניה – פרטיזן בלגרד 91:79

באחד משני המשחקים האחרונים של הערב, הקבוצה מחבל הבאסקים אירחה את הסרבים, כשזאת מספרד הגיעה מהמקום האחרון בטבלה עם 0 ניצחונות. לעומתה, האורחת הייתה עם מאזן 2:2. אחרי משחק מותח במיוחד, האורחת הצליחה להשיג את הניצחון, כשעבור המארחת זה אומר הפסד חמישי ברציפות במפעל.

