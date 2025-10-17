יום שישי, 17.10.2025 שעה 21:38
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
136-157מנצ'סטר סיטי5
125-97קריסטל פאלאס6
119-137צ'לסי7
117-97אברטון8
116-77סנדרלנד9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
712-97ברנטפורד16
512-57נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20

"בנה מועדון לילה בדירה השכורה - ושכח לשלם"

משעשע. ראיין באבל, לשעבר בליברפול, סיפר ברשת שאקס ריאל מדריד שהתגורר בנכס ששייך לו היה "דייר מהגיהינום", אך אחרי 18 שנים הדירה סוף סוף נמכרה

|
באבל ודרנטה (IMAGO)
באבל ודרנטה (IMAGO)

צרות עם שחקן ריאל מדריד לשעבר דרנתה אחרי שבנה מועדון לילה בדירה שכורה: "הוא שכח לשלם"

ראיין באבל, שחקן העבר של ליברפול, סיפר ברשתות החברתיות שלאחר 18 שנה הצליח סוף־סוף לסגור את הפרק הארוך סביב נכס שרכש – שבו דרנתה היה הדייר.

ראיין באבל הפתיע אחר הצהריים את עוקביו כשהעלה פוסט לא שגרתי לרשתות החברתיות. הוא הכריז כי מכר את הבית שרכש בשנות העשרים לחייו, וסוף סוף, אחרי כמעט שני עשורים, סגר את “כאב הראש” שנגרם לו בעקבות אותה השקעה בנדל"ן.

באבל, שהפך כבר מזמן לדמות צבעונית ומדוברת, החל את דרכו באייאקס וערך הופעת בכורה בקבוצה הבוגרת כשהיה בן 17 בלבד, עד שעבר לליברפול בשנת 2007. המועדון האנגלי שילם עליו אז כ־17 מיליון אירו, סכום גבוה במיוחד עבור שחקן צעיר באותה תקופה.

הוא חווה תקופות טובות לצד קשיי הסתגלות וחוסר יציבות, למרות ששיתף חדר הלבשה עם שמות כמו סטיבן ג'רארד ופרננדו טורס. במדי נבחרת הולנד רשם למעלה מ־60 הופעות, שיחק ביורו 2008 והיה חלק ממוקדמות מונדיאל 2010 (אך לא נכלל בסגל הסופי).

ראיין באבל (רויטרס)ראיין באבל (רויטרס)

מעבר לכדורגל, באבל פיתח קריירה מוזיקלית כראפר תחת שמו האמיתי או בשם הבמה RB, ושר בעיקר בהולנדית ובאנגלית. הוא נחשב לאחד מהכדורגלנים הבודדים שפיתחו קריירה מוזיקלית של ממש במקביל למשחק. באבל פעיל מאוד ברשתות החברתיות, ידוע בדעותיו הישירות ולעיתים השנויות במחלוקת, ובמראהו הבולט הכולל שיער צבוע ולבוש ראוותני.

דייר מהגיהינום

החלק המפתיע ביותר בסיפורו של באבל קשור לשחקן העבר רויסטון דרנטה, מגן שמאלי לשעבר של ריאל מדריד, שזכה לכינוי "הטוב ביותר באירופה" באליפות אירופה לנבחרות צעירות בשנת 2007, אך זכור יותר בשל שערוריותיו וחיבתו לחיי הלילה.

דרנטה, שניסה להחיות את הקריירה שלו באברטון, עבר להתגורר בביתו של באבל. אלא שהחוויה הזו לא הסתיימה כפי שציפו. הבעיה לא הייתה בכדורגל, אלא ביחסים בין בעל הדירה לדייר.

דרנטה (רויטרס)דרנטה (רויטרס)

"בזמן שהוא שיחק באברטון, הוא פשוט שכח לשלם שכר דירה... ובנוסף לכל זה, הוא בנה מועדון לילה בתוך הבית שלי בלי לבקש רשות", סיפר באבל. למי שחשב שמדובר בבדיחה, באבל הדגיש: "אני לא ממציא את זה. בואו נגיד שהוא הגדיר מחדש את המונח 'דייר מהגיהינום'".

ובכל זאת, באבל טוען שהבית הזה טומן בחובו גם זיכרונות טובים, הרבה צחוק וקצת בלגן. הוא הסביר שההחלטה למכור את הנכס לא נבעה מהמועדון המאולתר שדרנטה הקים בתוכו, אלא מהמשכנתה שנטל בזמנו: "הציעו לי משכנתה בריבית משתנה כשהייתי צעיר ולא הבנתי כלום בשוק הנדל"ן. זו הייתה שיעור שלמדתי בדרך הקשה", הודה בכנות.

באבל נפרד מהנכס שלו בתחושת נוסטלגיה קלה, ואיחל לבעלים החדש שייהנה ממנו: "באותה שמחה, אבל אולי עם פחות הפתעות". לדבריו, אחת האטרקציות של הבית היא דווקא החלל הרחב שמתאים לאירוח. למרות כל הסיפור המשעשע, היחסים בין השניים לא הסתיימו ברע: באבל ודרנטה נשארו חברים, ואף הקליטו יחד שיר ראפ בשנת 2009.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */