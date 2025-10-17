דלויה: בשל לאמן בוגרים. מאמין בירין איבגי

קבוצת הנוער של הפועל עכו שבה בשלהי חודש מאי לליגת העל לנוער אחרי כשניים וחצי עשורים, זאת לאחר שסיימה את העונה במקום השני בטבלת לאומית צפון. בשונה מאלופת הליגה, מכבי הרצליה, הפועל עכו, שהחלה את העונה עם מיכה דיין, כיום מאמן הפועל חדרה, הושפעה משמעותית מהתעצמות האיומים הביטחוניים על העיר וסביבתה, אך למרות זאת הייתה חזק במאבק האליפות.

בעכו החליטו עם סיום הליגה הסדירה לבצע מהלך דרמטי: מיכה דיין פוטר מתפקידו, את מקומו תפס לידן דלויה, ששימש בעונה שעברה כעוזרו של אלון זיו באימון קבוצות הבוגרים של הפועל כפר סבא ומכבי יפו, ובמקביל שימש כמנהל המקצועי במחלקת הנוער של מכבי עתלית. דלויה הוביל את עכו לניצחון 1:3 במשחק חצי גמר הפלייאוף מול הפועל ירושלים, סגנית אלופת לאומית דרום, במשחק הגמר הוביל את עכו לניצחון 0:1 על הפועל חדרה, שהקנה לה עליה מתוקה לליגת העל.

לידן דלויה, שמאמן מזה עשור וחצי ועשה דרך ארוכה והדרגתית במחלקות הנוער של בית"ר חיפה, עירוני נשר, הפועל חיפה, הפועל רעננה, מכבי נתניה, בית"ר טוברוק, פילס לעצמו דרך בשמונה השנים האחרונות גם בעולם האימון של הבוגרים. דלויה היה בצוות המקצועי של הפועל חיפה מספר עונות ובהן בעונת 17/18, שהסתיימה בזכייה בגביע המדינה.

לאחר מכן, הלך דרך עם אלון זיו ושימש כעוזרו מספר עונות בהפועל עכו, הפועל כפר סבא ומכבי יפו. בין לבין, דלויה התנסה לפני שתי עונות תקופה קצרה באמצע עונה באימון קבוצת הבוגרים של איחוד בני שפרעם, אותה עזב לאחר מספר משחקים ובסיום אותה עונה ירדה הקבוצה.

לעונת המשחקים הנוכחית הגיעה לידן דלויה, כשהוא משמש כמנהל המקצועי במחלקת הנוער של מכבי עתלית ומשמש כמאמן קבוצת הנוער של הפועל עכו - שלמעשה נבנתה מחדש וקלטה לשורותיה כמות דו ספרתית של שחקנים מהרבה מאוד קבוצות.

הפועל עכו נוער (באדיבות המועדון)

בהפועל עכו ידעו שהולכים לעונה מאתגרת מאוד ושההתחלה תהיה קשה, אך צבירה של נקודה אחת בחמשת המחזורים הראשונים, הביאה את הנהלת המועדון בראשותו של הבעלים, צחי נקש, להחליט על שינויים בצוות המקצועי: ירין איבגי, ששימש כעוזרו של ירון הוכנבוים באימון קבוצת הבוגרים, תפס פיקוד על קבוצת הנוער במקומו של לידן דלויה, שחזר לעמדת עוזר המאמן בקבוצת הבוגרים של עכו.

ירין איבגי הוביל את הקבוצה למשחק האחרון, בו נחלה הפסד 4:2 במשחק החוץ מול הפועל ראשל"צ. עכו נועלת את הטבלה, כשהיא מרוחקת שתי נקודות מהפועל רמת השרון - המדורגת במקום המוביל למשחקי המבחן.

ליגת העל לנוער חוזרת לפעילות. רגע לפני משחקה הביתי של הפועל עכו מול הפועל פ"ת (שבת, 17:00, אצטדיון טוטו - עכו), לידן דלויה משתף בראיון מיוחד לאתר vole בסיכום התקופה בקבוצת הנוער, בעתיד שהוא צופה לקבוצה, בפרויקט שהוא מוביל במכבי עתלית ובשאיפותיו המקצועיות לעתיד.

שחקני הנוער של הפועל עכו (חג'אג' רחאל)

לידן, איך אתה מקבל את חילופי המאמנים שנעשו במועדון?

