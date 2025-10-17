יום שישי, 17.10.2025 שעה 19:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"סבלת מספיק": המחווה הנפלאה של מכבי חיפה

גיא גלבוע דלאל שחזר משבי החמאס ואוהד את הירוקים שוחח עם יעקב שחר ואיציק עובדיה שהעניקו לו מנוי לכל החיים: "מכבי חיפה היא משפחה גדולה, מתרגש"

|
גיא גלבוע דלאל (אחר)
גיא גלבוע דלאל (אחר)

רגע מרגש במיוחד. גיא גלבוע דלאל, אוהד מכבי חיפה שחזר הביתה אחרי שנתיים בשבי חמאס, קיבל היום שיחת טלפון מפתיעה מבעלי המועדון יעקב שחר ומנכ"ל הקבוצה איציק עובדיה, שבישרו לו כי יקבל מנוי לכל החיים למכבי חיפה.

שחר, שבירך אותו על שובו, אמר לו: "סבלת מספיק". גיא השיב בהתרגשות: "מה זה סבלתי מספיק? אני מוכן להגיד שזה היה שווה את זה בשביל זה. לשמוע את שניכם אומרים לי את זה... אם הייתי יודע את זה לפני שנתיים הייתי אומר להם 'קחו אותי'".

לאחר מכן הוסיף גיא: "מכבי חיפה היא משפחה גדולה, אני מתרגש בטירוף. תודה רבה לכם על הכל".

המנכ"ל איציק עובדיה סיכם באיחול חם: "נקווה שנעשה הופעה טובה ותוצאה טובה".

שחר ועובדיה בשיחה עם גיא גלבוע דלאל
