"סבלת מספיק": המחווה הנפלאה של מכבי חיפה

רגע מרגש במיוחד. גיא גלבוע דלאל, אוהד מכבי חיפה שחזר הביתה אחרי שנתיים בשבי חמאס, קיבל היום שיחת טלפון מפתיעה מבעלי המועדון יעקב שחר ומנכ"ל הקבוצה איציק עובדיה, שבישרו לו כי יקבל מנוי לכל החיים למכבי חיפה.

שחר, שבירך אותו על שובו, אמר לו: "סבלת מספיק". גיא השיב בהתרגשות: "מה זה סבלתי מספיק? אני מוכן להגיד שזה היה שווה את זה בשביל זה. לשמוע את שניכם אומרים לי את זה... אם הייתי יודע את זה לפני שנתיים הייתי אומר להם 'קחו אותי'".

לאחר מכן הוסיף גיא: "מכבי חיפה היא משפחה גדולה, אני מתרגש בטירוף. תודה רבה לכם על הכל".

המנכ"ל איציק עובדיה סיכם באיחול חם: "נקווה שנעשה הופעה טובה ותוצאה טובה".