"בסוף אנחנו עובדים במועדון עם בעלים, שיש לו את החזון שלו, היעדים שהוא רוצה להגשים והדרך שבה הוא רואה את הדברים. במקרה הזה הציגו לי את הדברים בצורה כנה ואמיתית ויותר מכך, נתנו לי לקבל את ההחלטה, אם להישאר בקבוצת הנוער או לחבור לבוגרים”.

הרגשתי גם בשיחה עם הבעלים וגם בשיחה עם ירון הוכנבוים, שהם חושבים שהתרומה שלי בבוגרים חשובה להם יותר, לכן החלטתי ללכת על זה. כבר שמונה שנים אני עובד עם שחקני בוגרים, אם זה בתור מאמן ואם זה בתור עוזר בשתי הליגות הבכירות, כך שזה בסוף יעד שמעניין אותי ואני רוצה להיות בו. חזרתי לפוזיציה של עבודה עם שחקני בוגרים ואני שמח שזה שוב בעכו".

הציפיות מכם לא היו גבוהות, אבל ציפו שתצברו יותר מנקודה אחת. מה הסיבות לפתיחת העונה הלא מוצלחת של הקבוצה? מה צופה לה העתיד?

"אין קיצורי דרך בכדורגל. מכיוון שלמועדון לא הייתה עתודה עשירה המתאימה לליגת העל, נדרש מאיתנו להקים קבוצה חדשה מאפס עם מעל עשרים שחקנים חדשים שצריכים להתחבר. שחקנים משמעותיים הגיעו רק בשבועות האחרונים. אין לי ספק שהנוער שלנו יישאר בליגה”.

לידן דלויה (עמרי שטיין)

אני מאמין במי ששם: השחקנים, הצוות, ההנהלה, במנהל מקצועי מעולה ומנוסה בדמותו של עודד קוטר, והכי חשוב, מאמין בירין איבגי, שהחליף אותי. הוא מאמן מהשורה הראשונה, לא פחות מזה. אני מכיר את האישיות והרעיונות שלו בתור מאמן ואין לי ספק שיעמוד במטרה".

ירין איבגי מימין לצידו של עודד קוטר (מדיה הפועל עכו)

בדיעבד, אתה שלם עם ההצטרפות לנוער של עכו בשלהי העונה שעברה?

"הפועל עכו זה גם לא עוד מועדון בשבילי. בארבע מחמש העונות האחרונות אני נמצא פה, ככה שהרגשתי מחויבות לדבר. צחי נקש אדם מאוד יקר לי, הוא יותר ממעסיק עבורי. יכול להיות שאם לא היינו עולים, הייתי אומר לך שזאת טעות. בסיטואציה שנוצרה ואיך שהדברים התגלגלו, זו הייתה החלטה מדהימה להיענות לאתגר, החלטה שהכניסה את הקבוצה הזאת ואותי לדפי ההיסטוריה של המועדון ושל העיר כולה”.

בסוף בכדורגל אנחנו מסתכלים על היעד , אנשים לא מבינים מה קרה פה בעיר, בעקבות זה שהקבוצה עלתה ליגה. עשינו הישג גדול, הבאנו גאווה לעיר שלמה ועמדנו ביעד הגדול הזה. העליה לליגה הראשונה זו הרגשה שלא חוו למעלה מעשרים שנים. השגתי יעד שהוא מטורף".

כמי שעוסק באימון במחלקות נוער כעשור וחצי. מה אתה צופה למחלקת הנוער של הפועל עכו?

"צחי נקש משקיע משאבים גדולים במועדון, במטרה שהוא יהיה מועדון מוביל בכדורגל הישראלי. הפועל עכו תחת בעלות פרטית קצת יותר משנה אחת. מחלקת נוער חדשה מהשורשים לא בונים ביום אחד. אמנם עשינו היסטוריה עם קבוצת הנוער, אבל כל היסודות מלמטה הם חדשים. תסתכל על כל קבוצה שנמצאת בליגת העל לנוער כיום, כולן הן חלק ממחלקות נוער, שכל הקבוצות התחרותיות של המחלקה משחקות בליגות הראשונות או בצמרת הליגות השניות”.

אלה מחלקות המונות אלפי ילדים בבית ספר לכדורגל ובחטיבה הצעירה. אני מאמין שאם יבנו את מחלקת הנוער של הפועל עכו ביסודיות ולא בחיפזון, בעוד כמה שנים נראה הרבה מאוד שחקנים שיגיעו למועדונים גדולים בארץ ויותר מכך. מילת המפתח היא סבלנות".

הפועל עכו בנוער (חג'אג' רחאל)

במקביל לאימון בוגרים ונוער בעכו, אתה משלב עונה שניה ברציפות ניהול מקצועי במכבי עתלית, שם אימנת בעונה שעברה גם את קבוצת נערים ב'. איך אתה מצליח למצוא זמן להכל?

"אני לקחתי את הכדורגל כגורם מרכזי שאני רוצה שיוביל אותי בחיים, גם מבחינת פרנסה וגם מבחינת קריירה. כדורגל בשבילי זה החיים. אני קם בבוקר, אחרי שאני מודה לאלוהים שנתן לי את רעייתי וילדי, אני מתעסק אך ורק בכדורגל מבחינת אישיות, מבחינה מקצועית אני כל היום סביב הדבר הזה. עתלית זה מקום שנכנס לי ללב”.

החלטתי שאת האהבה שלי למחלקות נוער אני אשים במועדון הזה, אדאג לו, אפתח אותו, זה מקום עם פוטנציאל גדול, עם בעלי בית מדהימים, נפתלי רובין ועידן גולדבאום, שמקדישים את חייהם לילדים האלה וכל הזמן רוצים לקדם אותם. כל עוד ירצו בשירותיי, אני תמיד אני אמצא את המשאבים להקדיש להם, גם אם זה אומר שאני אעצום פחות זמן עיניים בלילה, בשביל לתת להם את הכלים המקצועיים להתקדם כמחלקה".

נערים ב' של מכבי עתלית (באדיבות מכבי עתלית)

לאן פניה של מחלקת הנוער של מכבי עתלית?

"התהליך שאנחנו עוברים בעתלית הוא מטורף לא רק מבחינת תוצאות למחלקה, שהיו מצוינות, אלא גם מבחינת שחקנים שמגיעים למועדונים הגדולים בארץ בכל הגילאים. בעונה שעברה הגענו לשמינית גמר גביע עם ילדים א'. עברו משורותינו שחקנים להפועל ת"א, מכבי נתניה, הפועל חדרה ועוד. הרמה המקצועית והכלים שאנחנו נותנים לילדים, גם מבחינת כדורגל וגם מבחינת ערכים, בהחלט ראויים לציון”.

אנחנו מנסים לשדרג את השחקנים בכל הפרמטרים מצד אחד, ומצד שני אנחנו לא עוצרים בעדם להתקדם. בעוד כמה שנים המועדון הזה יהיה במקום אחר, יהיה עליו שיח הרבה יותר נרחב. זה עניין של תהליך. ברגע שנעשה את הצעד ונצליח לעלות ליגות בקבוצות התחרותיות, זה ירים את המעמד גם בסביבה הגאוגרפית אליה אנו שייכים. בקבוצות הצעירות אנחנו שם, מתמודדים יפה גם בליגה החזקה של השרון. מבחינתי זאת מחלקת הנוער שאני רוצה לטפח, לצד קריירת אימון בבוגרים".

אתה כבר כמה שנים משמש כעוזר מאמן בקבוצות בוגרים בליגה הלאומית, אימנת לפני שתי עונות תקופה קצרה כמאמן ראשי באיחוד בני שפרעם בליגה הלאומית. מרגיש בשל לשמש כמאמן ראשי בליגה הלאומית?

"בחיים שלי למדתי שהכל זה עניין של דרך. לקפוץ מהר למעלה, לפעמים יכול להיות בעוכריך. אני בניתי את עצמי צעד-צעד, על מנת להיות בשל לדבר הזה . עברתי ממחלקות הנוער, טיפחתי שחקנים רבים לבוגרים בליגת העל ואפילו בחו"ל. עבדתי עם המאמנים הטובים בארץ, הייתי שותף בצוותי אימון בקבוצות עם שחקנים מהשורה הראשונה. עברתי תהליך גם מבחינת אישיות ואופי. אני בשל לאמן בוגרים, אין לי ספק שבקרוב הרגע המתאים יגיע”.

לפני שתי עונות קיבלתי החלטה פחות מושכלת, כשעזבתי את עכו וניסיתי להציל את שפרעם מכל מה שהיה שם, אבל, זה היה גדול ממני כי היו שם דברים שלא קשורים לכדורגל. בכל אופן צברתי ניסיון ועשיתי עוד צעד בדרך. אני מאמין שבקרוב מאוד אקבל צ'אנס ראוי להוביל קבוצה. אני בטוח ויודע, שאני שם מכל הבחינות. יש לי את הניסיון, הידע והאישיות להגיע לרמות האלה".